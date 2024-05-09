Таропрогноз на 17 травня 2024: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У п’ятницю, 17 травня 2024 року, деяким усміхнеться фортуна, їм вдасться досягти цілей і просунутися на шляху до успіху. Але в деяких не обійдеться і без прикрощів.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на сімнадцятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Туз жезлів, Король жезлів, Дев’ятка кубків

Перевернутий Туз жезлів

Найближчим часом якісь можливості можуть бути втрачені Вами, а плани можуть зірватися. Карта радить не братися за все відразу, у вас може просто не вистачити сил. Дайте собі відпочити.

Король жезлів

Фортуна посміхнеться Вам, якщо Ви докладете зусиль для отримання бажаного. Також карта може говорити про майбутній щасливий шлюб або отримання спадку.

Дев’ятка кубків

Ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", і вона обіцяє, що найближчим часом Ваші маленькі забаганки здійсняться, віра, удача та благополуччя будуть на вашому боці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця травня за картами Таро.