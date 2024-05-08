Заварили чай — замаринуйте в ньому крильця: сподобається навіть більше звичного шашлику

Цей маринад ідеальний до курятини.

Багато хто не уявляє теплу пору року без виїзду на природу та ароматного шашличка. Ми вже ділилися різними варіантами, як замаринувати м’яса, зараз поділимося ще одним.

Разом із Today розповімо, як замаринувати… курячі крильця у чайному маринаді. Приготоване таким чином м’ясо вийде ніжним, із приємним ароматом та пікантним смаком. Також у такий спосіб можна маринувати і свинину. Ну що йдемо готувати?

Як приготувати курячі крильця на чайному маринаді

Інгредієнти:

курячі крила – 10 шт.;

чорний чай — 60 г;

вода – 1,5 л;

сіль, італійські трави, розмарин — до свого смаку;

цибуля – 3 шт.;

часник — 2 зубчики.

Спосіб приготування:

У глибокій ємності заливаємо чайне листя окропом і залишаємо настоюватися протягом 20 хвилин. Через вказаний час проціджуємо через сито і даємо охолонути до кімнатної температури. Ретельно миємо м’ясо і натираємо його спеціями. Змішуємо з нарізаною півкільцями цибулею і пропущеним через прес часником. Все ретельно перемішуємо. Підготовлене м’ясо заливаємо охолодженим чаєм і залишаємо наполягати на 6-8 годин, можна на ніч. М’ясо сушимо за допомогою паперових рушників, солимо, нанизуємо на шампури та обсмажуємо до готовності.

Подаємо крильця з улюбленою закускою та соусом. Смачного.