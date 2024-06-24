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Карпатська чорна поливка: блогерка поділилась унікальним рецептом (відео)

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Страва виходить надзвичайно ароматною
Страва виходить надзвичайно ароматною. Фото smachnonews.24tv.ua

Одна із багатьох варіацій знаменитої карпатської юшки

Ми розповідали, як приготувати закарпатські голубці. Тепер ділимось ще одним автентичним рецептом. Чорна поливка з грибів — це особливо ароматний спосіб використати сушені гриби з минулого сезону.

Цей суп стане чудовим обідом або вечерею, як для тих, хто дотримується посту, так і для любителів ситних та ароматних страв. Чорна поливка з грибів, селери та моркви — це дуже смачно. Рецептом у своєму кулінарному блозі поділилась блогерка Мирослава Пекарук.

Інгредієнти:

  • 50 г сушених підберезників
  • 150 г пістряків (попередньо відварених)
  • 100 г кореня селери
  • 100 г моркви
  • 1 цибулина
  • 1 ст. л. борошна
  • 1 ст. л. смальцю
  • петрушка
  • чорний мелений перець
  • сіль

Спосіб приготування:

  1. Замочіть сушені підберезники в холодній воді на 30 хвилин. Потім злийте воду, залийте гриби свіжою водою і поставте варити.
  2. Після закипання посоліть і варіть протягом 20 хвилин. Готові гриби відцідіть, а бульйон збережіть. Наріжте гриби соломкою.
  3. Наріжте цибулю кубиками, а селеру та моркву — соломкою. Розігрійте смалець на сковороді, обсмажте цибулю до золотистого кольору.
  4. Додайте нарізану селеру та моркву, трохи обсмажте, поперчіть. Додайте борошно, перемішайте і залийте 2 ополониками грибного бульйону. Доведіть до кипіння.
  5. Змішайте вміст сковорідки з рештою грибного бульйону. Додайте відварені пістряки, посоліть до смаку і варіть протягом 10 хвилин. За 2 хвилини до закінчення приготування додайте дрібно нарізану петрушку.

Чорну поливку можна подавати гарячою або холодною з грінками. Також ми ділились цікавим способом заготування на зиму вишень.

Теги:
#Рецепт #Гриби #Суп #підлива #Грибна юшка