Карпатська чорна поливка: блогерка поділилась унікальним рецептом (відео)
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Одна із багатьох варіацій знаменитої карпатської юшки
Ми розповідали, як приготувати закарпатські голубці. Тепер ділимось ще одним автентичним рецептом. Чорна поливка з грибів — це особливо ароматний спосіб використати сушені гриби з минулого сезону.
Цей суп стане чудовим обідом або вечерею, як для тих, хто дотримується посту, так і для любителів ситних та ароматних страв. Чорна поливка з грибів, селери та моркви — це дуже смачно. Рецептом у своєму кулінарному блозі поділилась блогерка Мирослава Пекарук.
Інгредієнти:
- 50 г сушених підберезників
- 150 г пістряків (попередньо відварених)
- 100 г кореня селери
- 100 г моркви
- 1 цибулина
- 1 ст. л. борошна
- 1 ст. л. смальцю
- петрушка
- чорний мелений перець
- сіль
Спосіб приготування:
- Замочіть сушені підберезники в холодній воді на 30 хвилин. Потім злийте воду, залийте гриби свіжою водою і поставте варити.
- Після закипання посоліть і варіть протягом 20 хвилин. Готові гриби відцідіть, а бульйон збережіть. Наріжте гриби соломкою.
- Наріжте цибулю кубиками, а селеру та моркву — соломкою. Розігрійте смалець на сковороді, обсмажте цибулю до золотистого кольору.
- Додайте нарізану селеру та моркву, трохи обсмажте, поперчіть. Додайте борошно, перемішайте і залийте 2 ополониками грибного бульйону. Доведіть до кипіння.
- Змішайте вміст сковорідки з рештою грибного бульйону. Додайте відварені пістряки, посоліть до смаку і варіть протягом 10 хвилин. За 2 хвилини до закінчення приготування додайте дрібно нарізану петрушку.
Чорну поливку можна подавати гарячою або холодною з грінками. Також ми ділились цікавим способом заготування на зиму вишень.