Карпатська чорна поливка: блогерка поділилась унікальним рецептом (відео)

Одна із багатьох варіацій знаменитої карпатської юшки

Ми розповідали, як приготувати закарпатські голубці. Тепер ділимось ще одним автентичним рецептом. Чорна поливка з грибів — це особливо ароматний спосіб використати сушені гриби з минулого сезону.

Цей суп стане чудовим обідом або вечерею, як для тих, хто дотримується посту, так і для любителів ситних та ароматних страв. Чорна поливка з грибів, селери та моркви — це дуже смачно. Рецептом у своєму кулінарному блозі поділилась блогерка Мирослава Пекарук.

Інгредієнти:

50 г сушених підберезників

150 г пістряків (попередньо відварених)

100 г кореня селери

100 г моркви

1 цибулина

1 ст. л. борошна

1 ст. л. смальцю

петрушка

чорний мелений перець

сіль

Спосіб приготування:

Замочіть сушені підберезники в холодній воді на 30 хвилин. Потім злийте воду, залийте гриби свіжою водою і поставте варити. Після закипання посоліть і варіть протягом 20 хвилин. Готові гриби відцідіть, а бульйон збережіть. Наріжте гриби соломкою. Наріжте цибулю кубиками, а селеру та моркву — соломкою. Розігрійте смалець на сковороді, обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте нарізану селеру та моркву, трохи обсмажте, поперчіть. Додайте борошно, перемішайте і залийте 2 ополониками грибного бульйону. Доведіть до кипіння. Змішайте вміст сковорідки з рештою грибного бульйону. Додайте відварені пістряки, посоліть до смаку і варіть протягом 10 хвилин. За 2 хвилини до закінчення приготування додайте дрібно нарізану петрушку.

Чорну поливку можна подавати гарячою або холодною з грінками. Також ми ділились цікавим способом заготування на зиму вишень.