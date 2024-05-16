Забудете о других рецептах: кабачки захочется готовить только так (фото)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Необычные блины из кабачков
Необычные блины из кабачков. Фото jisty.com.ua

Раз-два — и блюдо на столе

Не за горами сезон кабачков. Эти овощи не только вкусны, а еще очень полезны и в сезон бюджетны. К тому же из них можно приготовить огромное количество различных блюд: и кабачки в потрясающем кляре, и овощную запеканку, и пикантную творожную запеканку.

"Телеграф" для своих читателей в книге "Украинские народные рецепты" нашел рецепт блинов из кабачков. Они настолько быстро и просто готовятся, что станут и отличным завтраком, и потрясающим перекусом для вас и вашей семьи. Главное — удвоить сразу все ингредиенты: близкие точно будут просить добавки.

Как приготовить блины из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачки — 1 кг;
  • мука — 200 г;
  • куриные яйца — 2 шт.;
  • сода — 5 г;
  • соль — по вкусу;
  • подсолнечное масло — 100 г.

Для подачи:

  • сливочное масло — 100 г.

Способ приготовления:

  1. Кабачки моем, очищаем и натираем на терке.
  2. К кабачкам добавляем пшеничную муку, яйца, соль и соду.
  3. Подготовленную массу перемешиваем до однородного состояния.
  4. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем тесто, формируя блины и обжариваем их до готовности с обеих сторон.
Блины из кабачков
Фото: Телеграф

Подаем кабачковые блины с домашней сметаной. Вы получите настоящее удовольствие.

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