Забудете о других рецептах: кабачки захочется готовить только так (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Раз-два — и блюдо на столе
Не за горами сезон кабачков. Эти овощи не только вкусны, а еще очень полезны и в сезон бюджетны. К тому же из них можно приготовить огромное количество различных блюд: и кабачки в потрясающем кляре, и овощную запеканку, и пикантную творожную запеканку.
"Телеграф" для своих читателей в книге "Украинские народные рецепты" нашел рецепт блинов из кабачков. Они настолько быстро и просто готовятся, что станут и отличным завтраком, и потрясающим перекусом для вас и вашей семьи. Главное — удвоить сразу все ингредиенты: близкие точно будут просить добавки.
Как приготовить блины из кабачков
Ингредиенты:
- кабачки — 1 кг;
- мука — 200 г;
- куриные яйца — 2 шт.;
- сода — 5 г;
- соль — по вкусу;
- подсолнечное масло — 100 г.
Для подачи:
- сливочное масло — 100 г.
Способ приготовления:
- Кабачки моем, очищаем и натираем на терке.
- К кабачкам добавляем пшеничную муку, яйца, соль и соду.
- Подготовленную массу перемешиваем до однородного состояния.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем тесто, формируя блины и обжариваем их до готовности с обеих сторон.
Подаем кабачковые блины с домашней сметаной. Вы получите настоящее удовольствие.