Забудете о других рецептах: кабачки захочется готовить только так (фото)

Раз-два — и блюдо на столе

Не за горами сезон кабачков. Эти овощи не только вкусны, а еще очень полезны и в сезон бюджетны. К тому же из них можно приготовить огромное количество различных блюд: и кабачки в потрясающем кляре, и овощную запеканку, и пикантную творожную запеканку.

"Телеграф" для своих читателей в книге "Украинские народные рецепты" нашел рецепт блинов из кабачков. Они настолько быстро и просто готовятся, что станут и отличным завтраком, и потрясающим перекусом для вас и вашей семьи. Главное — удвоить сразу все ингредиенты: близкие точно будут просить добавки.

Как приготовить блины из кабачков

Ингредиенты:

кабачки — 1 кг;

мука — 200 г;

куриные яйца — 2 шт.;

сода — 5 г;

соль — по вкусу;

подсолнечное масло — 100 г.

Для подачи:

сливочное масло — 100 г.

Способ приготовления:

Кабачки моем, очищаем и натираем на терке. К кабачкам добавляем пшеничную муку, яйца, соль и соду. Подготовленную массу перемешиваем до однородного состояния. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем тесто, формируя блины и обжариваем их до готовности с обеих сторон.

Фото: Телеграф

Подаем кабачковые блины с домашней сметаной. Вы получите настоящее удовольствие.