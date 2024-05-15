"Летняя" замена любимому борщу: без этой окрошки невозможно прожить ни дня
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Простой рецепт летнего супа
Как бы мы не любили классический борщ, весной в жару им сложно наслаждаться. Поэтому мы предлагаем приготовить окрошку — холодный весенний суп — вот так называют окрошку.
Вообще вариантов ее приготовления — очень много: мясная окрошка или постная, на кефире или минеральной воде. Вместе с Shuba мы предлагаем еще один вариант ингредиента — с редиской. Это отличный способ освежиться.
Как приготовить окрошку с редиской
Ингредиенты на 4 порции:
- картофель — 4 шт.;
- огурец — 3 шт.;
- яйца куриные — 5 шт.;
- редис — 12 шт.;
- вареная колбаса — 450 г;
- укроп, веточка — 50 г;
- лук зеленый — 50 г;
- кефир — 2 л;
- вода — 200 мл;
- майонез 72% — 6 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель отвариваем до готовности, даем остыть. Чистим ее и нарезаем мелкими кубиками.
- Куриные яйца отвариваем круто. Даем остыть, чистим и нарезаем такими же мелкими кубиками. Также нарезаем огурцы, редис и колбасу.
- Зелень и редис моем и измельчаем.
- Все подготовленные ингредиенты отправляем в кастрюлю, солим, заправляем майонезом и перемешиваем.
- Все заливаем кефиром и отправляем в холодильник на час.
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