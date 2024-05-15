"Летняя" замена любимому борщу: без этой окрошки невозможно прожить ни дня

Простой рецепт летнего супа

Как бы мы не любили классический борщ, весной в жару им сложно наслаждаться. Поэтому мы предлагаем приготовить окрошку — холодный весенний суп — вот так называют окрошку.

Вообще вариантов ее приготовления — очень много: мясная окрошка или постная, на кефире или минеральной воде. Вместе с Shuba мы предлагаем еще один вариант ингредиента — с редиской. Это отличный способ освежиться.

Как приготовить окрошку с редиской

Ингредиенты на 4 порции:

картофель — 4 шт.;

огурец — 3 шт.;

яйца куриные — 5 шт.;

редис — 12 шт.;

вареная колбаса — 450 г;

укроп, веточка — 50 г;

лук зеленый — 50 г;

кефир — 2 л;

вода — 200 мл;

майонез 72% — 6 ст. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель отвариваем до готовности, даем остыть. Чистим ее и нарезаем мелкими кубиками. Куриные яйца отвариваем круто. Даем остыть, чистим и нарезаем такими же мелкими кубиками. Также нарезаем огурцы, редис и колбасу. Зелень и редис моем и измельчаем. Все подготовленные ингредиенты отправляем в кастрюлю, солим, заправляем майонезом и перемешиваем. Все заливаем кефиром и отправляем в холодильник на час.

Рекомендуем также приготовить необычный холодник. Это отличное блюдо для жарких дней.