"Летняя" замена любимому борщу: без этой окрошки невозможно прожить ни дня

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Автор
Освежит и спасет от жары
Освежит и спасет от жары. Фото pinterest.com

Простой рецепт летнего супа

Как бы мы не любили классический борщ, весной в жару им сложно наслаждаться. Поэтому мы предлагаем приготовить окрошку — холодный весенний суп — вот так называют окрошку.

Вообще вариантов ее приготовления — очень много: мясная окрошка или постная, на кефире или минеральной воде. Вместе с Shuba мы предлагаем еще один вариант ингредиента — с редиской. Это отличный способ освежиться.

Как приготовить окрошку с редиской

Ингредиенты на 4 порции:

  • картофель — 4 шт.;
  • огурец — 3 шт.;
  • яйца куриные — 5 шт.;
  • редис — 12 шт.;
  • вареная колбаса — 450 г;
  • укроп, веточка — 50 г;
  • лук зеленый — 50 г;
  • кефир — 2 л;
  • вода — 200 мл;
  • майонез 72% — 6 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картофель отвариваем до готовности, даем остыть. Чистим ее и нарезаем мелкими кубиками.
  2. Куриные яйца отвариваем круто. Даем остыть, чистим и нарезаем такими же мелкими кубиками. Также нарезаем огурцы, редис и колбасу.
  3. Зелень и редис моем и измельчаем.
  4. Все подготовленные ингредиенты отправляем в кастрюлю, солим, заправляем майонезом и перемешиваем.
  5. Все заливаем кефиром и отправляем в холодильник на час.

Рекомендуем также приготовить необычный холодник. Это отличное блюдо для жарких дней.

Теги:
#Рецепт #Окрошка #Готовим дома