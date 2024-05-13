Вкуснее шарлотки в сотню раз: готовим ароматный пирог с апельсинами

Вы приготовите вкуснятину за пару взмахов руки

Хочется побаловать своих близких и родных вкусной выпечкой, но привычная шарлотка уже надоела? Предлагаем купить в магазине три апельсина и испечь из них необычный пирог.

Выпечка по рецепту "Ідей для сніданку та вечері" получится очень нежным и сочным. Готовить такую вкуснятину проще, чем сходить в магазин, да и съедят его буквально за считанные минуты.

Как приготовить пирог с апельсином

Ингредиенты на разъемную форму диаметром 18 см:

куриные яйца – 2 шт.;

сахар – 150 г;

сметана – 100 г.;

сливочное масло – 100 г.;

мука – 200 г;

разрыхлитель – 2 ч. л.;

апельсин – 3 шт.

Способ приготовления:

Яйца взбиваем вместе с сахаром до пышной пены. Добавляем растопленное сливочное масло, сметану и снова все взбиваем. В полученную массу отправляем просеянную муку, разрыхлитель, цедру одного апельсина и все тщательно перемешиваем. Апельсины чистим и нарезаем кружочками. Дно формы застилаем пергаментом, смазываем сливочным маслом и посыпаем 1 ст. л. сахара. Выкладываем кружочки апельсина, сверху тесто и отправляем все в разогретую до 190 градусов духовку на 40 минут.

Даем пирогу немного остыть, переворачиваем, снимаем пергамент и продолжаем остужать на решетке. Подаем с любимым напитком.