Вкуснее шарлотки в сотню раз: готовим ароматный пирог с апельсинами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Апельсиновый пирог к домашнему чаепитию
Апельсиновый пирог к домашнему чаепитию. Фото shuba.life

Вы приготовите вкуснятину за пару взмахов руки

Хочется побаловать своих близких и родных вкусной выпечкой, но привычная шарлотка уже надоела? Предлагаем купить в магазине три апельсина и испечь из них необычный пирог.

Выпечка по рецепту "Ідей для сніданку та вечері" получится очень нежным и сочным. Готовить такую вкуснятину проще, чем сходить в магазин, да и съедят его буквально за считанные минуты.

Как приготовить пирог с апельсином

Ингредиенты на разъемную форму диаметром 18 см:

  • куриные яйца – 2 шт.;
  • сахар – 150 г;
  • сметана – 100 г.;
  • сливочное масло – 100 г.;
  • мука – 200 г;
  • разрыхлитель – 2 ч. л.;
  • апельсин – 3 шт.

Способ приготовления:

  1. Яйца взбиваем вместе с сахаром до пышной пены. Добавляем растопленное сливочное масло, сметану и снова все взбиваем.
  2. В полученную массу отправляем просеянную муку, разрыхлитель, цедру одного апельсина и все тщательно перемешиваем.
  3. Апельсины чистим и нарезаем кружочками.
  4. Дно формы застилаем пергаментом, смазываем сливочным маслом и посыпаем 1 ст. л. сахара. Выкладываем кружочки апельсина, сверху тесто и отправляем все в разогретую до 190 градусов духовку на 40 минут.

Даем пирогу немного остыть, переворачиваем, снимаем пергамент и продолжаем остужать на решетке. Подаем с любимым напитком.

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