Простой и быстрый способ "ликвидировать" пасхальные яйца: готовим весенний салат
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Полчаса — и салатик на столе
После Паски остались приготовленные ранее крашанки и не хочется их выбрасывать? Мы знаем отличный способ, как их можно использовать.
Вместе с Shuba предлагаем приготовить весенний салат с редиской и яйцами. Этот свежий, кисло-сладкий гарнир с хрустящей текстурой вы приготовите буквально за полчаса, а наслаждение в результате получите невероятное. Салат идеально подходит к блюдам, приготовленным на гриле или в духовке.
Как приготовить салат с редиской и яйцами
Ингредиенты на 4 порции:
- редис — 150 г;
- яблоко Семиренко — 2 шт.;
- салат, листья — 100 г;
- лимон, сок — 20 мл;
- сыр твердый — 120 г;
- зелень — 20 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- майонез 72% — 100 г;
- сметана — 50 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца отвариваем вкрутую в течение 10 минут или берем уже готовые вареные яйца. Чистим их и отделяем белки от желтков.
- Желтки растираем вместе с майонезом и сметаной. Полученную массу солим, перчим и перемешиваем до однородности.
- Белки натираем на большую терку. На такой же терке натираем твердый сыр.
- Яблоки, редис, салат и зелень моем и сушим. Яблоки чистим и натираем на большую терку, сбрызгиваем лимонным соком. Редис нарезаем тонкими кружочками.
- На блюдо выкладываем салатные листья, в середину выкладываем подготовленные яблоки. Сверху выкладываем желточную массу, затем — натертые белки и снова желточную массу. По краям выкладываем кусочки редиса.
- Все солим, посыпаем тертым сыром и измельченной зеленью.
С оставшимися крашанками можно приготовить также свекольный салат. Получится очень вкусно.