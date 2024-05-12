Простой и быстрый способ "ликвидировать" пасхальные яйца: готовим весенний салат

Полчаса — и салатик на столе

После Паски остались приготовленные ранее крашанки и не хочется их выбрасывать? Мы знаем отличный способ, как их можно использовать.

Вместе с Shuba предлагаем приготовить весенний салат с редиской и яйцами. Этот свежий, кисло-сладкий гарнир с хрустящей текстурой вы приготовите буквально за полчаса, а наслаждение в результате получите невероятное. Салат идеально подходит к блюдам, приготовленным на гриле или в духовке.

Как приготовить салат с редиской и яйцами

Ингредиенты на 4 порции:

редис — 150 г;

яблоко Семиренко — 2 шт.;

салат, листья — 100 г;

лимон, сок — 20 мл;

сыр твердый — 120 г;

зелень — 20 г;

яйца куриные — 2 шт.;

майонез 72% — 100 г;

сметана — 50 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца отвариваем вкрутую в течение 10 минут или берем уже готовые вареные яйца. Чистим их и отделяем белки от желтков. Желтки растираем вместе с майонезом и сметаной. Полученную массу солим, перчим и перемешиваем до однородности. Белки натираем на большую терку. На такой же терке натираем твердый сыр. Яблоки, редис, салат и зелень моем и сушим. Яблоки чистим и натираем на большую терку, сбрызгиваем лимонным соком. Редис нарезаем тонкими кружочками. На блюдо выкладываем салатные листья, в середину выкладываем подготовленные яблоки. Сверху выкладываем желточную массу, затем — натертые белки и снова желточную массу. По краям выкладываем кусочки редиса. Все солим, посыпаем тертым сыром и измельченной зеленью.

С оставшимися крашанками можно приготовить также свекольный салат. Получится очень вкусно.