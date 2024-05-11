Вау-рецепт: такие квадратные сырники близкие будут просить ежедневно

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Квадратные сырники придутся всем по вкусу
Квадратные сырники придутся всем по вкусу. Фото shuba.life

Этот рецепт спросит даже мама

Ароматные, золотистые сырники любят многие. Мы готовим их сладкими и солеными, едим на завтрак и в качестве перекуса. Кажется, что удивить этим блюдом невозможно.

Однако можно приготовить их необычно — в форме кубиков. Для этого не нужна специальные формочки — они легко формируются руками. Сырники в форме кубиков по рецепту Shuba точно удивят и детей, и взрослых. Однако будьте готовы к тому, что у вас обязательно попросят добавки.

Как приготовить квадратные сырники

Ингредиенты на 6 порций:

  • сыр кисломолочный — 500 г;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • сахар — 3 ч. л.;
  • рисовая мука — 6 ч. л.;
  • масло подсолнечное рафинированное — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В миске смешиваем творог, яйцо, сахар, соль и рисовую муку. Все перемешиваем до однородного состояния.
  2. Из приготовленной массы руками формируем шарики диаметром 5 см. Каждому придаем форму куба. Чтобы сырники не разлазились, можно помогать рисовой мукой.
  3. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем подготовленные сырники и обжариваем их с каждой стороны по 2-3 минуты до золотистости.

Готовые сырники выкладываем на тарелку. В каждый засовываем зубочистку и подаем с вареньем, медом или домашней сметаной.

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