Вау-рецепт: такие квадратные сырники близкие будут просить ежедневно
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Этот рецепт спросит даже мама
Ароматные, золотистые сырники любят многие. Мы готовим их сладкими и солеными, едим на завтрак и в качестве перекуса. Кажется, что удивить этим блюдом невозможно.
Однако можно приготовить их необычно — в форме кубиков. Для этого не нужна специальные формочки — они легко формируются руками. Сырники в форме кубиков по рецепту Shuba точно удивят и детей, и взрослых. Однако будьте готовы к тому, что у вас обязательно попросят добавки.
Как приготовить квадратные сырники
Ингредиенты на 6 порций:
- сыр кисломолочный — 500 г;
- яйца куриные — 1 шт.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- сахар — 3 ч. л.;
- рисовая мука — 6 ч. л.;
- масло подсолнечное рафинированное — по вкусу.
Способ приготовления:
- В миске смешиваем творог, яйцо, сахар, соль и рисовую муку. Все перемешиваем до однородного состояния.
- Из приготовленной массы руками формируем шарики диаметром 5 см. Каждому придаем форму куба. Чтобы сырники не разлазились, можно помогать рисовой мукой.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем подготовленные сырники и обжариваем их с каждой стороны по 2-3 минуты до золотистости.
Готовые сырники выкладываем на тарелку. В каждый засовываем зубочистку и подаем с вареньем, медом или домашней сметаной.