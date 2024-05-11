Вау-рецепт: такие квадратные сырники близкие будут просить ежедневно

Этот рецепт спросит даже мама

Ароматные, золотистые сырники любят многие. Мы готовим их сладкими и солеными, едим на завтрак и в качестве перекуса. Кажется, что удивить этим блюдом невозможно.

Однако можно приготовить их необычно — в форме кубиков. Для этого не нужна специальные формочки — они легко формируются руками. Сырники в форме кубиков по рецепту Shuba точно удивят и детей, и взрослых. Однако будьте готовы к тому, что у вас обязательно попросят добавки.

Как приготовить квадратные сырники

Ингредиенты на 6 порций:

сыр кисломолочный — 500 г;

яйца куриные — 1 шт.;

соль — 1/2 ч. л.;

сахар — 3 ч. л.;

рисовая мука — 6 ч. л.;

масло подсолнечное рафинированное — по вкусу.

Способ приготовления:

В миске смешиваем творог, яйцо, сахар, соль и рисовую муку. Все перемешиваем до однородного состояния. Из приготовленной массы руками формируем шарики диаметром 5 см. Каждому придаем форму куба. Чтобы сырники не разлазились, можно помогать рисовой мукой. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем подготовленные сырники и обжариваем их с каждой стороны по 2-3 минуты до золотистости.

Готовые сырники выкладываем на тарелку. В каждый засовываем зубочистку и подаем с вареньем, медом или домашней сметаной.