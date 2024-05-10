Весна - время для экспериментов: смешайте кабачки, овсянку и сыр - и близкие оближут тарелки

Еще один необычный способ приготовить кабачки

Не за горами сезон кабачков. Конечно, мы уже много раз экспериментировали с этим овощем: готовили необычные оладьи и даже шоколадные брауни.

Однако сегодняшнее блюдо вас точно удивит: мы будем смешивать кабачки, овсянку и сыр и готовить необычный блин-пирог. Этот необычный рецепт от "Важно знать" точно вас не разочарует.

Как приготовить блин-пирог из кабачков и овсяных хлопьев

Ингредиенты:

1 крупный кабачок;

70 г твердого сыра;

3 куриных яйца;

1 стакан овсяных хлопьев;

2 ст. л. сметаны;

1 ч. л. укропа;

0,5 ч. л. соли;

2 пера зеленого лука;

1 зубчик чеснока;

черный молотый перец по вкусу;

подсолнечное масло.

Способ приготовления:

Кабачки моем и натираем на крупной терке в глубокую посудину. Туда же высыпаем овсяные хлопья быстрого приготовления, все тщательно перемешиваем и даем им впитать кабачковый сок. В полученную массу добавляем яйца и еще раз все перемешиваем. Туда же отправляем укроп, чеснок и приправы за вычетом соли. Даем немного настояться. В отдельной миске перемешиваем измельченный зеленый лук и натертый на мелкой терке сыр. Солим и еще раз перемешиваем кабачковую массу. Выкладываем ее на всю ширину разогретой сковороды с подсолнечным маслом, разравниваем, накрываем крышкой и жарим с обеих сторон до золотистости.

Выкладываем готовый блин на тарелку. Подаем с домашней сметаной.