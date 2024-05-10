Весна - время для экспериментов: смешайте кабачки, овсянку и сыр - и близкие оближут тарелки
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Еще один необычный способ приготовить кабачки
Не за горами сезон кабачков. Конечно, мы уже много раз экспериментировали с этим овощем: готовили необычные оладьи и даже шоколадные брауни.
Однако сегодняшнее блюдо вас точно удивит: мы будем смешивать кабачки, овсянку и сыр и готовить необычный блин-пирог. Этот необычный рецепт от "Важно знать" точно вас не разочарует.
Как приготовить блин-пирог из кабачков и овсяных хлопьев
Ингредиенты:
- 1 крупный кабачок;
- 70 г твердого сыра;
- 3 куриных яйца;
- 1 стакан овсяных хлопьев;
- 2 ст. л. сметаны;
- 1 ч. л. укропа;
- 0,5 ч. л. соли;
- 2 пера зеленого лука;
- 1 зубчик чеснока;
- черный молотый перец по вкусу;
- подсолнечное масло.
Способ приготовления:
- Кабачки моем и натираем на крупной терке в глубокую посудину. Туда же высыпаем овсяные хлопья быстрого приготовления, все тщательно перемешиваем и даем им впитать кабачковый сок.
- В полученную массу добавляем яйца и еще раз все перемешиваем. Туда же отправляем укроп, чеснок и приправы за вычетом соли. Даем немного настояться.
- В отдельной миске перемешиваем измельченный зеленый лук и натертый на мелкой терке сыр.
- Солим и еще раз перемешиваем кабачковую массу. Выкладываем ее на всю ширину разогретой сковороды с подсолнечным маслом, разравниваем, накрываем крышкой и жарим с обеих сторон до золотистости.
Выкладываем готовый блин на тарелку. Подаем с домашней сметаной.