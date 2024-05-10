"Утилизируем" крашанки вкусно: готовим необычную запеканку из вареных яиц (фото)
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Простой, но невероятно вкусный рецепт
Мы уже готовили много блюд из оставшихся крашанок. Однако о такой запеканки вы еще не слышали.
Специально для читателей "Телеграф" нашел необычный рецепт в книге "Украинские народные блюда". Яичная запеканка с грибами — вкусный способ использовать пасхальные яйца. Близкие точно оближут тарелки после нее.
Как приготовить яичную запеканку с грибами
Ингредиенты:
- вареные куриные яйца — 8 шт.;
- сушеные грибы — 250 г;
- твердый сыр — 100 г;
- соль, перец, лук — по вкусу.
Для подливы:
- молоко — 200 г;
- мука — 30 г;
- сливочное масло — 50 г;
- зелень петрушки, соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Сушеные грибы отправляем в кастрюлю, заливаем водой и отвариваем. После мелко их нарезаем и обжариваем на сковороде с нарезанным луком.
- Вареные яйца чистим, измельчаем и смешиваем с грибами и луком. Солим, перчим и выкладываем в сотейник.
- Для приготовления подливы на сковороде растапливаем сливочное масло. Добавляем муку и пассируем в течение нескольких минут. В полученную массу вливаем молоко, все размешиваем и помешивая, доводим до кипения.
- Подготовленную подливу отправляем в сотейник. Все посыпаем тертым твердым сыром и запекаем в духовке до готовности.
Подавать такую запеканку можно с мясным салатом с яйцами и сухариками. Кстати, для приготовления этого блюда также можно использовать пасхальные яйца.