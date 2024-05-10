"Утилизируем" крашанки вкусно: готовим необычную запеканку из вареных яиц (фото)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Автор
Необычная запеканка из вареных яиц с грибами
Необычная запеканка из вареных яиц с грибами. Фото shuba.life

Простой, но невероятно вкусный рецепт

Мы уже готовили много блюд из оставшихся крашанок. Однако о такой запеканки вы еще не слышали.

Специально для читателей "Телеграф" нашел необычный рецепт в книге "Украинские народные блюда". Яичная запеканка с грибами — вкусный способ использовать пасхальные яйца. Близкие точно оближут тарелки после нее.

Как приготовить яичную запеканку с грибами

Ингредиенты:

  • вареные куриные яйца — 8 шт.;
  • сушеные грибы — 250 г;
  • твердый сыр — 100 г;
  • соль, перец, лук — по вкусу.

Для подливы:

  • молоко — 200 г;
  • мука — 30 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • зелень петрушки, соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Сушеные грибы отправляем в кастрюлю, заливаем водой и отвариваем. После мелко их нарезаем и обжариваем на сковороде с нарезанным луком.
  2. Вареные яйца чистим, измельчаем и смешиваем с грибами и луком. Солим, перчим и выкладываем в сотейник.
  3. Для приготовления подливы на сковороде растапливаем сливочное масло. Добавляем муку и пассируем в течение нескольких минут. В полученную массу вливаем молоко, все размешиваем и помешивая, доводим до кипения.
  4. Подготовленную подливу отправляем в сотейник. Все посыпаем тертым твердым сыром и запекаем в духовке до готовности.
Яичная запеканка с грибами
Фото: Телеграф

Подавать такую запеканку можно с мясным салатом с яйцами и сухариками. Кстати, для приготовления этого блюда также можно использовать пасхальные яйца.

Теги:
#Рецепт #Яйца #Запеканка #Пасхальные яйца #Готовим дома