"Утилизируем" крашанки вкусно: готовим необычную запеканку из вареных яиц (фото)

Простой, но невероятно вкусный рецепт

Мы уже готовили много блюд из оставшихся крашанок. Однако о такой запеканки вы еще не слышали.

Специально для читателей "Телеграф" нашел необычный рецепт в книге "Украинские народные блюда". Яичная запеканка с грибами — вкусный способ использовать пасхальные яйца. Близкие точно оближут тарелки после нее.

Как приготовить яичную запеканку с грибами

Ингредиенты:

вареные куриные яйца — 8 шт.;

сушеные грибы — 250 г;

твердый сыр — 100 г;

соль, перец, лук — по вкусу.

Для подливы:

молоко — 200 г;

мука — 30 г;

сливочное масло — 50 г;

зелень петрушки, соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Сушеные грибы отправляем в кастрюлю, заливаем водой и отвариваем. После мелко их нарезаем и обжариваем на сковороде с нарезанным луком. Вареные яйца чистим, измельчаем и смешиваем с грибами и луком. Солим, перчим и выкладываем в сотейник. Для приготовления подливы на сковороде растапливаем сливочное масло. Добавляем муку и пассируем в течение нескольких минут. В полученную массу вливаем молоко, все размешиваем и помешивая, доводим до кипения. Подготовленную подливу отправляем в сотейник. Все посыпаем тертым твердым сыром и запекаем в духовке до готовности.

Фото: Телеграф

Подавать такую запеканку можно с мясным салатом с яйцами и сухариками. Кстати, для приготовления этого блюда также можно использовать пасхальные яйца.