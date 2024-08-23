Управитесь без сантехника: как починить протекающий бачок унитаза
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Починить бачок можно и без сантехники.
Надоело постоянно слышно капли воды из бачка унитаза? Эта проблема не только раздражает, но и приводит к бесполезному расходу воды. Но не стоит паниковать! В большинстве случаев с этой проблемой можно справиться самостоятельно, не прибегая к помощи сантехники. Также мы писали, как устранить протекание унитаза.
Почему течет бачок?
Причин, по которым бачок унитаза может течь, несколько:
- Поврежденный поплавок: Если поплавок неправильно настроен или поврежден, вода в бачке может переливаться через край.
- Изношенные уплотнители Со временем резиновые уплотнители в бачке изнашиваются и начинают пропускать воду.
- Неисправная сливная система: Засоры или поломки в сливной системе могут привести к течению.
Как устранить проблему?
Проверьте поплавок:
- Слейте воду из бачка.
- Снимите крышку бачка.
- Проверьте, свободно ли движется поплавок и правильно ли он настроен.
- Если поплавок поврежден, замените его новым.
Проверьте уплотнители:
- Снимите сифон и клапан слива.
- Осмотрите все уплотнители резиновые на предмет повреждений.
- Если уплотнители изношены, замените их новыми.
Очистите сливную систему:
- Используйте вантуз, чтобы прочистить сливное отверстие.
- Если засор серьезный, можно пользоваться сантехническим тросом.
Проверьте крепление:
- Убедитесь, что все соединения плотно затянуты.
- Если есть трещины в пластмассовых деталях, их необходимо поменять.
Полезные советы:
- Перед началом работы перекройте подачу воды.
- Подготовьте все необходимые инструменты: разводящий ключ, плоскогубцы, новый поплавок, уплотнители.
- Если вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь к специалисту.
Раньше мы рассказывали, как убрать неприятный запах в унитазе. Также мы делились рецептом домашнего геля, который позволяет отстирать гораздо лучше, чем дорогие порошки.