Управитесь без сантехника: как починить протекающий бачок унитаза

Починить бачок можно и без сантехники.

Надоело постоянно слышно капли воды из бачка унитаза? Эта проблема не только раздражает, но и приводит к бесполезному расходу воды. Но не стоит паниковать! В большинстве случаев с этой проблемой можно справиться самостоятельно, не прибегая к помощи сантехники. Также мы писали, как устранить протекание унитаза.

Почему течет бачок?

Причин, по которым бачок унитаза может течь, несколько:

Поврежденный поплавок: Если поплавок неправильно настроен или поврежден, вода в бачке может переливаться через край.

Если поплавок неправильно настроен или поврежден, вода в бачке может переливаться через край. Изношенные уплотнители Со временем резиновые уплотнители в бачке изнашиваются и начинают пропускать воду.

Со временем резиновые уплотнители в бачке изнашиваются и начинают пропускать воду. Неисправная сливная система: Засоры или поломки в сливной системе могут привести к течению.

Как устранить проблему?

Проверьте поплавок:

Слейте воду из бачка.

Снимите крышку бачка.

Проверьте, свободно ли движется поплавок и правильно ли он настроен.

Если поплавок поврежден, замените его новым.

Проверьте уплотнители:

Снимите сифон и клапан слива.

Осмотрите все уплотнители резиновые на предмет повреждений.

Если уплотнители изношены, замените их новыми.

Очистите сливную систему:

Используйте вантуз, чтобы прочистить сливное отверстие.

Если засор серьезный, можно пользоваться сантехническим тросом.

Проверьте крепление:

Убедитесь, что все соединения плотно затянуты.

Если есть трещины в пластмассовых деталях, их необходимо поменять.

Полезные советы:

Перед началом работы перекройте подачу воды.

Подготовьте все необходимые инструменты: разводящий ключ, плоскогубцы, новый поплавок, уплотнители.

Если вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь к специалисту.

Раньше мы рассказывали, как убрать неприятный запах в унитазе. Также мы делились рецептом домашнего геля, который позволяет отстирать гораздо лучше, чем дорогие порошки.