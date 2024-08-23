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Управитесь без сантехника: как починить протекающий бачок унитаза

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Протекание бачка может стать очень неприятной проблемой (изображение создано с помощью ИИ)
Протекание бачка может стать очень неприятной проблемой (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Починить бачок можно и без сантехники.

Надоело постоянно слышно капли воды из бачка унитаза? Эта проблема не только раздражает, но и приводит к бесполезному расходу воды. Но не стоит паниковать! В большинстве случаев с этой проблемой можно справиться самостоятельно, не прибегая к помощи сантехники. Также мы писали, как устранить протекание унитаза.

Почему течет бачок?

Причин, по которым бачок унитаза может течь, несколько:

  • Поврежденный поплавок: Если поплавок неправильно настроен или поврежден, вода в бачке может переливаться через край.
  • Изношенные уплотнители Со временем резиновые уплотнители в бачке изнашиваются и начинают пропускать воду.
  • Неисправная сливная система: Засоры или поломки в сливной системе могут привести к течению.

Как устранить проблему?

Проверьте поплавок:

  • Слейте воду из бачка.
  • Снимите крышку бачка.
  • Проверьте, свободно ли движется поплавок и правильно ли он настроен.
  • Если поплавок поврежден, замените его новым.

Проверьте уплотнители:

  • Снимите сифон и клапан слива.
  • Осмотрите все уплотнители резиновые на предмет повреждений.
  • Если уплотнители изношены, замените их новыми.

Очистите сливную систему:

  • Используйте вантуз, чтобы прочистить сливное отверстие.
  • Если засор серьезный, можно пользоваться сантехническим тросом.

Проверьте крепление:

  • Убедитесь, что все соединения плотно затянуты.
  • Если есть трещины в пластмассовых деталях, их необходимо поменять.

Полезные советы:

  • Перед началом работы перекройте подачу воды.
  • Подготовьте все необходимые инструменты: разводящий ключ, плоскогубцы, новый поплавок, уплотнители.
  • Если вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь к специалисту.

Раньше мы рассказывали, как убрать неприятный запах в унитазе. Также мы делились рецептом домашнего геля, который позволяет отстирать гораздо лучше, чем дорогие порошки.

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