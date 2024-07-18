Зимой вы поблагодарите себя: такая кабачковая икра станет незаменимым гостем вашего стола

Приготовление этой икры не займет много времени.

Кабачковая икра — это не просто вкусная закуска, это настоящая летняя классика, напоминающая о теплых днях, ароматах огорода и щедрых дарах природы. Сегодня мы поделимся с вами рецептом приготовления домашней кабачковой икры, которая завоюет ваши сердца своим насыщенным вкусом, нежной текстурой и ароматом лета.

Ингредиенты:

2 кг кабачков

3 луковицы

2 моркови

3 помидора

2 зубчика чеснока

1 столовая ложка оливкового масла

1 столовая ложка сливочного масла

1 столовая ложка соли

1 чайная ложка черного перца

1 пучок свежей зелени (по желанию)

Приготовление:

Подготовим овощи: кабачки тщательно вымоем, разрежем пополам и удалим семена. Лук очистим и нарежем мелкими кубиками, морковь натрем на крупной терке, а помидоры нарежем кубиками или измельчим блендером. Обжарим овощи: в кастрюле с толстым дном разогреем оливковое и сливочное масло. Добавим лук и обжарим до золотистого цвета. Затем добавим морковь и обжарим еще 5 минут. Добавляем кабачки: бросаем в кастрюлю кабачки, порезанные кубиками, и тушим на среднем огне около 15 минут, пока они не станут мягкими. Добавляем помидоры: добавляем помидоры, посолим, поперчим по вкусу и тушим еще 10 минут, пока овощи не разварятся. Измельчаем икру: с помощью блендера измельчаем икру до однородной массы. Добавляем чеснок и зелень: добавляем измельченный чеснок и свежую зелень (по желанию), перемешиваем. Протушим икру: протушим икру на медленном огне в течение 5 минут, чтобы все вкусы соединились. Подаем: подавайте икру горячей или холодной, с хлебом, мясом или как самостоятельное блюдо.

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