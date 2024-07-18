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Зимой вы поблагодарите себя: такая кабачковая икра станет незаменимым гостем вашего стола

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Автор
Эта икра станет вашей любимой закуской (изображение создано с помощью ИИ)
Эта икра станет вашей любимой закуской (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этой икры не займет много времени.

Кабачковая икра — это не просто вкусная закуска, это настоящая летняя классика, напоминающая о теплых днях, ароматах огорода и щедрых дарах природы. Сегодня мы поделимся с вами рецептом приготовления домашней кабачковой икры, которая завоюет ваши сердца своим насыщенным вкусом, нежной текстурой и ароматом лета.

Ингредиенты:

  • 2 кг кабачков
  • 3 луковицы
  • 2 моркови
  • 3 помидора
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 столовая ложка сливочного масла
  • 1 столовая ложка соли
  • 1 чайная ложка черного перца
  • 1 пучок свежей зелени (по желанию)

Приготовление:

  1. Подготовим овощи: кабачки тщательно вымоем, разрежем пополам и удалим семена. Лук очистим и нарежем мелкими кубиками, морковь натрем на крупной терке, а помидоры нарежем кубиками или измельчим блендером.
  2. Обжарим овощи: в кастрюле с толстым дном разогреем оливковое и сливочное масло. Добавим лук и обжарим до золотистого цвета. Затем добавим морковь и обжарим еще 5 минут.
  3. Добавляем кабачки: бросаем в кастрюлю кабачки, порезанные кубиками, и тушим на среднем огне около 15 минут, пока они не станут мягкими.
  4. Добавляем помидоры: добавляем помидоры, посолим, поперчим по вкусу и тушим еще 10 минут, пока овощи не разварятся.
  5. Измельчаем икру: с помощью блендера измельчаем икру до однородной массы.
  6. Добавляем чеснок и зелень: добавляем измельченный чеснок и свежую зелень (по желанию), перемешиваем.
  7. Протушим икру: протушим икру на медленном огне в течение 5 минут, чтобы все вкусы соединились.
  8. Подаем: подавайте икру горячей или холодной, с хлебом, мясом или как самостоятельное блюдо.

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