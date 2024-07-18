Зимой вы поблагодарите себя: такая кабачковая икра станет незаменимым гостем вашего стола
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Приготовление этой икры не займет много времени.
Кабачковая икра — это не просто вкусная закуска, это настоящая летняя классика, напоминающая о теплых днях, ароматах огорода и щедрых дарах природы. Сегодня мы поделимся с вами рецептом приготовления домашней кабачковой икры, которая завоюет ваши сердца своим насыщенным вкусом, нежной текстурой и ароматом лета.
Ингредиенты:
- 2 кг кабачков
- 3 луковицы
- 2 моркови
- 3 помидора
- 2 зубчика чеснока
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 столовая ложка сливочного масла
- 1 столовая ложка соли
- 1 чайная ложка черного перца
- 1 пучок свежей зелени (по желанию)
Приготовление:
- Подготовим овощи: кабачки тщательно вымоем, разрежем пополам и удалим семена. Лук очистим и нарежем мелкими кубиками, морковь натрем на крупной терке, а помидоры нарежем кубиками или измельчим блендером.
- Обжарим овощи: в кастрюле с толстым дном разогреем оливковое и сливочное масло. Добавим лук и обжарим до золотистого цвета. Затем добавим морковь и обжарим еще 5 минут.
- Добавляем кабачки: бросаем в кастрюлю кабачки, порезанные кубиками, и тушим на среднем огне около 15 минут, пока они не станут мягкими.
- Добавляем помидоры: добавляем помидоры, посолим, поперчим по вкусу и тушим еще 10 минут, пока овощи не разварятся.
- Измельчаем икру: с помощью блендера измельчаем икру до однородной массы.
- Добавляем чеснок и зелень: добавляем измельченный чеснок и свежую зелень (по желанию), перемешиваем.
- Протушим икру: протушим икру на медленном огне в течение 5 минут, чтобы все вкусы соединились.
- Подаем: подавайте икру горячей или холодной, с хлебом, мясом или как самостоятельное блюдо.
Раньше мы делились рецептом клубничного желе. Также мы писали, как приготовить клубничные шарики.