Укр

Просто взбейте все ингредиенты и объедение готово: рецепт кабачкового крем-супа

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Читати українською
Автор
Этот суп станет отличным вариантом летнему обеду (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 18 июля 2024, 10:27
Этот суп станет отличным вариантом летнему обеду (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этого супа не займет много времени.

Лето еще в разгаре, а это значит, что сезон кабачков в самом разгаре! Эти овощи не только невероятно полезны, но и дают множество возможностей для кулинарных экспериментов. Сегодня мы предлагаем вам приготовить легкий, ароматный и невероятно вкусный крем-суп, который станет настоящим украшением вашего стола. Также, предлагаем рецепт крем-супа из цветной капусты.

Ингредиенты:

  • 2 кабачки
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 столовая ложка сливочного масла
  • 750 мл куриного или овощного бульона
  • 100 мл сливок
  • Соль и перец по вкусу
  • Свежий укроп для подачи (по желанию)

Приготовление:

  1. Подготовим овощи: кабачки тщательно вымоем, разрежем пополам и удалим семена. Лук очистим и нарежем мелкими кубиками, а чеснок измельчим ножом.
  2. Обжарим овощи: в кастрюле с толстым дном разогреем оливковое и сливочное масло. Добавим лук и обжарим до золотистого цвета. Затем добавим чеснок и обжарим еще минутку, чтобы раскрыть его аромат.
  3. Добавляем кабачки: бросаем в кастрюлю кабачки, порезанные кубиками, и тушим на среднем огне около 5 минут, пока они не станут мягкими.
  4. Вливаем бульон: добавляем куриный или овощной бульон и доводим до кипения. Убавляем огонь и варим около 15 минут, чтобы кабачки полностью разварились.
  5. Измельчаем суп: с помощью блендера измельчаем суп до однородной кремовой массы.
  6. Добавляем сливки: вливаем сливки, солим, перчим по вкусу и перемешиваем.
  7. Подаем: разливаем суп по тарелкам, украшаем свежим укропом и наслаждаемся нежным вкусом лета!

Совет:

Не бойтесь экспериментировать! Добавьте в суп немного тертого пармезана, свежего базилика или любимые специи, чтобы сделать его еще более ароматным и вкусным. Этот суп отлично подходит как для легкого обеда, так и для ужина. Он также может стать отличным основанием для холодного супа-веше, если вы его измельчите блендером со льдом.

А если вы любите грибы, рекомендуем их замариновать по рецепту "Телеграфа". Также предлагаем рецепт крабового рулета.

Теги:
#Рецепт #Суп #еда-Телеграф