Просто взбейте все ингредиенты и объедение готово: рецепт кабачкового крем-супа
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Приготовление этого супа не займет много времени.
Лето еще в разгаре, а это значит, что сезон кабачков в самом разгаре! Эти овощи не только невероятно полезны, но и дают множество возможностей для кулинарных экспериментов. Сегодня мы предлагаем вам приготовить легкий, ароматный и невероятно вкусный крем-суп, который станет настоящим украшением вашего стола. Также, предлагаем рецепт крем-супа из цветной капусты.
Ингредиенты:
- 2 кабачки
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 столовая ложка сливочного масла
- 750 мл куриного или овощного бульона
- 100 мл сливок
- Соль и перец по вкусу
- Свежий укроп для подачи (по желанию)
Приготовление:
- Подготовим овощи: кабачки тщательно вымоем, разрежем пополам и удалим семена. Лук очистим и нарежем мелкими кубиками, а чеснок измельчим ножом.
- Обжарим овощи: в кастрюле с толстым дном разогреем оливковое и сливочное масло. Добавим лук и обжарим до золотистого цвета. Затем добавим чеснок и обжарим еще минутку, чтобы раскрыть его аромат.
- Добавляем кабачки: бросаем в кастрюлю кабачки, порезанные кубиками, и тушим на среднем огне около 5 минут, пока они не станут мягкими.
- Вливаем бульон: добавляем куриный или овощной бульон и доводим до кипения. Убавляем огонь и варим около 15 минут, чтобы кабачки полностью разварились.
- Измельчаем суп: с помощью блендера измельчаем суп до однородной кремовой массы.
- Добавляем сливки: вливаем сливки, солим, перчим по вкусу и перемешиваем.
- Подаем: разливаем суп по тарелкам, украшаем свежим укропом и наслаждаемся нежным вкусом лета!
Совет:
Не бойтесь экспериментировать! Добавьте в суп немного тертого пармезана, свежего базилика или любимые специи, чтобы сделать его еще более ароматным и вкусным. Этот суп отлично подходит как для легкого обеда, так и для ужина. Он также может стать отличным основанием для холодного супа-веше, если вы его измельчите блендером со льдом.
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