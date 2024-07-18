Просто взбейте все ингредиенты и объедение готово: рецепт кабачкового крем-супа

Приготовление этого супа не займет много времени.

Лето еще в разгаре, а это значит, что сезон кабачков в самом разгаре! Эти овощи не только невероятно полезны, но и дают множество возможностей для кулинарных экспериментов. Сегодня мы предлагаем вам приготовить легкий, ароматный и невероятно вкусный крем-суп, который станет настоящим украшением вашего стола. Также, предлагаем рецепт крем-супа из цветной капусты.

Ингредиенты:

2 кабачки

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 столовая ложка оливкового масла

1 столовая ложка сливочного масла

750 мл куриного или овощного бульона

100 мл сливок

Соль и перец по вкусу

Свежий укроп для подачи (по желанию)

Приготовление:

Подготовим овощи: кабачки тщательно вымоем, разрежем пополам и удалим семена. Лук очистим и нарежем мелкими кубиками, а чеснок измельчим ножом. Обжарим овощи: в кастрюле с толстым дном разогреем оливковое и сливочное масло. Добавим лук и обжарим до золотистого цвета. Затем добавим чеснок и обжарим еще минутку, чтобы раскрыть его аромат. Добавляем кабачки: бросаем в кастрюлю кабачки, порезанные кубиками, и тушим на среднем огне около 5 минут, пока они не станут мягкими. Вливаем бульон: добавляем куриный или овощной бульон и доводим до кипения. Убавляем огонь и варим около 15 минут, чтобы кабачки полностью разварились. Измельчаем суп: с помощью блендера измельчаем суп до однородной кремовой массы. Добавляем сливки: вливаем сливки, солим, перчим по вкусу и перемешиваем. Подаем: разливаем суп по тарелкам, украшаем свежим укропом и наслаждаемся нежным вкусом лета!

Совет:

Не бойтесь экспериментировать! Добавьте в суп немного тертого пармезана, свежего базилика или любимые специи, чтобы сделать его еще более ароматным и вкусным. Этот суп отлично подходит как для легкого обеда, так и для ужина. Он также может стать отличным основанием для холодного супа-веше, если вы его измельчите блендером со льдом.

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