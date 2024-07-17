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Когда нет времени готовить: рецепт пасты с сыром и базиликом

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эта паста станет отличным вариантом обеда или ужина (изображение создано с помощью ИИ)
Эта паста станет отличным вариантом обеда или ужина (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Нежный вкус этой пасты покорит любого.

Паста – это не просто блюдо, а настоящий символ итальянской кухни. Ее простота, разнообразие и невероятный вкус делают ее любимицей миллионов людей во всем мире.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить классическую пасту с сыром и базиликом – простое, но невероятно вкусное блюдо, которое станет вашим любимым кулинарным шедевром.

Ингредиенты:

  • 250 г пасты (любого вида)
  • 100 г твердого сыра (пармезан, пекорино романо)
  • 1 пучок свежего базилика
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите пасту в подсоленной воде до готовности.
  2. Сыр натрите на терке.
  3. Базилик помойте, измельчите.
  4. Чеснок измельчите.
  5. В сковороде разогрейте оливковое масло.
  6. Добавьте чеснок и обжаривайте в течение 30 секунд.
  7. Добавьте базилик и обжаривайте еще 30 секунд.
  8. Добавьте вареную пасту, творог, соль и перец по вкусу.
  9. Перемешайте и готовьте на медленном огне в течение 1-2 минут, чтобы творог расплавился.

А еще близким можно приглянуться макароны с колбасками в томатном соусе. Также рекомендуем приготовить макароны с тыквой и беконом по рецепту "Телеграфа".

Теги:
#Рецепт #Макароны #еда-Телеграф