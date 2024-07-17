Когда нет времени готовить: рецепт пасты с сыром и базиликом
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Нежный вкус этой пасты покорит любого.
Паста – это не просто блюдо, а настоящий символ итальянской кухни. Ее простота, разнообразие и невероятный вкус делают ее любимицей миллионов людей во всем мире.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить классическую пасту с сыром и базиликом – простое, но невероятно вкусное блюдо, которое станет вашим любимым кулинарным шедевром.
Ингредиенты:
- 250 г пасты (любого вида)
- 100 г твердого сыра (пармезан, пекорино романо)
- 1 пучок свежего базилика
- 2 зубчика чеснока
- 2 столовые ложки оливкового масла
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Отварите пасту в подсоленной воде до готовности.
- Сыр натрите на терке.
- Базилик помойте, измельчите.
- Чеснок измельчите.
- В сковороде разогрейте оливковое масло.
- Добавьте чеснок и обжаривайте в течение 30 секунд.
- Добавьте базилик и обжаривайте еще 30 секунд.
- Добавьте вареную пасту, творог, соль и перец по вкусу.
- Перемешайте и готовьте на медленном огне в течение 1-2 минут, чтобы творог расплавился.
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