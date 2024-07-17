Когда нет времени готовить: рецепт пасты с сыром и базиликом

Нежный вкус этой пасты покорит любого.

Паста – это не просто блюдо, а настоящий символ итальянской кухни. Ее простота, разнообразие и невероятный вкус делают ее любимицей миллионов людей во всем мире.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить классическую пасту с сыром и базиликом – простое, но невероятно вкусное блюдо, которое станет вашим любимым кулинарным шедевром.

Ингредиенты:

250 г пасты (любого вида)

100 г твердого сыра (пармезан, пекорино романо)

1 пучок свежего базилика

2 зубчика чеснока

2 столовые ложки оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Отварите пасту в подсоленной воде до готовности. Сыр натрите на терке. Базилик помойте, измельчите. Чеснок измельчите. В сковороде разогрейте оливковое масло. Добавьте чеснок и обжаривайте в течение 30 секунд. Добавьте базилик и обжаривайте еще 30 секунд. Добавьте вареную пасту, творог, соль и перец по вкусу. Перемешайте и готовьте на медленном огне в течение 1-2 минут, чтобы творог расплавился.

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