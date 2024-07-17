Укр

Готовится 5 минут: рецепт холодного супа с авокадо и креветками

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Читати українською
Автор
Этот суп получается очень легким и пикантным (изображение создано с помощью ИИ)
Этот суп получается очень легким и пикантным (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Легкий и ароматный холодный супчик станет вашим спасением в летнюю жару.

В жаркий летний день нет ничего лучше, чем легкий, освежающий суп, который не только утоляет жажду, но и подарит удовольствие вкусом. Холодный суп с авокадо и креветками – это то блюдо, которое станет вашим любимым фаворитом этим летом. Также, предлагаем рецепт супа таратор.

Ингредиенты:

  • 2 спелых авокадо
  • 200 г вареных креветок
  • 1 огурец
  • 1 пучок зеленого лука
  • 1 лайм
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 500 мл овощного бульона
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и очистите от кожуры. Мякоть нарежьте кубиками.
  2. Креветки очистите от панцирей и кишечника.
  3. Огурец нарежьте кубиками.
  4. Зеленый лук измельчите.
  5. В блендере измельчите авокадо, огурец, зеленый лук, сок лайма и оливковое масло.
  6. Добавить овощной бульон, соль и перец по вкусу.
  7. Взбейте суп до однородной смеси.
  8. Добавить креветки и перемешать.
  9. Поставьте суп в холодильник на 2-3 часа, чтобы он настоял.

Подача:

Подавайте суп холодным, украсив его свежей зеленью.

Также мы рассказывали, как на десерт вкусно запечь яблоки. Также, предлагаем рецепт летнего латвийского супа.

Теги:
#Рецепт #Суп #еда-Телеграф