Готовится 5 минут: рецепт холодного супа с авокадо и креветками
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Легкий и ароматный холодный супчик станет вашим спасением в летнюю жару.
В жаркий летний день нет ничего лучше, чем легкий, освежающий суп, который не только утоляет жажду, но и подарит удовольствие вкусом. Холодный суп с авокадо и креветками – это то блюдо, которое станет вашим любимым фаворитом этим летом. Также, предлагаем рецепт супа таратор.
Ингредиенты:
- 2 спелых авокадо
- 200 г вареных креветок
- 1 огурец
- 1 пучок зеленого лука
- 1 лайм
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 500 мл овощного бульона
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и очистите от кожуры. Мякоть нарежьте кубиками.
- Креветки очистите от панцирей и кишечника.
- Огурец нарежьте кубиками.
- Зеленый лук измельчите.
- В блендере измельчите авокадо, огурец, зеленый лук, сок лайма и оливковое масло.
- Добавить овощной бульон, соль и перец по вкусу.
- Взбейте суп до однородной смеси.
- Добавить креветки и перемешать.
- Поставьте суп в холодильник на 2-3 часа, чтобы он настоял.
Подача:
Подавайте суп холодным, украсив его свежей зеленью.
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