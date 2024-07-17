Готовится 5 минут: рецепт холодного супа с авокадо и креветками

Легкий и ароматный холодный супчик станет вашим спасением в летнюю жару.

В жаркий летний день нет ничего лучше, чем легкий, освежающий суп, который не только утоляет жажду, но и подарит удовольствие вкусом. Холодный суп с авокадо и креветками – это то блюдо, которое станет вашим любимым фаворитом этим летом. Также, предлагаем рецепт супа таратор.

Ингредиенты:

2 спелых авокадо

200 г вареных креветок

1 огурец

1 пучок зеленого лука

1 лайм

1 столовая ложка оливкового масла

500 мл овощного бульона

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и очистите от кожуры. Мякоть нарежьте кубиками. Креветки очистите от панцирей и кишечника. Огурец нарежьте кубиками. Зеленый лук измельчите. В блендере измельчите авокадо, огурец, зеленый лук, сок лайма и оливковое масло. Добавить овощной бульон, соль и перец по вкусу. Взбейте суп до однородной смеси. Добавить креветки и перемешать. Поставьте суп в холодильник на 2-3 часа, чтобы он настоял.

Подача:

Подавайте суп холодным, украсив его свежей зеленью.

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