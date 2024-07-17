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Вкус Мексики у вас дома: рецепт пикантной сальсы

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Сальса имеет пряный и свежий вкус (изображение создано с помощью ИИ).
Сальса имеет пряный и свежий вкус (изображение создано с помощью ИИ).

Эта закуска очень быстро и просто готовится, только смешать все ингредиенты.

Сальса – это не просто соус, а настоящая душа мексиканской кухни. Сегодня мы предлагаем вам приготовить классическую сальсу из помидоров, лука, перца чили и лайма – сочетание, которое покорит сердца всех любителей пикантных блюд.

Ингредиенты:

  • 4 помидора
  • 1 луковица
  • 1 зеленый перец чили
  • 1 пучок кинзы
  • 1 лайм
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Помидоры промойте и нарежьте кубиками.
  2. Лук нарежьте мелкой соломкой.
  3. Перец очистите от семян и измельчите.
  4. Кинзу измельчите.
  5. В блендере измельчите помидоры, лук, перец чили, кинзу, чеснок и оливковое масло.
  6. Добавьте сок лайма, соль и перец по вкусу.
  7. Перемешайте сальсу до однородной смеси.

Подача:

Подавайте сальсу с чипсами, начос, тако.

Раньше мы делились рецептом клубничного желе. Также мы писали, как приготовить клубничные шарики.

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