Вкус Мексики у вас дома: рецепт пикантной сальсы
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Эта закуска очень быстро и просто готовится, только смешать все ингредиенты.
Сальса – это не просто соус, а настоящая душа мексиканской кухни. Сегодня мы предлагаем вам приготовить классическую сальсу из помидоров, лука, перца чили и лайма – сочетание, которое покорит сердца всех любителей пикантных блюд.
Ингредиенты:
- 4 помидора
- 1 луковица
- 1 зеленый перец чили
- 1 пучок кинзы
- 1 лайм
- 1 зубчик чеснока
- 1 столовая ложка оливкового масла
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Помидоры промойте и нарежьте кубиками.
- Лук нарежьте мелкой соломкой.
- Перец очистите от семян и измельчите.
- Кинзу измельчите.
- В блендере измельчите помидоры, лук, перец чили, кинзу, чеснок и оливковое масло.
- Добавьте сок лайма, соль и перец по вкусу.
- Перемешайте сальсу до однородной смеси.
Подача:
Подавайте сальсу с чипсами, начос, тако.
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