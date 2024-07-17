Вкус Мексики у вас дома: рецепт пикантной сальсы

Эта закуска очень быстро и просто готовится, только смешать все ингредиенты.

Сальса – это не просто соус, а настоящая душа мексиканской кухни. Сегодня мы предлагаем вам приготовить классическую сальсу из помидоров, лука, перца чили и лайма – сочетание, которое покорит сердца всех любителей пикантных блюд.

Ингредиенты:

4 помидора

1 луковица

1 зеленый перец чили

1 пучок кинзы

1 лайм

1 зубчик чеснока

1 столовая ложка оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Помидоры промойте и нарежьте кубиками. Лук нарежьте мелкой соломкой. Перец очистите от семян и измельчите. Кинзу измельчите. В блендере измельчите помидоры, лук, перец чили, кинзу, чеснок и оливковое масло. Добавьте сок лайма, соль и перец по вкусу. Перемешайте сальсу до однородной смеси.

Подача:

Подавайте сальсу с чипсами, начос, тако.

Раньше мы делились рецептом клубничного желе. Также мы писали, как приготовить клубничные шарики.