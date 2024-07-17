Просто заверните все ингредиенты и наслаждайтесь: рецепт спринг-роллов с крабовыми палочками и авокадо
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Эти роллы очень просто готовятся и познакомят вас с настоящей азиатской кухней.
Спринг-роллы – это не просто блюдо, а настоящее кулинарное путешествие в Азию. Сегодня мы предлагаем вам приготовить спринг-роллы с крабовыми палочками и авокадо – экзотическое сочетание, которое придется по душе всем любителям азиатской кухни. Также мы писали, как приготовить порционный суши-торт дома.
Ингредиенты:
- 200 г рисовой бумаги
- 1 пачка крабовых палочек
- 1 авокадо
- 1 морковь
- 1 болгарский перец
- 1 пучок зеленого лука
- 1 пучок кинзы
- 1 лайм
- 2 столовые ложки соевого соуса
- 1 столовая ложка кунжутного масла
- 1 столовая ложка рисового уксуса
- 1 столовая ложка сахара
- 1 зубчик чеснока
- Растительное масло для фритюра
Приготовление:
- Крабовые палочки разморозьте и нарежьте тонкой соломкой.
- Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и очистите от кожуры. Мякоть нарежьте кубиками.
- Морковь и болгарский перец порежьте тонкой соломкой.
- Зеленый лук и кинзу измельчите.
- Для соуса соедините соевый соус, кунжутное масло, рисовый уксус, сахар, измельченный чеснок и половой сок лайма. Перемешайте до однородной смеси.
- В кастрюле с водой замочите рисовую бумагу на 3-5 секунд, чтобы она стала мягкой.
- На середину листа бумаги выложите немного крабовых палочек, авокадо, моркови, болгарского перца, зеленого лука и кинзы.
- Заверните края бумаги, формируя рулетик.
- Во фритюрнице разогрейте подсолнечное масло до 180°C.
- Обжаривайте спринг-роллы в масле в течение 2-3 минут или до золотистого цвета.
- Готовые спрингролы выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
Подача:
Подавайте спринг-роллы с лаймовым соусом.
Вариации:
- Вместо крабовых палочек можно использовать вареное куриное мясо, креветки или tofu.
- К овощам можно добавить грибы, свежий огурец или капусту.
- Для более пикантного вкуса можете добавить в начинку немного острого перца.
Раньше мы писали, как приготовить рулет с селедкой в лаваше. Также мы просили, как приготовить рассыпчатый рис.