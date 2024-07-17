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Просто заверните все ингредиенты и наслаждайтесь: рецепт спринг-роллов с крабовыми палочками и авокадо

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти роли станут отличным вариантом обеда или ужина в жару (изображение создано с помощью ИИ)
Эти роли станут отличным вариантом обеда или ужина в жару (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Эти роллы очень просто готовятся и познакомят вас с настоящей азиатской кухней.

Спринг-роллы – это не просто блюдо, а настоящее кулинарное путешествие в Азию. Сегодня мы предлагаем вам приготовить спринг-роллы с крабовыми палочками и авокадо – экзотическое сочетание, которое придется по душе всем любителям азиатской кухни. Также мы писали, как приготовить порционный суши-торт дома.

Ингредиенты:

  • 200 г рисовой бумаги
  • 1 пачка крабовых палочек
  • 1 авокадо
  • 1 морковь
  • 1 болгарский перец
  • 1 пучок зеленого лука
  • 1 пучок кинзы
  • 1 лайм
  • 2 столовые ложки соевого соуса
  • 1 столовая ложка кунжутного масла
  • 1 столовая ложка рисового уксуса
  • 1 столовая ложка сахара
  • 1 зубчик чеснока
  • Растительное масло для фритюра

Приготовление:

  1. Крабовые палочки разморозьте и нарежьте тонкой соломкой.
  2. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и очистите от кожуры. Мякоть нарежьте кубиками.
  3. Морковь и болгарский перец порежьте тонкой соломкой.
  4. Зеленый лук и кинзу измельчите.
  5. Для соуса соедините соевый соус, кунжутное масло, рисовый уксус, сахар, измельченный чеснок и половой сок лайма. Перемешайте до однородной смеси.
  6. В кастрюле с водой замочите рисовую бумагу на 3-5 секунд, чтобы она стала мягкой.
  7. На середину листа бумаги выложите немного крабовых палочек, авокадо, моркови, болгарского перца, зеленого лука и кинзы.
  8. Заверните края бумаги, формируя рулетик.
  9. Во фритюрнице разогрейте подсолнечное масло до 180°C.
  10. Обжаривайте спринг-роллы в масле в течение 2-3 минут или до золотистого цвета.
  11. Готовые спрингролы выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Подача:

Подавайте спринг-роллы с лаймовым соусом.

Вариации:

  • Вместо крабовых палочек можно использовать вареное куриное мясо, креветки или tofu.
  • К овощам можно добавить грибы, свежий огурец или капусту.
  • Для более пикантного вкуса можете добавить в начинку немного острого перца.

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