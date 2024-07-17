Просто заверните все ингредиенты и наслаждайтесь: рецепт спринг-роллов с крабовыми палочками и авокадо

Эти роллы очень просто готовятся и познакомят вас с настоящей азиатской кухней.

Спринг-роллы – это не просто блюдо, а настоящее кулинарное путешествие в Азию. Сегодня мы предлагаем вам приготовить спринг-роллы с крабовыми палочками и авокадо – экзотическое сочетание, которое придется по душе всем любителям азиатской кухни. Также мы писали, как приготовить порционный суши-торт дома.

Ингредиенты:

200 г рисовой бумаги

1 пачка крабовых палочек

1 авокадо

1 морковь

1 болгарский перец

1 пучок зеленого лука

1 пучок кинзы

1 лайм

2 столовые ложки соевого соуса

1 столовая ложка кунжутного масла

1 столовая ложка рисового уксуса

1 столовая ложка сахара

1 зубчик чеснока

Растительное масло для фритюра

Приготовление:

Крабовые палочки разморозьте и нарежьте тонкой соломкой. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и очистите от кожуры. Мякоть нарежьте кубиками. Морковь и болгарский перец порежьте тонкой соломкой. Зеленый лук и кинзу измельчите. Для соуса соедините соевый соус, кунжутное масло, рисовый уксус, сахар, измельченный чеснок и половой сок лайма. Перемешайте до однородной смеси. В кастрюле с водой замочите рисовую бумагу на 3-5 секунд, чтобы она стала мягкой. На середину листа бумаги выложите немного крабовых палочек, авокадо, моркови, болгарского перца, зеленого лука и кинзы. Заверните края бумаги, формируя рулетик. Во фритюрнице разогрейте подсолнечное масло до 180°C. Обжаривайте спринг-роллы в масле в течение 2-3 минут или до золотистого цвета. Готовые спрингролы выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Подача:

Подавайте спринг-роллы с лаймовым соусом.

Вариации:

Вместо крабовых палочек можно использовать вареное куриное мясо, креветки или tofu.

можно использовать вареное куриное мясо, креветки или tofu. К овощам можно добавить грибы, свежий огурец или капусту.

можно добавить грибы, свежий огурец или капусту. Для более пикантного вкуса можете добавить в начинку немного острого перца.

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