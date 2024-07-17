Когда нет времени готовить: рецепт молодого картофеля с тимьяном
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Приготовление этого блюда не займет много времени.
Молодой картофель – это не просто овощ, а настоящий символ лета. Ее нежный вкус и аромат невозможно спутать ни с чем. А если приготовить молодой картофель с тимьяном, то вы получите настоящую вкусность.
Ингредиенты:
- 1 кг молодого картофеля
- 3-4 веточки тимьяна
- 2-3 столовые ложки оливкового масла
- 1 столовая ложка соли
- ½ чайной ложки черного молотого перца
Приготовление:
- Молодой картофель хорошо помойте, но не очищайте.
- В кастрюле вскипятите воду, посолите.
- Добавьте картофель в кипящую воду и варите в течение 10-15 минут или до готовности.
- Отцедите воду, дайте картошку немного остыть.
- В миске соедините оливковое масло, чабрец, соль и перец.
- Добавьте к картофелю тимьяновую смесь и хорошо перемешайте.
- Выложите картофель на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Запекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 15-20 минут или до золотистого цвета.
Картофель выкладываем на тарелку и посыпаем измельченной зеленью. Подаем с любимым салатом. Раньше мы рассказывали, как выбрать молодой картофель.