Когда нет времени готовить: рецепт молодого картофеля с тимьяном

Приготовление этого блюда не займет много времени.

Молодой картофель – это не просто овощ, а настоящий символ лета. Ее нежный вкус и аромат невозможно спутать ни с чем. А если приготовить молодой картофель с тимьяном, то вы получите настоящую вкусность.

Ингредиенты:

1 кг молодого картофеля

3-4 веточки тимьяна

2-3 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка соли

½ чайной ложки черного молотого перца

Приготовление:

Молодой картофель хорошо помойте, но не очищайте. В кастрюле вскипятите воду, посолите. Добавьте картофель в кипящую воду и варите в течение 10-15 минут или до готовности. Отцедите воду, дайте картошку немного остыть. В миске соедините оливковое масло, чабрец, соль и перец. Добавьте к картофелю тимьяновую смесь и хорошо перемешайте. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментной бумагой. Запекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 15-20 минут или до золотистого цвета.

Картофель выкладываем на тарелку и посыпаем измельченной зеленью. Подаем с любимым салатом. Раньше мы рассказывали, как выбрать молодой картофель.