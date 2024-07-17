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Когда нет времени готовить: рецепт молодого картофеля с тимьяном

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Этот картофель получается очень вкусный и ароматный (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 17 июля 2024, 11:49
Этот картофель получается очень вкусный и ароматный (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этого блюда не займет много времени.

Молодой картофель – это не просто овощ, а настоящий символ лета. Ее нежный вкус и аромат невозможно спутать ни с чем. А если приготовить молодой картофель с тимьяном, то вы получите настоящую вкусность.

Ингредиенты:

  • 1 кг молодого картофеля
  • 3-4 веточки тимьяна
  • 2-3 столовые ложки оливкового масла
  • 1 столовая ложка соли
  • ½ чайной ложки черного молотого перца

Приготовление:

  1. Молодой картофель хорошо помойте, но не очищайте.
  2. В кастрюле вскипятите воду, посолите.
  3. Добавьте картофель в кипящую воду и варите в течение 10-15 минут или до готовности.
  4. Отцедите воду, дайте картошку немного остыть.
  5. В миске соедините оливковое масло, чабрец, соль и перец.
  6. Добавьте к картофелю тимьяновую смесь и хорошо перемешайте.
  7. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  8. Запекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 15-20 минут или до золотистого цвета.

Картофель выкладываем на тарелку и посыпаем измельченной зеленью. Подаем с любимым салатом. Раньше мы рассказывали, как выбрать молодой картофель.

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#Рецепт #Картофель #еда-Телеграф