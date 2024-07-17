Ваше спасение от летней жары: рецепт холодного персикового чая

В такое адское лето освежающие напитки именно то, что нужно.

В жаркий летний день нет ничего лучше, чем освежающий напиток, который не только утоляет жажду, но и подарит удовольствие вкусом. Именно такой чай, который станет вашим фаворитом нынешним летом.

Ингредиенты:

2 персика

1,5 л воды

1 столовая ложка меда (по желанию)

1/4 чайной ложки корицы (по желанию)

2-3 листика мяты (по желанию)

Лид

Приготовление:

Персики помойте, удалите косточки и нарежьте кусочками. В блендере измельчите кусочки персиков до состояния пюре. Переложите персиковое пюре в кувшин, добавьте воду, мед (по желанию), корицу (по желанию) и мяту (по желанию). Хорошо перемешайте и поставьте чайник в холодильник на 2-3 часа, чтобы он настоял. Перед подачей добавьте лед.

Вариации:

Для более насыщенного вкуса можете добавить в чай немного лимонного сока.

можете добавить в чай немного лимонного сока. Если хотите получить немного газированный напиток, можно добавить в чай немного минеральной воды.

можно добавить в чай немного минеральной воды. Для детей можно приготовить без меда чай.

На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".