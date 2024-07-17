Ваше спасение от летней жары: рецепт холодного персикового чая
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В такое адское лето освежающие напитки именно то, что нужно.
В жаркий летний день нет ничего лучше, чем освежающий напиток, который не только утоляет жажду, но и подарит удовольствие вкусом. Именно такой чай, который станет вашим фаворитом нынешним летом.
Ингредиенты:
- 2 персика
- 1,5 л воды
- 1 столовая ложка меда (по желанию)
- 1/4 чайной ложки корицы (по желанию)
- 2-3 листика мяты (по желанию)
- Лид
Приготовление:
- Персики помойте, удалите косточки и нарежьте кусочками.
- В блендере измельчите кусочки персиков до состояния пюре.
- Переложите персиковое пюре в кувшин, добавьте воду, мед (по желанию), корицу (по желанию) и мяту (по желанию).
- Хорошо перемешайте и поставьте чайник в холодильник на 2-3 часа, чтобы он настоял.
- Перед подачей добавьте лед.
Вариации:
- Для более насыщенного вкуса можете добавить в чай немного лимонного сока.
- Если хотите получить немного газированный напиток, можно добавить в чай немного минеральной воды.
- Для детей можно приготовить без меда чай.
На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".