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Ваше спасение от летней жары: рецепт холодного персикового чая

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Автор
Такой напиток отлично освежает в жару (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 17 июля 2024, 09:31
Такой напиток отлично освежает в жару (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

В такое адское лето освежающие напитки именно то, что нужно.

В жаркий летний день нет ничего лучше, чем освежающий напиток, который не только утоляет жажду, но и подарит удовольствие вкусом. Именно такой чай, который станет вашим фаворитом нынешним летом.

Ингредиенты:

  • 2 персика
  • 1,5 л воды
  • 1 столовая ложка меда (по желанию)
  • 1/4 чайной ложки корицы (по желанию)
  • 2-3 листика мяты (по желанию)
  • Лид

Приготовление:

  1. Персики помойте, удалите косточки и нарежьте кусочками.
  2. В блендере измельчите кусочки персиков до состояния пюре.
  3. Переложите персиковое пюре в кувшин, добавьте воду, мед (по желанию), корицу (по желанию) и мяту (по желанию).
  4. Хорошо перемешайте и поставьте чайник в холодильник на 2-3 часа, чтобы он настоял.
  5. Перед подачей добавьте лед.

Вариации:

  • Для более насыщенного вкуса можете добавить в чай немного лимонного сока.
  • Если хотите получить немного газированный напиток, можно добавить в чай немного минеральной воды.
  • Для детей можно приготовить без меда чай.

На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".

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#Рецепт #Чай #еда-Телеграф