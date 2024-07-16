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Адские острые и невероятно вкусные: рецепт маринованных кабачков по-корейски

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти кабачки станут отличным вариантом закуски (изображение создано с помощью ИИ)
Эти кабачки станут отличным вариантом закуски (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Такие кабачки станут вашей любимой закуской.

Маринованные кабачки по-корейски – это не просто закуска, а настоящая классика украинской кухни. Это пикантное и хрустящее блюдо станет отличным дополнением к любому столу. Ее можно подавать как самостоятельную закуску, так и использовать в качестве ингредиента для салатов, бутербродов или шаурмы. Также предлагаем рецепт маринованных кабачков с перцем чили.

Приготовить маринованные кабачки по-корейски совсем не сложно. Их можно сделать на любой вкус, используя разные специи и маринады. Сегодня мы поделимся с вами одним из самых популярных рецептов, который гарантирует вам вкусный и хрустящий результат.

Ингредиенты:

  • 1 кг молодых кабачков
  • 2 моркови
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 г подсолнечного масла
  • 3 ст. л. 9% уксуса
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. соли
  • 1 ч. л. кориандра
  • 1/2 ч. л. черного молотого перца
  • 1/2 ч. л. красного молотого перца (по желанию)

Инструкция:

  1. Кабачки хорошо вымойте, нарежьте тонкой соломкой или на терке для корейской моркови.
  2. Добавьте соль: Пересыпьте кабачки солью, перемешайте и оставьте на 30 минут, чтобы они пустили сок.
  3. Подготовим овощи: Морковь натрите на терке для корейской моркови, репчатый лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок измельчите ножом или через пресс.
  4. Готовим маринад: В миске соедините растительное масло, уксус, сахар, кориандр, черный перец и красный перец (по желанию). Хорошо перемешайте.
  5. Смешиваем ингредиенты: Отожмите кабачки от излишней жидкости, добавьте к ним морковь, лук, чеснок и маринад. Хорошо перемешайте.
  6. Маринуем: Оставьте мариноваться кабачки не менее 2 часов, а лучше на ночь в холодильнике.
  7. Подаем: Подавайте маринованные кабачки по-корейски в качестве самостоятельной закуски или используйте в качестве ингредиента для салатов, бутербродов или шаурмы.

Для более насыщенного вкуса можно добавить в маринад 1 ст . л. соевого соуса или 1 ч. л. тертый корень имбиря.

Подаем малосольные огурцы вместе с нежными котлетами. Кстати, можно замариновать огурцы и зимой готовить с ними разные салаты.

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