Адские острые и невероятно вкусные: рецепт маринованных кабачков по-корейски
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Такие кабачки станут вашей любимой закуской.
Маринованные кабачки по-корейски – это не просто закуска, а настоящая классика украинской кухни. Это пикантное и хрустящее блюдо станет отличным дополнением к любому столу. Ее можно подавать как самостоятельную закуску, так и использовать в качестве ингредиента для салатов, бутербродов или шаурмы. Также предлагаем рецепт маринованных кабачков с перцем чили.
Приготовить маринованные кабачки по-корейски совсем не сложно. Их можно сделать на любой вкус, используя разные специи и маринады. Сегодня мы поделимся с вами одним из самых популярных рецептов, который гарантирует вам вкусный и хрустящий результат.
Ингредиенты:
- 1 кг молодых кабачков
- 2 моркови
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 50 г подсолнечного масла
- 3 ст. л. 9% уксуса
- 2 ст. л. сахара
- 1 ст. л. соли
- 1 ч. л. кориандра
- 1/2 ч. л. черного молотого перца
- 1/2 ч. л. красного молотого перца (по желанию)
Инструкция:
- Кабачки хорошо вымойте, нарежьте тонкой соломкой или на терке для корейской моркови.
- Добавьте соль: Пересыпьте кабачки солью, перемешайте и оставьте на 30 минут, чтобы они пустили сок.
- Подготовим овощи: Морковь натрите на терке для корейской моркови, репчатый лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок измельчите ножом или через пресс.
- Готовим маринад: В миске соедините растительное масло, уксус, сахар, кориандр, черный перец и красный перец (по желанию). Хорошо перемешайте.
- Смешиваем ингредиенты: Отожмите кабачки от излишней жидкости, добавьте к ним морковь, лук, чеснок и маринад. Хорошо перемешайте.
- Маринуем: Оставьте мариноваться кабачки не менее 2 часов, а лучше на ночь в холодильнике.
- Подаем: Подавайте маринованные кабачки по-корейски в качестве самостоятельной закуски или используйте в качестве ингредиента для салатов, бутербродов или шаурмы.
Для более насыщенного вкуса можно добавить в маринад 1 ст . л. соевого соуса или 1 ч. л. тертый корень имбиря.
Подаем малосольные огурцы вместе с нежными котлетами. Кстати, можно замариновать огурцы и зимой готовить с ними разные салаты.