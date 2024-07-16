Адские острые и невероятно вкусные: рецепт маринованных кабачков по-корейски

Такие кабачки станут вашей любимой закуской.

Маринованные кабачки по-корейски – это не просто закуска, а настоящая классика украинской кухни. Это пикантное и хрустящее блюдо станет отличным дополнением к любому столу. Ее можно подавать как самостоятельную закуску, так и использовать в качестве ингредиента для салатов, бутербродов или шаурмы. Также предлагаем рецепт маринованных кабачков с перцем чили.

Приготовить маринованные кабачки по-корейски совсем не сложно. Их можно сделать на любой вкус, используя разные специи и маринады. Сегодня мы поделимся с вами одним из самых популярных рецептов, который гарантирует вам вкусный и хрустящий результат.

Ингредиенты:

1 кг молодых кабачков

2 моркови

1 луковица

2 зубчика чеснока

50 г подсолнечного масла

3 ст. л. 9% уксуса

2 ст. л. сахара

1 ст. л. соли

1 ч. л. кориандра

1/2 ч. л. черного молотого перца

1/2 ч. л. красного молотого перца (по желанию)

Инструкция:

Кабачки хорошо вымойте, нарежьте тонкой соломкой или на терке для корейской моркови. Добавьте соль: Пересыпьте кабачки солью, перемешайте и оставьте на 30 минут, чтобы они пустили сок. Подготовим овощи: Морковь натрите на терке для корейской моркови, репчатый лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок измельчите ножом или через пресс. Готовим маринад: В миске соедините растительное масло, уксус, сахар, кориандр, черный перец и красный перец (по желанию). Хорошо перемешайте. Смешиваем ингредиенты: Отожмите кабачки от излишней жидкости, добавьте к ним морковь, лук, чеснок и маринад. Хорошо перемешайте. Маринуем: Оставьте мариноваться кабачки не менее 2 часов, а лучше на ночь в холодильнике. Подаем: Подавайте маринованные кабачки по-корейски в качестве самостоятельной закуски или используйте в качестве ингредиента для салатов, бутербродов или шаурмы.

Для более насыщенного вкуса можно добавить в маринад 1 ст . л. соевого соуса или 1 ч. л. тертый корень имбиря.

Подаем малосольные огурцы вместе с нежными котлетами. Кстати, можно замариновать огурцы и зимой готовить с ними разные салаты.