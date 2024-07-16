Что такое хайдари и как его приготовить: рецепт мезе из йогурта
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Приготовление этого соуса не займет много времени.
Хайдари – это не просто соус, а настоящая жемчужина турецкой кухни. Этот нежный йогуртовый соус с орехами, чесноком и зеленью станет отличным дополнением к мясу, рыбе, овощам или лавашу. Хайдари не только вкусен, но и полезен, ведь богат на белок, витамины и минералы. Также, предлагаем рецепт сальсы из запеченных помидоров.
Сегодня мы поделимся с вами традиционным рецептом хайдара, который легко приготовить дома.
Ингредиенты:
- 500 г густого йогурта
- 100 г грецких орехов
- 2 зубчика чеснока
- 1 пучок зеленой петрушки
- 1 пучок зелени укропа
- 1 ст. л. оливкового масла
- сок 1/2 лимона
- соль и перец по вкусу
Инструкция:
- Готовим орехи: Грецкие орехи измельчите ножом или в блендере.
- Измельчаем зелень: Мелко порубите петрушку и укроп.
- Смешиваем основу: в миске соедините йогурт, измельченные орехи, чеснок, пропущенный через пресс, оливковое масло, сок лимона, соль и перец. Хорошо перемешайте.
- Добавляем зелень: Добавьте в хайдаре измельченную петрушку и укроп. Перемешайте.
- Охлаждаем: Поставьте хайдары в холодильник как минимум на 1 час, чтобы он хорошо охладился и ароматы ингредиенты перемешались.
- Подаем: Подавайте хайдары к мясу, рыбе, овощам или лавашу. По желанию можно добавить немного оливкового масла и посыпать свежей зеленью.
Совет: Для более пикантного вкуса можно добавить в хайдаре 1/2 ч. л. сока лайма или 1 ч. л. тертого корня хрена.
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