Что такое хайдари и как его приготовить: рецепт мезе из йогурта

Приготовление этого соуса не займет много времени.

Хайдари – это не просто соус, а настоящая жемчужина турецкой кухни. Этот нежный йогуртовый соус с орехами, чесноком и зеленью станет отличным дополнением к мясу, рыбе, овощам или лавашу. Хайдари не только вкусен, но и полезен, ведь богат на белок, витамины и минералы. Также, предлагаем рецепт сальсы из запеченных помидоров.

Сегодня мы поделимся с вами традиционным рецептом хайдара, который легко приготовить дома.

Ингредиенты:

500 г густого йогурта

100 г грецких орехов

2 зубчика чеснока

1 пучок зеленой петрушки

1 пучок зелени укропа

1 ст. л. оливкового масла

сок 1/2 лимона

соль и перец по вкусу

Инструкция:

Готовим орехи: Грецкие орехи измельчите ножом или в блендере. Измельчаем зелень: Мелко порубите петрушку и укроп. Смешиваем основу: в миске соедините йогурт, измельченные орехи, чеснок, пропущенный через пресс, оливковое масло, сок лимона, соль и перец. Хорошо перемешайте. Добавляем зелень: Добавьте в хайдаре измельченную петрушку и укроп. Перемешайте. Охлаждаем: Поставьте хайдары в холодильник как минимум на 1 час, чтобы он хорошо охладился и ароматы ингредиенты перемешались. Подаем: Подавайте хайдары к мясу, рыбе, овощам или лавашу. По желанию можно добавить немного оливкового масла и посыпать свежей зеленью.

Совет: Для более пикантного вкуса можно добавить в хайдаре 1/2 ч. л. сока лайма или 1 ч. л. тертого корня хрена.

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