Укр

Что такое хайдари и как его приготовить: рецепт мезе из йогурта

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Читати українською
Автор
Этот соус обладает очень приятным вкусом и освежает (изображение создано с помощью ИИ).
Этот соус обладает очень приятным вкусом и освежает (изображение создано с помощью ИИ).. Фото Телеграф

Приготовление этого соуса не займет много времени.

Хайдари – это не просто соус, а настоящая жемчужина турецкой кухни. Этот нежный йогуртовый соус с орехами, чесноком и зеленью станет отличным дополнением к мясу, рыбе, овощам или лавашу. Хайдари не только вкусен, но и полезен, ведь богат на белок, витамины и минералы. Также, предлагаем рецепт сальсы из запеченных помидоров.

Сегодня мы поделимся с вами традиционным рецептом хайдара, который легко приготовить дома.

Ингредиенты:

  • 500 г густого йогурта
  • 100 г грецких орехов
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 пучок зеленой петрушки
  • 1 пучок зелени укропа
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • сок 1/2 лимона
  • соль и перец по вкусу

Инструкция:

  1. Готовим орехи: Грецкие орехи измельчите ножом или в блендере.
  2. Измельчаем зелень: Мелко порубите петрушку и укроп.
  3. Смешиваем основу: в миске соедините йогурт, измельченные орехи, чеснок, пропущенный через пресс, оливковое масло, сок лимона, соль и перец. Хорошо перемешайте.
  4. Добавляем зелень: Добавьте в хайдаре измельченную петрушку и укроп. Перемешайте.
  5. Охлаждаем: Поставьте хайдары в холодильник как минимум на 1 час, чтобы он хорошо охладился и ароматы ингредиенты перемешались.
  6. Подаем: Подавайте хайдары к мясу, рыбе, овощам или лавашу. По желанию можно добавить немного оливкового масла и посыпать свежей зеленью.

Совет: Для более пикантного вкуса можно добавить в хайдаре 1/2 ч. л. сока лайма или 1 ч. л. тертого корня хрена.

Раньше мы делились рецептом клубничного желе. Также мы писали, как приготовить клубничные шарики.

Теги:
#Рецепт #Соус #еда-Телеграф