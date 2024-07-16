Чудесная альтернатива окрошке: рецепт супа таратор
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Таратор станет вашим любимым супом летом.
Таратор – это не просто суп, а настоящая классика болгарской кухни. Этот холодный освежающий суп из огурцов, йогурта и зелени станет прекрасным обедом или ужином в жаркий день. Таратор не только вкусен, но и полезен, ведь он богат витаминами и минералами. Также предлагаем рецепт гаспачо.
Сегодня мы поделимся с вами традиционным рецептом супа таратора, который легко приготовить дома.
Ингредиенты:
- 3-4 огурца
- 200 г густого йогурта
- 1 стакан минеральной воды (200-250 мл)
- 1 зубчик чеснока (по желанию)
- 5-6 веточек укропа
- 3-5 перьев зеленого лука
- 1 лимон (сок и цедра)
- оливковое масло
- соль и перец по вкусу
Инструкция:
- Огурцы хорошо вымойте, натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками. Отожмите лишнюю жидкость с помощью сита или марли.
- Смешиваем основу: В миске соедините огурцы, йогурт, минеральную воду, сок и цедру лимона, измельченный чеснок (по желанию), соль и перец. Хорошо перемешайте.
- Добавляем зелень: Мелко изрубите укроп и зеленый лук, добавьте их к супу. Перемешайте.
- Охлаждаем: Поставьте таратор в холодильник не менее 1 часа, чтобы он хорошо охладился.
- Перед подачей можно добавить в таратор оливковое масло, а также немного грецких орехов, измельченных на блендере.
Совет: Для пикантного вкуса можно добавить в таратор 1 ч. л. тертого корня хрена.
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