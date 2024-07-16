Чудесная альтернатива окрошке: рецепт супа таратор

Таратор станет вашим любимым супом летом.

Таратор – это не просто суп, а настоящая классика болгарской кухни. Этот холодный освежающий суп из огурцов, йогурта и зелени станет прекрасным обедом или ужином в жаркий день. Таратор не только вкусен, но и полезен, ведь он богат витаминами и минералами. Также предлагаем рецепт гаспачо.

Сегодня мы поделимся с вами традиционным рецептом супа таратора, который легко приготовить дома.

Ингредиенты:

3-4 огурца

200 г густого йогурта

1 стакан минеральной воды (200-250 мл)

1 зубчик чеснока (по желанию)

5-6 веточек укропа

3-5 перьев зеленого лука

1 лимон (сок и цедра)

оливковое масло

соль и перец по вкусу

Инструкция:

Огурцы хорошо вымойте, натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками. Отожмите лишнюю жидкость с помощью сита или марли. Смешиваем основу: В миске соедините огурцы, йогурт, минеральную воду, сок и цедру лимона, измельченный чеснок (по желанию), соль и перец. Хорошо перемешайте. Добавляем зелень: Мелко изрубите укроп и зеленый лук, добавьте их к супу. Перемешайте. Охлаждаем: Поставьте таратор в холодильник не менее 1 часа, чтобы он хорошо охладился. Перед подачей можно добавить в таратор оливковое масло, а также немного грецких орехов, измельченных на блендере.

Совет: Для пикантного вкуса можно добавить в таратор 1 ч. л. тертого корня хрена.

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