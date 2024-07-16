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Чудесная альтернатива окрошке: рецепт супа таратор

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот суп станет чудесным вариантом обеда в жару (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 16 июля 2024, 11:15
Этот суп станет чудесным вариантом обеда в жару (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Таратор станет вашим любимым супом летом.

Таратор – это не просто суп, а настоящая классика болгарской кухни. Этот холодный освежающий суп из огурцов, йогурта и зелени станет прекрасным обедом или ужином в жаркий день. Таратор не только вкусен, но и полезен, ведь он богат витаминами и минералами. Также предлагаем рецепт гаспачо.

Сегодня мы поделимся с вами традиционным рецептом супа таратора, который легко приготовить дома.

Ингредиенты:

  • 3-4 огурца
  • 200 г густого йогурта
  • 1 стакан минеральной воды (200-250 мл)
  • 1 зубчик чеснока (по желанию)
  • 5-6 веточек укропа
  • 3-5 перьев зеленого лука
  • 1 лимон (сок и цедра)
  • оливковое масло
  • соль и перец по вкусу

Инструкция:

  1. Огурцы хорошо вымойте, натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками. Отожмите лишнюю жидкость с помощью сита или марли.
  2. Смешиваем основу: В миске соедините огурцы, йогурт, минеральную воду, сок и цедру лимона, измельченный чеснок (по желанию), соль и перец. Хорошо перемешайте.
  3. Добавляем зелень: Мелко изрубите укроп и зеленый лук, добавьте их к супу. Перемешайте.
  4. Охлаждаем: Поставьте таратор в холодильник не менее 1 часа, чтобы он хорошо охладился.
  5. Перед подачей можно добавить в таратор оливковое масло, а также немного грецких орехов, измельченных на блендере.

Совет: Для пикантного вкуса можно добавить в таратор 1 ч. л. тертого корня хрена.

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