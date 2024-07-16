Легкий и прекрасно охлаждает в жару: рецепт итальянского гаспачо
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Этот суп готовится очень просто и быстро.
Гаспачо – это не просто суп, а настоящая легенда испанской кухни. Этот холодный, освежающий суп из томатов и овощей станет отличным обедом или ужином в жаркий день. Гаспачо не только вкусно, но и полезно, ведь он богат витаминами и минералами.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом классического гаспачо, легко приготовленного дома.
Ингредиенты:
- 1 кг спелых помидоров
- 1 сладкий перец
- 1 огурец
- 2 зубчика чеснока
- 1/2 красного лука
- 2 ломтика белого хлеба
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. винного уксуса
- 1 ч. л. орегано
- соль и перец по вкусу
- кубики льда (по желанию)
Инструкция:
- Подготовим овощи: Помойте помидоры, перец и огурец. Нарежьте помидоры на 4 части, удалите семечки. Перец и огурец нарезать кубиками.
- Замочите хлеб: Замочите ломтики белого хлеба в прохладной воде на 5 минут.
- Взбиваем гаспачо: В блендере соедините замоченные ломтики хлеба, оливковое масло, винный уксус, орегано, соль и перец. Взбейте до однородной массы.
- Добавляем в блендер помидоры, перец, огурец, чеснок и красный лук. Взбейте до однородной массы.
- Процедить: Процедить через сито гаспачо, чтобы удалить кожуру и семена.
- Охлаждаем: Поставьте гаспачо в холодильник не менее 2 часов, чтобы он хорошо охладился.
- Перед подачей можно добавить в гаспачо кубики льда, а также немного оливкового масла и свежего укропа.
Совет: Для насыщенного вкуса гаспачо можно замариновать чеснок и лук в оливковом масле в течение 30 минут перед добавлением в блендер.
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