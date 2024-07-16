Укр

Легкий и прекрасно охлаждает в жару: рецепт итальянского гаспачо

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гаспачо отлично охлаждает в жару (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 16 июля 2024, 10:31
Гаспачо отлично охлаждает в жару (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот суп готовится очень просто и быстро.

Гаспачо – это не просто суп, а настоящая легенда испанской кухни. Этот холодный, освежающий суп из томатов и овощей станет отличным обедом или ужином в жаркий день. Гаспачо не только вкусно, но и полезно, ведь он богат витаминами и минералами.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом классического гаспачо, легко приготовленного дома.

Ингредиенты:

  • 1 кг спелых помидоров
  • 1 сладкий перец
  • 1 огурец
  • 2 зубчика чеснока
  • 1/2 красного лука
  • 2 ломтика белого хлеба
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. винного уксуса
  • 1 ч. л. орегано
  • соль и перец по вкусу
  • кубики льда (по желанию)

Инструкция:

  1. Подготовим овощи: Помойте помидоры, перец и огурец. Нарежьте помидоры на 4 части, удалите семечки. Перец и огурец нарезать кубиками.
  2. Замочите хлеб: Замочите ломтики белого хлеба в прохладной воде на 5 минут.
  3. Взбиваем гаспачо: В блендере соедините замоченные ломтики хлеба, оливковое масло, винный уксус, орегано, соль и перец. Взбейте до однородной массы.
  4. Добавляем в блендер помидоры, перец, огурец, чеснок и красный лук. Взбейте до однородной массы.
  5. Процедить: Процедить через сито гаспачо, чтобы удалить кожуру и семена.
  6. Охлаждаем: Поставьте гаспачо в холодильник не менее 2 часов, чтобы он хорошо охладился.
  7. Перед подачей можно добавить в гаспачо кубики льда, а также немного оливкового масла и свежего укропа.

Совет: Для насыщенного вкуса гаспачо можно замариновать чеснок и лук в оливковом масле в течение 30 минут перед добавлением в блендер.

Также мы рассказывали, как на десерт вкусно запечь яблоки. Также, предлагаем рецепт летнего латвийского супа.

Теги:
#Рецепт #Суп #еда-Телеграф