Банановое мороженое легко приготовить дома: дети будут в восторге и в магазин больше не захотят

Приготовление этого мороженого не займет много времени.

Лето – пора жары, когда так хочется чего-нибудь прохладного и сладкого. Сегодня мы поделимся с вами рецептом домашнего бананового мороженого, которое станет настоящей находкой для жарких дней. Также, предлагаем рецепт бананового сорбета.

Это мороженое готовится без сливок, на основе замороженных бананов, поэтому оно не только вкусно, но и полезно. Его можно давать даже детям, ведь в нем нет искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов.

Ингредиенты:

4 спелых банана

1 ст. л. лимонного сока

2 ст. л. меда (по желанию)

щепотка соли

шоколад, орехи, кокосовая стружка (для подачи)

Инструкция:

Подготовим бананы: Очистите бананы от кожуры и нарежьте их кружочками. Разложите банановые кружочки на противень, застеленный пергаментной бумагой, и заморозьте их по меньшей мере на 4 часа. Взбиваем мороженое: Переложите замороженные банановые кружочки в блендер. Добавьте лимонный сок, мед (по желанию) и щепотку соли. Взбивайте массу в течение 5-7 минут до однородной кремовой смеси. Замораживаем: Переложите банановую массу в контейнер для мороженого и заморозьте ее не менее 2 часов. Подаем: Перед подачей дайте мороженое немного оттаять, а затем выложите его в креманки. По желанию можно полить мороженое шоколадным соусом, посыпать орехами или кокосовой стружкой.

Для более насыщенного бананового вкуса можно заморозить бананы не на 4, а на 6-8 часов.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.