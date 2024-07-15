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Как у бабушки в деревне: салат с молодой свеклой за 20 минут

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот салат имеет пикантный вкус и довольно сытный (изображение создано с помощью ИИ)
Этот салат имеет пикантный вкус и довольно сытный (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот салат очень быстро готовится и еще быстрее съедается.

Лето – это щедрый сезон на свежие овощи, которые так и просятся на наш стол. Сегодня мы поделимся с вами рецептом салата с молодой свеклой и творогом фета, который станет настоящим взрывом вкусов и красок на вашем столе. Также, предлагаем рецепт салата капрезе.

Этот салат сочетает в себе нежную сладость молодой свеклы, пикантную соленость сыра фета, освежающую кислинку лимона и аромат зелени. Он станет отличным блюдом для легкого обеда, ужина или пикника.

Ингредиенты:

  • 300 г молодой свеклы
  • 100 г сыра фета
  • 50 г грецких орехов
  • 1 пучок зеленого лука
  • 1 пучок петрушки
  • 1 лимон
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. меда
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1/4 ч. л. черного перца

Инструкция:

  1. Отварим свеклу: Молодой свекле не требуется длительная термическая обработка. Тщательно вымойте его и отварите в подсоленной кипящей воде в течение 15-20 минут до мягкости.
  2. Готовим заправку: в миске смешайте оливковое масло, сок лимона, мед, соль и перец. Взбейте заправку до однородности.
  3. Нарежем ингредиенты: Нарежьте отварную свеклу кубиками, сыр фета – кубиками, грецкие орехи – измельчите, зелень лука – кольцами, петрушку – мелко.
  4. Собираем салат: В салатнице соедините свеклу, сыр фета, орехи, зелень лука и петрушку.
  5. Заправляем салат: Полейте салат заправкой и тщательно перемешайте.
  6. Подаем салат по столу сразу после приготовления. По желанию можно добавить в салат оливки или каперсы.

Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.

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#Рецепт #Салат #еда-Телеграф