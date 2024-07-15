Как у бабушки в деревне: салат с молодой свеклой за 20 минут

Этот салат очень быстро готовится и еще быстрее съедается.

Лето – это щедрый сезон на свежие овощи, которые так и просятся на наш стол. Сегодня мы поделимся с вами рецептом салата с молодой свеклой и творогом фета, который станет настоящим взрывом вкусов и красок на вашем столе. Также, предлагаем рецепт салата капрезе.

Этот салат сочетает в себе нежную сладость молодой свеклы, пикантную соленость сыра фета, освежающую кислинку лимона и аромат зелени. Он станет отличным блюдом для легкого обеда, ужина или пикника.

Ингредиенты:

300 г молодой свеклы

100 г сыра фета

50 г грецких орехов

1 пучок зеленого лука

1 пучок петрушки

1 лимон

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. меда

1/2 ч. л. соли

1/4 ч. л. черного перца

Инструкция:

Отварим свеклу: Молодой свекле не требуется длительная термическая обработка. Тщательно вымойте его и отварите в подсоленной кипящей воде в течение 15-20 минут до мягкости. Готовим заправку: в миске смешайте оливковое масло, сок лимона, мед, соль и перец. Взбейте заправку до однородности. Нарежем ингредиенты: Нарежьте отварную свеклу кубиками, сыр фета – кубиками, грецкие орехи – измельчите, зелень лука – кольцами, петрушку – мелко. Собираем салат: В салатнице соедините свеклу, сыр фета, орехи, зелень лука и петрушку. Заправляем салат: Полейте салат заправкой и тщательно перемешайте. Подаем салат по столу сразу после приготовления. По желанию можно добавить в салат оливки или каперсы.

Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.