Как у бабушки в деревне: салат с молодой свеклой за 20 минут
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Этот салат очень быстро готовится и еще быстрее съедается.
Лето – это щедрый сезон на свежие овощи, которые так и просятся на наш стол. Сегодня мы поделимся с вами рецептом салата с молодой свеклой и творогом фета, который станет настоящим взрывом вкусов и красок на вашем столе. Также, предлагаем рецепт салата капрезе.
Этот салат сочетает в себе нежную сладость молодой свеклы, пикантную соленость сыра фета, освежающую кислинку лимона и аромат зелени. Он станет отличным блюдом для легкого обеда, ужина или пикника.
Ингредиенты:
- 300 г молодой свеклы
- 100 г сыра фета
- 50 г грецких орехов
- 1 пучок зеленого лука
- 1 пучок петрушки
- 1 лимон
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. меда
- 1/2 ч. л. соли
- 1/4 ч. л. черного перца
Инструкция:
- Отварим свеклу: Молодой свекле не требуется длительная термическая обработка. Тщательно вымойте его и отварите в подсоленной кипящей воде в течение 15-20 минут до мягкости.
- Готовим заправку: в миске смешайте оливковое масло, сок лимона, мед, соль и перец. Взбейте заправку до однородности.
- Нарежем ингредиенты: Нарежьте отварную свеклу кубиками, сыр фета – кубиками, грецкие орехи – измельчите, зелень лука – кольцами, петрушку – мелко.
- Собираем салат: В салатнице соедините свеклу, сыр фета, орехи, зелень лука и петрушку.
- Заправляем салат: Полейте салат заправкой и тщательно перемешайте.
- Подаем салат по столу сразу после приготовления. По желанию можно добавить в салат оливки или каперсы.
Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.