Именно то на диете: рецепт лимонного печенья без муки

За счет чувствительности муки в печенье, она становится легче и безопаснее для фигуры.

Лимонное печенье – это не только лакомство, но и настоящая витаминная бомба. Оно сочетает в себе приятную кислинку лимона, воздушность и аромат. Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления лимонного печенья без муки, которое станет отличным дополнением к вашему чаепитию или кофе. также, предлагаем рецепт овсяного печенья.

Этот рецепт не нуждается в специальных навыках или сложных ингредиентах. Все, что вам понадобится – это немного времени, хорошее настроение и желание творить кулинарные шедевры.

Ингредиенты:

150 г сливочного масла

80 г сахарной пудры

1 яйцо

Цедра 1 лимона

1 ч. л. лимонного сока

150 г миндальной муки

50 г крахмала

1/4 ч. л. соли

Инструкция:

Подготовим ингредиенты: Извлеките сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Натрите цедру из одного лимона. Взбиваем сливочное масло: В миске взбейте сливочное масло с сахарной пудрой до пышной массы. Добавляем яйцо: вбейте яйцо до масляной смеси и тщательно перемешайте. Добавляем лимонный аромат: Добавьте к тесту лимонный цедр и лимонный сок, хорошо перемешайте. Вводим сухие ингредиенты: Просейте в миску миндальную муку, крахмал и соль. Добавьте сухие ингредиенты в масляную смесь и замесите тесто. Формируем печенье: Из теста сформуйте небольшие шарики, немного их приплюсните. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекаем: Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте печенье в течение 15-20 минут до золотистого цвета. Охлаждаем: Готовое печенье немного охладите на противне, а затем переложите на решетку, чтобы оно остыло.

Совет: По желанию, вы можете посыпать готовое печенье сахарной пудрой или добавить в тесто немного ванильного экстракта.

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