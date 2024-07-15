Именно то на диете: рецепт лимонного печенья без муки
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За счет чувствительности муки в печенье, она становится легче и безопаснее для фигуры.
Лимонное печенье – это не только лакомство, но и настоящая витаминная бомба. Оно сочетает в себе приятную кислинку лимона, воздушность и аромат. Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления лимонного печенья без муки, которое станет отличным дополнением к вашему чаепитию или кофе. также, предлагаем рецепт овсяного печенья.
Этот рецепт не нуждается в специальных навыках или сложных ингредиентах. Все, что вам понадобится – это немного времени, хорошее настроение и желание творить кулинарные шедевры.
Ингредиенты:
- 150 г сливочного масла
- 80 г сахарной пудры
- 1 яйцо
- Цедра 1 лимона
- 1 ч. л. лимонного сока
- 150 г миндальной муки
- 50 г крахмала
- 1/4 ч. л. соли
Инструкция:
- Подготовим ингредиенты: Извлеките сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Натрите цедру из одного лимона.
- Взбиваем сливочное масло: В миске взбейте сливочное масло с сахарной пудрой до пышной массы.
- Добавляем яйцо: вбейте яйцо до масляной смеси и тщательно перемешайте.
- Добавляем лимонный аромат: Добавьте к тесту лимонный цедр и лимонный сок, хорошо перемешайте.
- Вводим сухие ингредиенты: Просейте в миску миндальную муку, крахмал и соль. Добавьте сухие ингредиенты в масляную смесь и замесите тесто.
- Формируем печенье: Из теста сформуйте небольшие шарики, немного их приплюсните. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекаем: Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте печенье в течение 15-20 минут до золотистого цвета.
- Охлаждаем: Готовое печенье немного охладите на противне, а затем переложите на решетку, чтобы оно остыло.
Совет: По желанию, вы можете посыпать готовое печенье сахарной пудрой или добавить в тесто немного ванильного экстракта.
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