Идеально к праздничному столу: маринованные кабачки с перцем чили
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Эти пряные кабачки станут украшением праздничного стола.
Лето – щедрый сезон на овощах, которые так и просятся на наш стол. Свежие, ароматные, они становятся основой для множества вкусных блюд. Сегодня мы поделимся с вами рецептом маринованных кабачков с перцем чили, которые станут настоящим украшением вашего стола. Также предлагаем рецепт маринованных огурцов с чесноком и укропом.
Эта пикантная закуска сочетает в себе нежную сочность кабачков с острым огоньком перца чили, создавая настоящий фейерверк вкусов. Ее можно подавать как в мясо, так и как самостоятельное блюдо, а также использовать для приготовления бутербродов, салатов и пиццы.
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 пучок петрушки
- 1 пучок укропа
- 1 красный перец чили (по желанию)
- 1 л воды
- 200 мл уксуса 9%
- 100 г сахара
- 2 ст. л. соли
- 1 ст. л. масла
Инструкция:
- Подготовим кабачки: Тщательно вымойте кабачки и нарежьте их кружочками толщиной 1-1,5 см.
- Приготовим маринад: В кастрюлю налейте воду, добавьте уксус, сахар, соль, растительное масло и доведите до кипения.
- Измельчите чеснок , петрушку, укроп и перец чили (если используете). Добавьте специи в кипящий маринад.
- Маринованные кабачки: Залейте кабачки маринадом и оставьте их мариноваться на 12 часов (или на ночь) в прохладном месте.
- Стерилизуем банки: Простерилизуйте банки и крышки удобным для вас способом.
- Разложите маринованные кабачки по стерилизованным банкам, заливая маринадом доверху.
- Закручиваем банки: Закатайте банки крышками и поставьте их в черное холодное место на хранение.
Подаем малосольные огурцы вместе с нежными котлетами. Кстати, можно замариновать огурцы и зимой готовить с ними разные салаты.