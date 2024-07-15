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Идеально к праздничному столу: маринованные кабачки с перцем чили

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Такие кабачки станут великолепной закуской (изображение создано с помощью ИИ)
Такие кабачки станут великолепной закуской (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Эти пряные кабачки станут украшением праздничного стола.

Лето – щедрый сезон на овощах, которые так и просятся на наш стол. Свежие, ароматные, они становятся основой для множества вкусных блюд. Сегодня мы поделимся с вами рецептом маринованных кабачков с перцем чили, которые станут настоящим украшением вашего стола. Также предлагаем рецепт маринованных огурцов с чесноком и укропом.

Эта пикантная закуска сочетает в себе нежную сочность кабачков с острым огоньком перца чили, создавая настоящий фейерверк вкусов. Ее можно подавать как в мясо, так и как самостоятельное блюдо, а также использовать для приготовления бутербродов, салатов и пиццы.

Ингредиенты:

  • 1 кг кабачков
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 пучок петрушки
  • 1 пучок укропа
  • 1 красный перец чили (по желанию)
  • 1 л воды
  • 200 мл уксуса 9%
  • 100 г сахара
  • 2 ст. л. соли
  • 1 ст. л. масла

Инструкция:

  1. Подготовим кабачки: Тщательно вымойте кабачки и нарежьте их кружочками толщиной 1-1,5 см.
  2. Приготовим маринад: В кастрюлю налейте воду, добавьте уксус, сахар, соль, растительное масло и доведите до кипения.
  3. Измельчите чеснок , петрушку, укроп и перец чили (если используете). Добавьте специи в кипящий маринад.
  4. Маринованные кабачки: Залейте кабачки маринадом и оставьте их мариноваться на 12 часов (или на ночь) в прохладном месте.
  5. Стерилизуем банки: Простерилизуйте банки и крышки удобным для вас способом.
  6. Разложите маринованные кабачки по стерилизованным банкам, заливая маринадом доверху.
  7. Закручиваем банки: Закатайте банки крышками и поставьте их в черное холодное место на хранение.

Подаем малосольные огурцы вместе с нежными котлетами. Кстати, можно замариновать огурцы и зимой готовить с ними разные салаты.

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#Рецепт #Маринованные овощи #еда-Телеграф