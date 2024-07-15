Идеально к праздничному столу: маринованные кабачки с перцем чили

Эти пряные кабачки станут украшением праздничного стола.

Лето – щедрый сезон на овощах, которые так и просятся на наш стол. Свежие, ароматные, они становятся основой для множества вкусных блюд. Сегодня мы поделимся с вами рецептом маринованных кабачков с перцем чили, которые станут настоящим украшением вашего стола. Также предлагаем рецепт маринованных огурцов с чесноком и укропом.

Эта пикантная закуска сочетает в себе нежную сочность кабачков с острым огоньком перца чили, создавая настоящий фейерверк вкусов. Ее можно подавать как в мясо, так и как самостоятельное блюдо, а также использовать для приготовления бутербродов, салатов и пиццы.

Ингредиенты:

1 кг кабачков

2-3 зубчика чеснока

1 пучок петрушки

1 пучок укропа

1 красный перец чили (по желанию)

1 л воды

200 мл уксуса 9%

100 г сахара

2 ст. л. соли

1 ст. л. масла

Инструкция:

Подготовим кабачки: Тщательно вымойте кабачки и нарежьте их кружочками толщиной 1-1,5 см. Приготовим маринад: В кастрюлю налейте воду, добавьте уксус, сахар, соль, растительное масло и доведите до кипения. Измельчите чеснок , петрушку, укроп и перец чили (если используете). Добавьте специи в кипящий маринад. Маринованные кабачки: Залейте кабачки маринадом и оставьте их мариноваться на 12 часов (или на ночь) в прохладном месте. Стерилизуем банки: Простерилизуйте банки и крышки удобным для вас способом. Разложите маринованные кабачки по стерилизованным банкам, заливая маринадом доверху. Закручиваем банки: Закатайте банки крышками и поставьте их в черное холодное место на хранение.

Подаем малосольные огурцы вместе с нежными котлетами. Кстати, можно замариновать огурцы и зимой готовить с ними разные салаты.