Домашние будут в восторге: рецепт абрикосов на зиму без сахара

Приготовление этих абрикосов не займет много времени.

Абрикосы – это не только сочные и ароматные фрукты, но и источник витаминов и полезных микроэлементов. Их можно употреблять свежими, добавлять в салаты, десерты и выпечки. Однако не все любят чрезмерную сладость абрикосов. Также предлагаем рецепт консервированных персиков в сиропе.

Сегодня мы поделимся с вами рецептами, как приготовить абрикосы без сахара, сохранив их естественный вкус и пользу.

1. Сушеные абрикосы:

Выбирайте спелые, но не перезрелые абрикосы.

Тщательно вымойте и просушите фрукты.

Разрежьте абрикосы пополам, удалите косточки.

Выложите половинки абрикосов на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Сушите абрикосы на солнце в течение нескольких дней, периодически переворачивая их.

Также можно сушить абрикосы в духовке при температуре 50–60°C в течение 4–6 часов.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.