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Домашние будут в восторге: рецепт абрикосов на зиму без сахара

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти абрикосы станут вашим любимым десертом (изображение создано с помощью ИИ)
Эти абрикосы станут вашим любимым десертом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этих абрикосов не займет много времени.

Абрикосы – это не только сочные и ароматные фрукты, но и источник витаминов и полезных микроэлементов. Их можно употреблять свежими, добавлять в салаты, десерты и выпечки. Однако не все любят чрезмерную сладость абрикосов. Также предлагаем рецепт консервированных персиков в сиропе.

Сегодня мы поделимся с вами рецептами, как приготовить абрикосы без сахара, сохранив их естественный вкус и пользу.

1. Сушеные абрикосы:

  • Выбирайте спелые, но не перезрелые абрикосы.
  • Тщательно вымойте и просушите фрукты.
  • Разрежьте абрикосы пополам, удалите косточки.
  • Выложите половинки абрикосов на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  • Сушите абрикосы на солнце в течение нескольких дней, периодически переворачивая их.
  • Также можно сушить абрикосы в духовке при температуре 50–60°C в течение 4–6 часов.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.

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#Рецепт #Варенье #еда-Телеграф