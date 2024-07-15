Домашние будут в восторге: рецепт абрикосов на зиму без сахара
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Приготовление этих абрикосов не займет много времени.
Абрикосы – это не только сочные и ароматные фрукты, но и источник витаминов и полезных микроэлементов. Их можно употреблять свежими, добавлять в салаты, десерты и выпечки. Однако не все любят чрезмерную сладость абрикосов. Также предлагаем рецепт консервированных персиков в сиропе.
Сегодня мы поделимся с вами рецептами, как приготовить абрикосы без сахара, сохранив их естественный вкус и пользу.
1. Сушеные абрикосы:
- Выбирайте спелые, но не перезрелые абрикосы.
- Тщательно вымойте и просушите фрукты.
- Разрежьте абрикосы пополам, удалите косточки.
- Выложите половинки абрикосов на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Сушите абрикосы на солнце в течение нескольких дней, периодически переворачивая их.
- Также можно сушить абрикосы в духовке при температуре 50–60°C в течение 4–6 часов.
Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.