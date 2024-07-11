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Зимой вы будете гордиться собой: рецепт желе из красной смородины

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот джем станет отличным дополнением к блинам и чаю (изображение создано с помощью ИИ).
Этот джем станет отличным дополнением к блинам и чаю (изображение создано с помощью ИИ).. Фото Телеграф

Этот джем порадует вас зимой.

Лето щедро дарит нам свои щедроты, а среди них – ягоды, которые так и просятся на наш стол. Сегодня предлагаем вам приготовить не просто вкусный, но и изысканный десерт – желе из красной смородины. Этот десерт станет настоящим украшением любого стола, а его насыщенный вкус и аромат непременно очаруют вас и ваших близких. Также предлагаем рецепт консервированных персиков в сиропе.

Приготовление желе из красной смородины не требует много усилий, а результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

  • 1 кг красной смородины
  • 500 г сахара
  • 500 мл воды
  • 20 г желатина

Приготовление:

  1. Ягоды красной смородины тщательно переберите, удалите плодоножку и промойте под проточной водой.
  2. Положите ягоды в кастрюлю, добавьте 200 мл воды и доведите до кипения.
  3. Убавьте огонь и варите ягоды в течение 5-7 минут, пока они не размягчатся.
  4. Процедите ягодную массу через сито, чтобы удалить шкурки и косточки.
  5. Полученный ягодный сок смешайте с сахаром и доведите до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился.
  6. Желатин замочите в холодной воде (около 100 мл) на 5-10 минут, пока он не набухнет.
  7. Набухший желатин добавьте к горячему ягодному сиропу и хорошо перемешайте, до полного растворения желатина.
  8. Разлейте желе по формам и поставьте в холодильник для застывания. Желе застывает в течение 3-4 часов.

Советы:

  • Для более насыщенного цвета желе можно добавить к ягодному сиропу чуть-чуть черничного сока.
  • Вместо желатина можно использовать агар-агар.
  • Желе можно украсить свежими ягодами, мятой листочками или тертым шоколадом.
  • Желе из красной смородины можно подавать с йогуртом, сливками или мороженым.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.

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