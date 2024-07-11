Зимой вы будете гордиться собой: рецепт желе из красной смородины

Этот джем порадует вас зимой.

Лето щедро дарит нам свои щедроты, а среди них – ягоды, которые так и просятся на наш стол. Сегодня предлагаем вам приготовить не просто вкусный, но и изысканный десерт – желе из красной смородины. Этот десерт станет настоящим украшением любого стола, а его насыщенный вкус и аромат непременно очаруют вас и ваших близких. Также предлагаем рецепт консервированных персиков в сиропе.

Приготовление желе из красной смородины не требует много усилий, а результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

1 кг красной смородины

500 г сахара

500 мл воды

20 г желатина

Приготовление:

Ягоды красной смородины тщательно переберите, удалите плодоножку и промойте под проточной водой. Положите ягоды в кастрюлю, добавьте 200 мл воды и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите ягоды в течение 5-7 минут, пока они не размягчатся. Процедите ягодную массу через сито, чтобы удалить шкурки и косточки. Полученный ягодный сок смешайте с сахаром и доведите до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Желатин замочите в холодной воде (около 100 мл) на 5-10 минут, пока он не набухнет. Набухший желатин добавьте к горячему ягодному сиропу и хорошо перемешайте, до полного растворения желатина. Разлейте желе по формам и поставьте в холодильник для застывания. Желе застывает в течение 3-4 часов.

Советы:

Для более насыщенного цвета желе можно добавить к ягодному сиропу чуть-чуть черничного сока.

Вместо желатина можно использовать агар-агар.

Желе можно украсить свежими ягодами, мятой листочками или тертым шоколадом.

Желе из красной смородины можно подавать с йогуртом, сливками или мороженым.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.