Зимой вы будете гордиться собой: рецепт желе из красной смородины
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Этот джем порадует вас зимой.
Лето щедро дарит нам свои щедроты, а среди них – ягоды, которые так и просятся на наш стол. Сегодня предлагаем вам приготовить не просто вкусный, но и изысканный десерт – желе из красной смородины. Этот десерт станет настоящим украшением любого стола, а его насыщенный вкус и аромат непременно очаруют вас и ваших близких. Также предлагаем рецепт консервированных персиков в сиропе.
Приготовление желе из красной смородины не требует много усилий, а результат вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- 1 кг красной смородины
- 500 г сахара
- 500 мл воды
- 20 г желатина
Приготовление:
- Ягоды красной смородины тщательно переберите, удалите плодоножку и промойте под проточной водой.
- Положите ягоды в кастрюлю, добавьте 200 мл воды и доведите до кипения.
- Убавьте огонь и варите ягоды в течение 5-7 минут, пока они не размягчатся.
- Процедите ягодную массу через сито, чтобы удалить шкурки и косточки.
- Полученный ягодный сок смешайте с сахаром и доведите до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился.
- Желатин замочите в холодной воде (около 100 мл) на 5-10 минут, пока он не набухнет.
- Набухший желатин добавьте к горячему ягодному сиропу и хорошо перемешайте, до полного растворения желатина.
- Разлейте желе по формам и поставьте в холодильник для застывания. Желе застывает в течение 3-4 часов.
Советы:
- Для более насыщенного цвета желе можно добавить к ягодному сиропу чуть-чуть черничного сока.
- Вместо желатина можно использовать агар-агар.
- Желе можно украсить свежими ягодами, мятой листочками или тертым шоколадом.
- Желе из красной смородины можно подавать с йогуртом, сливками или мороженым.
Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.