Пряный и освежающий вкус за 5 минут: рецепт имбирного лимонада

Советуем вам приготовить этот пикантный лимонад, который станет спасением в летнюю жару.

В жаркий летний день нет ничего лучше, чем освежающий глоток прохладительного напитка. Имбирный лимонад – это не просто вкусный напиток, но и источник витаминов и микроэлементов. Он бодрит, тонизирует и дарит чувство легкости. Также предлагаем рецепт холодного чая с персиком и мятой.

Приготовить имбирный лимонад дома совсем не сложно. Для этого понадобится всего несколько простых ингредиентов:

Лимон – 2 шт.

Корень имбиря — 2 см

Сахар или мед – по вкусу

Вода – 2 л

Мята – несколько листочков (по желанию)

Приготовление:

Лимоны хорошо помойте и нарежьте кружочками. Имбирь очистите от кожуры и натрите на терке или нарежьте тонкими ломтиками. В большом кувшине смешайте лимоны, имбирь, сахар или мед. Залейте прохладной водой и отлично перемешайте. Дайте лимонаду настояться в течение 1-2 часов, чтобы он успел напитаться вкусом и ароматом имбиря. Перед подачей процедите через сито лимонад, чтобы удалить кусочки лимона и имбиря. Добавьте в стакан с лимонадом несколько листочков мяты для освежающего аромата.

На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".