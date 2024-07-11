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Пряный и освежающий вкус за 5 минут: рецепт имбирного лимонада

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Автор
Лимонад прекрасно освежает в жару (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 11 июля 2024, 09:30
Лимонад прекрасно освежает в жару (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Советуем вам приготовить этот пикантный лимонад, который станет спасением в летнюю жару.

В жаркий летний день нет ничего лучше, чем освежающий глоток прохладительного напитка. Имбирный лимонад – это не просто вкусный напиток, но и источник витаминов и микроэлементов. Он бодрит, тонизирует и дарит чувство легкости. Также предлагаем рецепт холодного чая с персиком и мятой.

Приготовить имбирный лимонад дома совсем не сложно. Для этого понадобится всего несколько простых ингредиентов:

  • Лимон – 2 шт.
  • Корень имбиря — 2 см
  • Сахар или мед – по вкусу
  • Вода – 2 л
  • Мята – несколько листочков (по желанию)

Приготовление:

  1. Лимоны хорошо помойте и нарежьте кружочками.
  2. Имбирь очистите от кожуры и натрите на терке или нарежьте тонкими ломтиками.
  3. В большом кувшине смешайте лимоны, имбирь, сахар или мед.
  4. Залейте прохладной водой и отлично перемешайте.
  5. Дайте лимонаду настояться в течение 1-2 часов, чтобы он успел напитаться вкусом и ароматом имбиря.
  6. Перед подачей процедите через сито лимонад, чтобы удалить кусочки лимона и имбиря.
  7. Добавьте в стакан с лимонадом несколько листочков мяты для освежающего аромата.

На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".

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#Рецепт #Лимонад #еда-Телеграф