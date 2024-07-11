Пряный и освежающий вкус за 5 минут: рецепт имбирного лимонада
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Советуем вам приготовить этот пикантный лимонад, который станет спасением в летнюю жару.
В жаркий летний день нет ничего лучше, чем освежающий глоток прохладительного напитка. Имбирный лимонад – это не просто вкусный напиток, но и источник витаминов и микроэлементов. Он бодрит, тонизирует и дарит чувство легкости. Также предлагаем рецепт холодного чая с персиком и мятой.
Приготовить имбирный лимонад дома совсем не сложно. Для этого понадобится всего несколько простых ингредиентов:
- Лимон – 2 шт.
- Корень имбиря — 2 см
- Сахар или мед – по вкусу
- Вода – 2 л
- Мята – несколько листочков (по желанию)
Приготовление:
- Лимоны хорошо помойте и нарежьте кружочками.
- Имбирь очистите от кожуры и натрите на терке или нарежьте тонкими ломтиками.
- В большом кувшине смешайте лимоны, имбирь, сахар или мед.
- Залейте прохладной водой и отлично перемешайте.
- Дайте лимонаду настояться в течение 1-2 часов, чтобы он успел напитаться вкусом и ароматом имбиря.
- Перед подачей процедите через сито лимонад, чтобы удалить кусочки лимона и имбиря.
- Добавьте в стакан с лимонадом несколько листочков мяты для освежающего аромата.
На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".