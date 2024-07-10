10 минут и готово: рецепт ленивого хачапури на сковородке
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Если совсем нет времени, приготовьте такое ароматное хачапуре.
Кто не любит хачапури? Эти румяные, ароматные пирожки с сыром – настоящая классика грузинской кухни. Но что делать, когда хочется хачапури, а времени на приготовление нет? Не беда! Сегодня мы поделимся с вами рецептом ленивых хачапур на сковороде, которые готовятся за считанные минуты.
Это блюдо не нуждается в много усилиях и специальных навыках, а результат вас приятно удивит. Быстрые, простые, сытные – ленивые хачапури станут отличным завтраком, обедом или ужином.
Ингредиенты:
- 250 г сыра (сулугуни, брынза, адыгейский)
- 100 г кефира или йогурта
- 1 яйцо
- 100 г муки
- 1/2 ч. л. соды
- 1/4 ч. л. соли
- сливочное масло для жарки
Приготовление:
- Натрите творог: Натрите творог на крупной терке.
- Смешайте ингредиенты: В миске смешайте кефир или йогурт, яйцо, муку, соду и соль. Добавьте тертый творог и хорошо перемешайте до однородной массы.
- Жаркое: Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте немного сливочного масла. Выложите тесто на сковороду ложкой, формируя небольшие лепешки.
- Обжарьте хачапури: Обжарьте хачапури по бокам до золотистого цвета, по 2-3 минуты с каждой стороны.
- Подавайте: Подавайте ленивые хачапури горячими, посыпав зеленью или тертым сыром.
Совет:
- Если тесто получается слишком густым, добавьте немного больше кефира или йогурта.
- Также можно добавить к тесту немного зелени, например укропа или петрушки.
- Ленивые хачапури можно подавать с любимым соусом, например с томатным или сметанным.
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