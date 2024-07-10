10 минут и готово: рецепт ленивого хачапури на сковородке

Если совсем нет времени, приготовьте такое ароматное хачапуре.

Кто не любит хачапури? Эти румяные, ароматные пирожки с сыром – настоящая классика грузинской кухни. Но что делать, когда хочется хачапури, а времени на приготовление нет? Не беда! Сегодня мы поделимся с вами рецептом ленивых хачапур на сковороде, которые готовятся за считанные минуты.

Это блюдо не нуждается в много усилиях и специальных навыках, а результат вас приятно удивит. Быстрые, простые, сытные – ленивые хачапури станут отличным завтраком, обедом или ужином.

Ингредиенты:

250 г сыра (сулугуни, брынза, адыгейский)

100 г кефира или йогурта

1 яйцо

100 г муки

1/2 ч. л. соды

1/4 ч. л. соли

сливочное масло для жарки

Приготовление:

Натрите творог: Натрите творог на крупной терке. Смешайте ингредиенты: В миске смешайте кефир или йогурт, яйцо, муку, соду и соль. Добавьте тертый творог и хорошо перемешайте до однородной массы. Жаркое: Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте немного сливочного масла. Выложите тесто на сковороду ложкой, формируя небольшие лепешки. Обжарьте хачапури: Обжарьте хачапури по бокам до золотистого цвета, по 2-3 минуты с каждой стороны. Подавайте: Подавайте ленивые хачапури горячими, посыпав зеленью или тертым сыром.

Совет:

Если тесто получается слишком густым, добавьте немного больше кефира или йогурта.

Также можно добавить к тесту немного зелени, например укропа или петрушки.

Ленивые хачапури можно подавать с любимым соусом, например с томатным или сметанным.

А если вы любите соленые завтраки рекомендуем также приготовить ленивые блины по рецепту "Телеграфа". Также предлагаем рецепт оладий без молока и яиц.