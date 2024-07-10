Вкус средиземноморья на вашей кухне: как приготовить пасту с креветками в сливочном соусе

Приготовление такого вкуса не займет у вас много времени.

Паста с креветками в сливочном соусе – это классика итальянской кухни, которая всегда пользуется популярностью. Это простое, но изысканное блюдо, которое можно приготовить в считанные минуты. Нежный сливочный соус, ароматные креветки и упругая паста – что может быть лучше? Также мы предлагали рецепт пасты с кабачками.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом этого блюда, который станет настоящим украшением вашего стола.

Ингредиенты:

300 г пасты (спагетти, пенне, лингвини)

400 г очищенных креветок

200 мл сливок (10-15%)

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 ст. л. оливкового масла

50 г сливочного масла

50 г пармезана

соль, перец по вкусу

зелень петрушки (для подачи)

Приготовление:

Отварите пасту: Доведите подсоленную воду до кипения, добавьте пасту и варите ее до состояния al dente (на 1-2 минуты меньше, чем указано на упаковке). Приготовьте соус: Измельчите лук и чеснок. Разогрейте оливковое масло на сковороде, обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте чеснок и обжарьте еще 30 секунд. Добавьте креветки: Добавить на сковороду креветки и обжарьте их в течение 2-3 минут с каждой стороны, пока они не станут розовыми. Влейте сливки: влейте сливки на сковороду, добавьте сливочное масло, соль и перец по вкусу. Доведите до кипения и тушите на медленном огне в течение 5 минут или пока соус не загустеет. Добавьте пасту: Слейте воду из пасты, добавьте ее в соус и перемешайте. Подавайте: Разложите пасту с креветками по тарелкам, посыпьте тертым пармезаном и украсьте зеленью петрушки.

А еще близким можно приглянуться макароны с колбасками в томатном соусе. Также рекомендуем приготовить макароны с тыквой и беконом по рецепту "Телеграфа".