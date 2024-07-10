Вкус средиземноморья на вашей кухне: как приготовить пасту с креветками в сливочном соусе
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Приготовление такого вкуса не займет у вас много времени.
Паста с креветками в сливочном соусе – это классика итальянской кухни, которая всегда пользуется популярностью. Это простое, но изысканное блюдо, которое можно приготовить в считанные минуты. Нежный сливочный соус, ароматные креветки и упругая паста – что может быть лучше? Также мы предлагали рецепт пасты с кабачками.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом этого блюда, который станет настоящим украшением вашего стола.
Ингредиенты:
- 300 г пасты (спагетти, пенне, лингвини)
- 400 г очищенных креветок
- 200 мл сливок (10-15%)
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст. л. оливкового масла
- 50 г сливочного масла
- 50 г пармезана
- соль, перец по вкусу
- зелень петрушки (для подачи)
Приготовление:
- Отварите пасту: Доведите подсоленную воду до кипения, добавьте пасту и варите ее до состояния al dente (на 1-2 минуты меньше, чем указано на упаковке).
- Приготовьте соус: Измельчите лук и чеснок. Разогрейте оливковое масло на сковороде, обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте чеснок и обжарьте еще 30 секунд.
- Добавьте креветки: Добавить на сковороду креветки и обжарьте их в течение 2-3 минут с каждой стороны, пока они не станут розовыми.
- Влейте сливки: влейте сливки на сковороду, добавьте сливочное масло, соль и перец по вкусу. Доведите до кипения и тушите на медленном огне в течение 5 минут или пока соус не загустеет.
- Добавьте пасту: Слейте воду из пасты, добавьте ее в соус и перемешайте.
- Подавайте: Разложите пасту с креветками по тарелкам, посыпьте тертым пармезаном и украсьте зеленью петрушки.
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