Лучше магазинного: рецепт лимонного сорбета

Вместо того чтобы идти в магазин за мороженым, можно приготовить такой ароматный сорбет.

Лето в разгаре, а это значит, что пора полакомиться чем-то холодным и освежающим. Сегодня мы поделимся с вами рецептом лимонного сорбета – легкого десерта, не требующего много времени и усилий, но при этом поражающего своим изысканным вкусом. Также, предлагаем рецепт малинового мусса.

Сорбет – это замороженный десерт, готовящийся из фруктового пюре, сахара и иногда белков яиц. Он не так жирен, как мороженое, и имеет более интенсивный фруктовый вкус. Лимонный сорбет – это классический вариант, всегда пользующийся популярностью. Его кислинка прекрасно освежает в жаркий день и может стать отличным завершением летнего обеда или ужина. Об этом пишет shuba.

Ингредиенты:

200 мл лимонного сока (приблизительно из 4 лимонов)

100 г сахара

250 мл воды

1 ч. л. лимонной цедры

2 белка яиц (по желанию)

Приготовление:

Приготовьте лимонный сироп: В кастрюле смешайте сок лимона, сахар, воду и лимонную цедру. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите в течение 5 минут, помешивая, до полного растворения сахара. Остудите сироп: Снимите кастрюлю с огня и дайте сиропу полностью остыть. Заморозьте сироп: перелейте охлажденный сироп в форму для мороженого или контейнер. Поставьте в морозильную камеру не менее 4 часов или до полного застывания. Взбейте сорбет (по желанию) Если вы хотите получить более нежный и воздушный сорбет, перед подачей взбейте его миксером в течение нескольких минут. Подавайте: Переложите сорбет в креманки или стаканы и немедленно подавайте.

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