Лучше магазинного: рецепт лимонного сорбета
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Вместо того чтобы идти в магазин за мороженым, можно приготовить такой ароматный сорбет.
Лето в разгаре, а это значит, что пора полакомиться чем-то холодным и освежающим. Сегодня мы поделимся с вами рецептом лимонного сорбета – легкого десерта, не требующего много времени и усилий, но при этом поражающего своим изысканным вкусом. Также, предлагаем рецепт малинового мусса.
Сорбет – это замороженный десерт, готовящийся из фруктового пюре, сахара и иногда белков яиц. Он не так жирен, как мороженое, и имеет более интенсивный фруктовый вкус. Лимонный сорбет – это классический вариант, всегда пользующийся популярностью. Его кислинка прекрасно освежает в жаркий день и может стать отличным завершением летнего обеда или ужина. Об этом пишет shuba.
Ингредиенты:
- 200 мл лимонного сока (приблизительно из 4 лимонов)
- 100 г сахара
- 250 мл воды
- 1 ч. л. лимонной цедры
- 2 белка яиц (по желанию)
Приготовление:
- Приготовьте лимонный сироп: В кастрюле смешайте сок лимона, сахар, воду и лимонную цедру. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите в течение 5 минут, помешивая, до полного растворения сахара.
- Остудите сироп: Снимите кастрюлю с огня и дайте сиропу полностью остыть.
- Заморозьте сироп: перелейте охлажденный сироп в форму для мороженого или контейнер. Поставьте в морозильную камеру не менее 4 часов или до полного застывания.
- Взбейте сорбет (по желанию) Если вы хотите получить более нежный и воздушный сорбет, перед подачей взбейте его миксером в течение нескольких минут.
- Подавайте: Переложите сорбет в креманки или стаканы и немедленно подавайте.
Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.