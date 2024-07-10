Классический рецепт легендарного блюда: как приготовить крылышки баффало

Эти крылышки очень просто и быстро готовятся, а результат вас поразит.

Любители пикантной кухни, собирайтесь! Сегодня мы поделимся с вами рецептом блюда, которое покорит ваши вкусовые рецепторы и разбудит огонь в вашем сердце – крылышки Баффало. Это блюдо родом из американского города Баффало, штат Нью-Йорк, но уже давно завоевало популярность во всем мире. Также, предлагаем рецепт курицы терияки из брокколи в духовке.

Секрет крылышек Баффало в их маринаде. Он производится на основе острого соуса "Франк’с РедХот", который придает крылышкам неповторимый вкус и аромат. Приготовить его дома совсем не сложно, а результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

1 кг куриных крылышек

100 г сливочного масла

100 мл острого соуса "Франк’с РедХот"

50 г меда

2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. чесночного порошка

1 ч. л. паприки

1/2 ч. л. соли

1/4 ч. л. черного перца

Приготовление:

Подготовьте крылышки: Разрежьте крылышки на 3 части по суставам. Конечные фаланги можно использовать для бульона или других блюд. Тщательно промойте крылышки под проточной водой и просушите бумажными полотенцами. Приготовьте маринад: В миске растопите сливочное масло на медленном огне. Добавьте острый соус "Франкс РедХот", мед, оливковое масло, чесночный порошок, паприку, соль и черный перец. Хорошо размешайте все ингредиенты, чтобы получить однородную массу. Замаринуйте крылышки: Переложите крылышки в миску с маринадом и тщательно обмажьте их со всех сторон. Оставьте крылышки мариноваться в холодильнике не менее 2 часов, а лучше на ночь. Запекание: Разогрейте духовой шкаф до 200°C. Застелите противень пергаментной бумагой. Выложите замаринованные крылышки на противень и запекайте в течение 20-25 минут или до золотистого цвета. Переворачивайте крылышки 1-2 раза во время запекания. Подача: Готовые крылышки Баффало подавайте горячими с любимыми соусами, например с соусом ранч или блю чиз. Также можно добавить свежие овощи, такие как сельдерей или морковь.

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