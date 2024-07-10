Укр

Классический рецепт легендарного блюда: как приготовить крылышки баффало

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Читати українською
Автор
Эти крылышки станут вашей любимой закуской (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 10 июля 2024, 10:02
Эти крылышки станут вашей любимой закуской (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Эти крылышки очень просто и быстро готовятся, а результат вас поразит.

Любители пикантной кухни, собирайтесь! Сегодня мы поделимся с вами рецептом блюда, которое покорит ваши вкусовые рецепторы и разбудит огонь в вашем сердце – крылышки Баффало. Это блюдо родом из американского города Баффало, штат Нью-Йорк, но уже давно завоевало популярность во всем мире. Также, предлагаем рецепт курицы терияки из брокколи в духовке.

Секрет крылышек Баффало в их маринаде. Он производится на основе острого соуса "Франк’с РедХот", который придает крылышкам неповторимый вкус и аромат. Приготовить его дома совсем не сложно, а результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

  • 1 кг куриных крылышек
  • 100 г сливочного масла
  • 100 мл острого соуса "Франк’с РедХот"
  • 50 г меда
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. чесночного порошка
  • 1 ч. л. паприки
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1/4 ч. л. черного перца

Приготовление:

  1. Подготовьте крылышки: Разрежьте крылышки на 3 части по суставам. Конечные фаланги можно использовать для бульона или других блюд. Тщательно промойте крылышки под проточной водой и просушите бумажными полотенцами.
  2. Приготовьте маринад: В миске растопите сливочное масло на медленном огне. Добавьте острый соус "Франкс РедХот", мед, оливковое масло, чесночный порошок, паприку, соль и черный перец. Хорошо размешайте все ингредиенты, чтобы получить однородную массу.
  3. Замаринуйте крылышки: Переложите крылышки в миску с маринадом и тщательно обмажьте их со всех сторон. Оставьте крылышки мариноваться в холодильнике не менее 2 часов, а лучше на ночь.
  4. Запекание: Разогрейте духовой шкаф до 200°C. Застелите противень пергаментной бумагой. Выложите замаринованные крылышки на противень и запекайте в течение 20-25 минут или до золотистого цвета. Переворачивайте крылышки 1-2 раза во время запекания.
  5. Подача: Готовые крылышки Баффало подавайте горячими с любимыми соусами, например с соусом ранч или блю чиз. Также можно добавить свежие овощи, такие как сельдерей или морковь.

А еще близким можно приглянуться макароны с колбасками в томатном соусе. Также рекомендуем приготовить макароны с тыквой и беконом по рецепту "Телеграфа".

Теги:
#Рецепт #Курица #еда-Телеграф