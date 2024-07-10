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Тает во рту и очень просто готовится: рецепт малинового мусса

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Малиновый мусс станет вашим любимым десертом (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 10 июля 2024, 09:56
Малиновый мусс станет вашим любимым десертом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этого десерта не займет много времени.

Лето – это пора не только жарких дней и долгих вечеров, но и обильное разнообразие ягод. Среди них особое место занимает малина – сочная, ароматная, с освежающей кислинкой. Сегодня мы поделимся с вами рецептом нежного и изысканного десерта, который покорит сердца ваших родных и друзей – малинового мусса. Также предлагаем рецепт консервированных персиков.

Этот десерт не требует времени или сложных ингредиентов, но результат вас приятно удивит. Воздушный, нежный, с насыщенным малиновым вкусом, он станет украшением любого стола.

Ингредиенты:

  • 200 г свежей малины
  • 100 г сахара
  • 200 мл сливок (33%)
  • 10 г желатина
  • 50 мл воды
  • Сок половины лимона

Приготовление:

Малиновое пюре:

  • Переберите малину, удалите плодоножку.
  • 100 г ягод отложите для декора.
  • Остальные малины измельчите блендером до состояния пюре.
  • Процедите пюре через сито, чтобы удалить косточки.
  • Добавьте в пюре сахар и лимонный сок, хорошо перемешайте.

Желатин:

  • Замочите желатин в прохладной воде на 5-7 минут.
  • Когда желатин набухнет, разогрейте его на водяной бане до полного растворения.
  • Не перегревайте желатин, он ведь потеряет свои свойства.

Взбивание сливок:

  • Охладите сливки до 4°C.
  • Взбейте сливки до стойких пиков.

Объединение ингредиентов:

  • К малиновому пюре добавьте растворенный желатин и осторожно перемешайте.
  • Постепенно введите взбитые сливки, аккуратно вымешивая ложкой, чтобы сохранить воздушность мусса.

Формирование десерта:

  • Разлейте мусс в формочки или креманки.
  • Отправьте десерт в холодильник как минимум на 2 часа, чтобы он застыл.

Подача:

Перед подачей украсьте мусс свежими малиной, мятой или тертым шоколадом.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.

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