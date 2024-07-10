Тает во рту и очень просто готовится: рецепт малинового мусса
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Приготовление этого десерта не займет много времени.
Лето – это пора не только жарких дней и долгих вечеров, но и обильное разнообразие ягод. Среди них особое место занимает малина – сочная, ароматная, с освежающей кислинкой. Сегодня мы поделимся с вами рецептом нежного и изысканного десерта, который покорит сердца ваших родных и друзей – малинового мусса. Также предлагаем рецепт консервированных персиков.
Этот десерт не требует времени или сложных ингредиентов, но результат вас приятно удивит. Воздушный, нежный, с насыщенным малиновым вкусом, он станет украшением любого стола.
Ингредиенты:
- 200 г свежей малины
- 100 г сахара
- 200 мл сливок (33%)
- 10 г желатина
- 50 мл воды
- Сок половины лимона
Приготовление:
Малиновое пюре:
- Переберите малину, удалите плодоножку.
- 100 г ягод отложите для декора.
- Остальные малины измельчите блендером до состояния пюре.
- Процедите пюре через сито, чтобы удалить косточки.
- Добавьте в пюре сахар и лимонный сок, хорошо перемешайте.
Желатин:
- Замочите желатин в прохладной воде на 5-7 минут.
- Когда желатин набухнет, разогрейте его на водяной бане до полного растворения.
- Не перегревайте желатин, он ведь потеряет свои свойства.
Взбивание сливок:
- Охладите сливки до 4°C.
- Взбейте сливки до стойких пиков.
Объединение ингредиентов:
- К малиновому пюре добавьте растворенный желатин и осторожно перемешайте.
- Постепенно введите взбитые сливки, аккуратно вымешивая ложкой, чтобы сохранить воздушность мусса.
Формирование десерта:
- Разлейте мусс в формочки или креманки.
- Отправьте десерт в холодильник как минимум на 2 часа, чтобы он застыл.
Подача:
Перед подачей украсьте мусс свежими малиной, мятой или тертым шоколадом.
Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.