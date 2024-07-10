Тает во рту и очень просто готовится: рецепт малинового мусса

Приготовление этого десерта не займет много времени.

Лето – это пора не только жарких дней и долгих вечеров, но и обильное разнообразие ягод. Среди них особое место занимает малина – сочная, ароматная, с освежающей кислинкой. Сегодня мы поделимся с вами рецептом нежного и изысканного десерта, который покорит сердца ваших родных и друзей – малинового мусса. Также предлагаем рецепт консервированных персиков.

Этот десерт не требует времени или сложных ингредиентов, но результат вас приятно удивит. Воздушный, нежный, с насыщенным малиновым вкусом, он станет украшением любого стола.

Ингредиенты:

200 г свежей малины

100 г сахара

200 мл сливок (33%)

10 г желатина

50 мл воды

Сок половины лимона

Приготовление:

Малиновое пюре:

Переберите малину, удалите плодоножку.

100 г ягод отложите для декора.

Остальные малины измельчите блендером до состояния пюре.

Процедите пюре через сито, чтобы удалить косточки.

Добавьте в пюре сахар и лимонный сок, хорошо перемешайте.

Желатин:

Замочите желатин в прохладной воде на 5-7 минут.

Когда желатин набухнет, разогрейте его на водяной бане до полного растворения.

Не перегревайте желатин, он ведь потеряет свои свойства.

Взбивание сливок:

Охладите сливки до 4°C.

Взбейте сливки до стойких пиков.

Объединение ингредиентов:

К малиновому пюре добавьте растворенный желатин и осторожно перемешайте.

Постепенно введите взбитые сливки, аккуратно вымешивая ложкой, чтобы сохранить воздушность мусса.

Формирование десерта:

Разлейте мусс в формочки или креманки.

Отправьте десерт в холодильник как минимум на 2 часа, чтобы он застыл.

Подача:

Перед подачей украсьте мусс свежими малиной, мятой или тертым шоколадом.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.