10 минут в готово: рецепт молодого картофеля с розмарином

На приготовление этого картофеля уйдет минимум времени.

Молодой картофель – это настоящий дар лета, ведь он имеет неповторимый нежный вкус и аромат. Ее можно приготовить множеством разных способов, но один из самых простых и вкусных – это запечь с розмарином.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом приготовления ароматного картофеля, который станет отличным ужином или дополнением к обеду.

Ингредиенты:

1 кг молодого картофеля

3 ст. л. оливкового масла

4 зубчика чеснока

4-5 веточек розмарина

Соль и перец по вкусу

Пошаговая инструкция:

Подготовим картофель. Тщательно вымойте молодой картофель под проточной водой, не очищая его. Замаринуем картошку. В большой миске смешайте оливковое масло, измельченный чеснок, листья розмарина, соль и перец. Добавьте картофель и хорошо перемешайте, чтобы он полностью покрылся маринадом. Запекаем картофель. Выложите картофель в один слой на противень, застеленный пергаментной бумагой. Запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут или до золотистой корочки. Подаем блюдо. Готовый картофель посыпьте измельченным розмарином и подавайте к столу с любимыми соусами или салатами.

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