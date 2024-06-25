10 минут в готово: рецепт молодого картофеля с розмарином
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На приготовление этого картофеля уйдет минимум времени.
Молодой картофель – это настоящий дар лета, ведь он имеет неповторимый нежный вкус и аромат. Ее можно приготовить множеством разных способов, но один из самых простых и вкусных – это запечь с розмарином.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом приготовления ароматного картофеля, который станет отличным ужином или дополнением к обеду.
Ингредиенты:
- 1 кг молодого картофеля
- 3 ст. л. оливкового масла
- 4 зубчика чеснока
- 4-5 веточек розмарина
- Соль и перец по вкусу
Пошаговая инструкция:
- Подготовим картофель. Тщательно вымойте молодой картофель под проточной водой, не очищая его.
- Замаринуем картошку. В большой миске смешайте оливковое масло, измельченный чеснок, листья розмарина, соль и перец. Добавьте картофель и хорошо перемешайте, чтобы он полностью покрылся маринадом.
- Запекаем картофель. Выложите картофель в один слой на противень, застеленный пергаментной бумагой. Запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут или до золотистой корочки.
- Подаем блюдо. Готовый картофель посыпьте измельченным розмарином и подавайте к столу с любимыми соусами или салатами.
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