Прекрасное дополнение к блинам или десертам: рецепт запеченных абрикосов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Если вы ищете альтернативу варенью, предлагаем приготовить такие абрикосы.
Лето щедро дарит нам свои красочные дары – свежие фрукты, которые так и просятся на наш стол. Среди них особое место занимает абрикос, который имеет не только отличный вкус, но и множество полезных свойств. Сегодня мы предлагаем вам приготовить "Солнечное сияние" – ароматный и изысканный десерт из абрикосов, запеченных с медом и орехами. Это блюдо станет отличным украшением любого праздничного стола или приятным дополнением к семейному ужину. Также мы предлагали рецепт персичного варенья.
Ингредиенты:
- 500 г абрикосов
- 3 ст. л. меда
- 50 г грецких орехов
- 1 ч. л. корицы
- 1/2 ч. л. ванильного экстракта
- 2 ст. л. сливочного масла
Приготовление:
- Абрикосы вымойте, разрежьте пополам, удалите косточки.
- В миске смешайте мед, измельченные грецкие орехи, корицу и ванильный экстракт.
- Выложите половинки абрикосов на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Равномерно распределите медово-ореховую смесь на абрикосы.
- Сверху на каждую половинку абрикоса выложите кусочек сливочного масла.
- Запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета абрикосов.
Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.