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Прекрасное дополнение к блинам или десертам: рецепт запеченных абрикосов

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти абрикосы станут прекрасным дополнением к блинам или десертам.
Эти абрикосы станут прекрасным дополнением к блинам или десертам.. Фото Телеграф

Если вы ищете альтернативу варенью, предлагаем приготовить такие абрикосы.

Лето щедро дарит нам свои красочные дары – свежие фрукты, которые так и просятся на наш стол. Среди них особое место занимает абрикос, который имеет не только отличный вкус, но и множество полезных свойств. Сегодня мы предлагаем вам приготовить "Солнечное сияние" – ароматный и изысканный десерт из абрикосов, запеченных с медом и орехами. Это блюдо станет отличным украшением любого праздничного стола или приятным дополнением к семейному ужину. Также мы предлагали рецепт персичного варенья.

Ингредиенты:

  • 500 г абрикосов
  • 3 ст. л. меда
  • 50 г грецких орехов
  • 1 ч. л. корицы
  • 1/2 ч. л. ванильного экстракта
  • 2 ст. л. сливочного масла

Приготовление:

  1. Абрикосы вымойте, разрежьте пополам, удалите косточки.
  2. В миске смешайте мед, измельченные грецкие орехи, корицу и ванильный экстракт.
  3. Выложите половинки абрикосов на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  4. Равномерно распределите медово-ореховую смесь на абрикосы.
  5. Сверху на каждую половинку абрикоса выложите кусочек сливочного масла.
  6. Запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета абрикосов.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.

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#Рецепт #Варенье #еда-Телеграф