Прекрасное дополнение к блинам или десертам: рецепт запеченных абрикосов

Если вы ищете альтернативу варенью, предлагаем приготовить такие абрикосы.

Лето щедро дарит нам свои красочные дары – свежие фрукты, которые так и просятся на наш стол. Среди них особое место занимает абрикос, который имеет не только отличный вкус, но и множество полезных свойств. Сегодня мы предлагаем вам приготовить "Солнечное сияние" – ароматный и изысканный десерт из абрикосов, запеченных с медом и орехами. Это блюдо станет отличным украшением любого праздничного стола или приятным дополнением к семейному ужину. Также мы предлагали рецепт персичного варенья.

Ингредиенты:

500 г абрикосов

3 ст. л. меда

50 г грецких орехов

1 ч. л. корицы

1/2 ч. л. ванильного экстракта

2 ст. л. сливочного масла

Приготовление:

Абрикосы вымойте, разрежьте пополам, удалите косточки. В миске смешайте мед, измельченные грецкие орехи, корицу и ванильный экстракт. Выложите половинки абрикосов на противень, застеленный пергаментной бумагой. Равномерно распределите медово-ореховую смесь на абрикосы. Сверху на каждую половинку абрикоса выложите кусочек сливочного масла. Запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета абрикосов.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.