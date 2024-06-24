Все смешали и в духовку: рецепт куриных окорочков с молодым картофелем

Если у вас нет времени на приготовление пищи, попробуйте приготовить это блюдо.

Ароматные куриные бедра с нежным молодым картофелем – это классика украинской кухни, которая всегда получается вкусной и сытной. Это блюдо станет отличным ужином для всей семьи или обедом в выходной день. Также, предлагаем рецепт чахохбили с курицей.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом приготовления блюда, где куриные бедра запекаются вместе с молодым картофелем, овощами и ароматными травами. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

4 куриные бедра

1 кг молодого картофеля

1 луковица

1 морковь

1 зеленый кабачок

1 красный болгарский перец

2 зубчика чеснока

1 пучок зелени (петрушка, укроп)

2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. соли

1/2 ч. л. черного молотого перца

1 ч. л. паприки

1/2 ч. л. орегано

1/4 ч. л. тимьяна

Приготовление:

Куриные бедра вымойте, обсушите бумажными полотенцами. В миске смешайте соль, перец, паприку, орегано и чабрец. Натрите этой смесью куриные бедра со всех сторон. Молодой картофель тщательно вымойте, оставляя кожуру. Лук очистите и нарежьте кубиками. Морковь очистите и натрите на крупной терке. Кабачок и перец помойте, нарежьте кубиками. Чеснок измельчите. В большой миске смешайте куриные бедра, картофель, лук, морковь, кабачок, перец и чеснок. Добавьте оливковое и хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты были равномерно покрыты маслом. Выложите смесь на противень, застеленный пергаментной бумагой. Запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 1-1,5 часов до готовности курицы и картофеля. За 10 минут до готовности посыпьте блюдо мелко нарезанной зеленью.

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