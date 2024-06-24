Все смешали и в духовку: рецепт куриных окорочков с молодым картофелем
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Если у вас нет времени на приготовление пищи, попробуйте приготовить это блюдо.
Ароматные куриные бедра с нежным молодым картофелем – это классика украинской кухни, которая всегда получается вкусной и сытной. Это блюдо станет отличным ужином для всей семьи или обедом в выходной день. Также, предлагаем рецепт чахохбили с курицей.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом приготовления блюда, где куриные бедра запекаются вместе с молодым картофелем, овощами и ароматными травами. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
- 4 куриные бедра
- 1 кг молодого картофеля
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 зеленый кабачок
- 1 красный болгарский перец
- 2 зубчика чеснока
- 1 пучок зелени (петрушка, укроп)
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. соли
- 1/2 ч. л. черного молотого перца
- 1 ч. л. паприки
- 1/2 ч. л. орегано
- 1/4 ч. л. тимьяна
Приготовление:
- Куриные бедра вымойте, обсушите бумажными полотенцами.
- В миске смешайте соль, перец, паприку, орегано и чабрец. Натрите этой смесью куриные бедра со всех сторон.
- Молодой картофель тщательно вымойте, оставляя кожуру.
- Лук очистите и нарежьте кубиками.
- Морковь очистите и натрите на крупной терке.
- Кабачок и перец помойте, нарежьте кубиками.
- Чеснок измельчите.
- В большой миске смешайте куриные бедра, картофель, лук, морковь, кабачок, перец и чеснок. Добавьте оливковое и хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты были равномерно покрыты маслом.
- Выложите смесь на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 1-1,5 часов до готовности курицы и картофеля.
- За 10 минут до готовности посыпьте блюдо мелко нарезанной зеленью.
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