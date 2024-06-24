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Все смешали и в духовку: рецепт куриных окорочков с молодым картофелем

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эта курица станет отличным вариантом обеда (изображение создано с помощью ИИ)
Эта курица станет отличным вариантом обеда (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если у вас нет времени на приготовление пищи, попробуйте приготовить это блюдо.

Ароматные куриные бедра с нежным молодым картофелем – это классика украинской кухни, которая всегда получается вкусной и сытной. Это блюдо станет отличным ужином для всей семьи или обедом в выходной день. Также, предлагаем рецепт чахохбили с курицей.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом приготовления блюда, где куриные бедра запекаются вместе с молодым картофелем, овощами и ароматными травами. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

  • 4 куриные бедра
  • 1 кг молодого картофеля
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 зеленый кабачок
  • 1 красный болгарский перец
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 пучок зелени (петрушка, укроп)
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. соли
  • 1/2 ч. л. черного молотого перца
  • 1 ч. л. паприки
  • 1/2 ч. л. орегано
  • 1/4 ч. л. тимьяна

Приготовление:

  1. Куриные бедра вымойте, обсушите бумажными полотенцами.
  2. В миске смешайте соль, перец, паприку, орегано и чабрец. Натрите этой смесью куриные бедра со всех сторон.
  3. Молодой картофель тщательно вымойте, оставляя кожуру.
  4. Лук очистите и нарежьте кубиками.
  5. Морковь очистите и натрите на крупной терке.
  6. Кабачок и перец помойте, нарежьте кубиками.
  7. Чеснок измельчите.
  8. В большой миске смешайте куриные бедра, картофель, лук, морковь, кабачок, перец и чеснок. Добавьте оливковое и хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты были равномерно покрыты маслом.
  9. Выложите смесь на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  10. Запекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 1-1,5 часов до готовности курицы и картофеля.
  11. За 10 минут до готовности посыпьте блюдо мелко нарезанной зеленью.

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