Вишня в своем соке на зиму: солнечное лето в каждой баночке
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Если вы любите делать заготовки на зиму – предлагаем сделать эти вишни.
Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сочные вишни, наполненные теплом солнца и ароматом летнего ветра. Самое время позаботиться о том, чтобы сохранить эту чудесную ягоду на зиму, чтобы в холодные дни насладиться ее невероятным вкусом.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить вишни в собственном соке, которые станут великолепной начинкой для пирогов, вареников, блинов или просто вкусным десертом. Также мы делились рецептом клубничного варенья.
Этот рецепт прост в приготовлении, не требует много времени и ингредиентов, а результат вас приятно удивит. Об этом пишет ТСН.
Ингредиенты:
- 1 кг вишен
- 300 г сахара (по вкусу)
- 100 мл воды
Приготовление:
- Вишни переберите, удалите плодоножку.
- В кастрюле смешайте вишни, сахар и воду.
- Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 15-20 минут, периодически снимая пену.
- Разлейте горячую вишневую массу по стерилизованным банкам.
- Закатайте банки крышками.
- Переверните банки вверх дном и оставьте охлаждаться.
Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.