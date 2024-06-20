Вишня в своем соке на зиму: солнечное лето в каждой баночке

Если вы любите делать заготовки на зиму – предлагаем сделать эти вишни.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сочные вишни, наполненные теплом солнца и ароматом летнего ветра. Самое время позаботиться о том, чтобы сохранить эту чудесную ягоду на зиму, чтобы в холодные дни насладиться ее невероятным вкусом.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вишни в собственном соке, которые станут великолепной начинкой для пирогов, вареников, блинов или просто вкусным десертом. Также мы делились рецептом клубничного варенья.

Этот рецепт прост в приготовлении, не требует много времени и ингредиентов, а результат вас приятно удивит. Об этом пишет ТСН.

Ингредиенты:

1 кг вишен

300 г сахара (по вкусу)

100 мл воды

Приготовление:

Вишни переберите, удалите плодоножку. В кастрюле смешайте вишни, сахар и воду. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 15-20 минут, периодически снимая пену. Разлейте горячую вишневую массу по стерилизованным банкам. Закатайте банки крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте охлаждаться.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.