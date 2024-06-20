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Вишня в своем соке на зиму: солнечное лето в каждой баночке

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Лето – пора консерваций и разной вкусности (изображение создано с помощью ИИ)
Лето – пора консерваций и разной вкусности (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы любите делать заготовки на зиму – предлагаем сделать эти вишни.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сочные вишни, наполненные теплом солнца и ароматом летнего ветра. Самое время позаботиться о том, чтобы сохранить эту чудесную ягоду на зиму, чтобы в холодные дни насладиться ее невероятным вкусом.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вишни в собственном соке, которые станут великолепной начинкой для пирогов, вареников, блинов или просто вкусным десертом. Также мы делились рецептом клубничного варенья.

Этот рецепт прост в приготовлении, не требует много времени и ингредиентов, а результат вас приятно удивит. Об этом пишет ТСН.

Ингредиенты:

  • 1 кг вишен
  • 300 г сахара (по вкусу)
  • 100 мл воды

Приготовление:

  1. Вишни переберите, удалите плодоножку.
  2. В кастрюле смешайте вишни, сахар и воду.
  3. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 15-20 минут, периодически снимая пену.
  4. Разлейте горячую вишневую массу по стерилизованным банкам.
  5. Закатайте банки крышками.
  6. Переверните банки вверх дном и оставьте охлаждаться.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.

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