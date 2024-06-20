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Универсальный соус для ваших кулинарных шедевров: приготовьте ягодный кули

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот соус станет вашим любимым (изображение создано с помощью ИИ)
Этот соус станет вашим любимым (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Ягодный шар прекрасно дополнит много блюд.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сочные ягоды, наполненные теплом солнца и ароматом летнего ветра. Самое время творить из них кулинарные шедевры, которые не только обрадуют вкусом, но и подарят настоящее летнее чувство.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить универсальный соус, который станет отличным дополнением к мороженому, блинам и другим блюдам. Также, предлагаем рецепт соуса к дерунам.

Этот соус – это не просто сочетание ягод, это настоящая симфония вкусов и ароматов. Сладкие ягоды танцуют танго с пикантной ноткой специй, а нежная кислинка лимона придает им свежесть и гармонию.

Ингредиенты:

  • 200 г ягод (по вашему выбору)
  • 100 г сахара
  • 50 мл воды
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • 1/2 ч. л. коры коры
  • 1/4 ч. л. мускатного ореха
  • 1/4 ч. л. молотой гвоздики
  • 1 щепотка молотого имбиря

Приготовление:

  1. Ягоды промойте и просушите.
  2. В кастрюле смешайте сахар, воду, лимонный сок, специи.
  3. Доведите смесь до кипения, затем убавьте огонь и варите 5 минут.
  4. Добавьте ягоды и варите еще 5 минут, помешивая.
  5. Снимите с огня и дайте соусу немного остыть.
  6. С помощью блендера измельчите соус до однородной массы.
  7. Процедите соус через сито, чтобы удалить семена.
  8. Поставьте соус в холодильник на 1-2 часа.

Раньше мы писали, как приготовить блины из вчерашнего картофеля. Также предлагаем рецепт мексиканского соуса.

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#Рецепт #Соус #еда-Телеграф