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Яйцо пашот: элегантная и простая "жемчужина" французской кухни

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Яйцо пашот станет отличным завтраком (изображение создано с помощью ИИ)
Яйцо пашот станет отличным завтраком (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Это ресторанное блюдо сможет приготовить даже новичок.

Яйцо пашот – это не просто блюдо, это настоящее кулинарное искусство, покоряющее своей простотой и изысканностью. Нежный желток, окутанный мягким белком, становится украшением любого завтрака, брускета или салата. Также, предлагаем рецепт творожника с вишнями.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления идеального яйца пашот, которое растопит ваши сердца и желудки.

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. уксуса
  • 1 л воды
  • Соль по вкусу

Оборудование:

  • Кастрюля
  • Половник
  • Миска
  • Шумовка
  • Бумажные полотенца

Приготовление:

  1. Подготовьте воду. В кастрюлю налейте воду, добавьте уксус, доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума, чтобы вода
  2. Создайте "вихрь". Возьмите половник и сделайте в воде круговые движения, чтобы образовался "вихрь".
  3. Разбейте яйцо. Разбейте яйцо в миску, стараясь не повредить желток.
  4. Осторожно погрузите яйцо в воду. Немедленно опустите миску с яйцом в центр "вихря".
  5. Варить в течение 3-4 минут. Не перемешивайте воду! Варите яйцо в течение 3-4 минут, чтобы желток остался жидким.
  6. Выньте яйцо. С помощью шумовки осторожно извлеките яйцо из воды и дайте ему немного стечь на бумажных полотенцах.
  7. Подавайте. Подавайте яйцо пашот немедленно, пока белок еще теплый. Добавьте соль по вкусу.

А если вы любите авокадо, рекомендуем приготовить тост с авокадо и яйцом всего за 10 минут по рецепту "Телеграфа". Также, предлагаем рецепт салата "Искушение".

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