Яйцо пашот: элегантная и простая "жемчужина" французской кухни

Это ресторанное блюдо сможет приготовить даже новичок.

Яйцо пашот – это не просто блюдо, это настоящее кулинарное искусство, покоряющее своей простотой и изысканностью. Нежный желток, окутанный мягким белком, становится украшением любого завтрака, брускета или салата. Также, предлагаем рецепт творожника с вишнями.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления идеального яйца пашот, которое растопит ваши сердца и желудки.

Ингредиенты:

1 яйцо

1 ст. л. уксуса

1 л воды

Соль по вкусу

Оборудование:

Кастрюля

Половник

Миска

Шумовка

Бумажные полотенца

Приготовление:

Подготовьте воду. В кастрюлю налейте воду, добавьте уксус, доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума, чтобы вода Создайте "вихрь". Возьмите половник и сделайте в воде круговые движения, чтобы образовался "вихрь". Разбейте яйцо. Разбейте яйцо в миску, стараясь не повредить желток. Осторожно погрузите яйцо в воду. Немедленно опустите миску с яйцом в центр "вихря". Варить в течение 3-4 минут. Не перемешивайте воду! Варите яйцо в течение 3-4 минут, чтобы желток остался жидким. Выньте яйцо. С помощью шумовки осторожно извлеките яйцо из воды и дайте ему немного стечь на бумажных полотенцах. Подавайте. Подавайте яйцо пашот немедленно, пока белок еще теплый. Добавьте соль по вкусу.

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