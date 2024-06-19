Яйцо пашот: элегантная и простая "жемчужина" французской кухни
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Это ресторанное блюдо сможет приготовить даже новичок.
Яйцо пашот – это не просто блюдо, это настоящее кулинарное искусство, покоряющее своей простотой и изысканностью. Нежный желток, окутанный мягким белком, становится украшением любого завтрака, брускета или салата. Также, предлагаем рецепт творожника с вишнями.
Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления идеального яйца пашот, которое растопит ваши сердца и желудки.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 1 ст. л. уксуса
- 1 л воды
- Соль по вкусу
Оборудование:
- Кастрюля
- Половник
- Миска
- Шумовка
- Бумажные полотенца
Приготовление:
- Подготовьте воду. В кастрюлю налейте воду, добавьте уксус, доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума, чтобы вода
- Создайте "вихрь". Возьмите половник и сделайте в воде круговые движения, чтобы образовался "вихрь".
- Разбейте яйцо. Разбейте яйцо в миску, стараясь не повредить желток.
- Осторожно погрузите яйцо в воду. Немедленно опустите миску с яйцом в центр "вихря".
- Варить в течение 3-4 минут. Не перемешивайте воду! Варите яйцо в течение 3-4 минут, чтобы желток остался жидким.
- Выньте яйцо. С помощью шумовки осторожно извлеките яйцо из воды и дайте ему немного стечь на бумажных полотенцах.
- Подавайте. Подавайте яйцо пашот немедленно, пока белок еще теплый. Добавьте соль по вкусу.
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