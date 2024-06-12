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Летом этот салат должен быть на каждом столе: нужно всего два ингредиента

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот салат – главное блюдо на столе летом (изображение создано с помощью ИИ)
Этот салат – главное блюдо на столе летом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Летом этот салат должен быть на каждом столе.

Лето щедро дарит нам свои яркие краски и щедрые дары, а среди них сочные помидоры черри и ароматный сыр фета. Эти два ингредиента становятся основой для невероятно легкого и освежающего салата, который станет настоящим украшением вашего летнего стола.

Этот салат не только невероятно вкусен, но и очень прост в приготовлении. Вам не понадобится много времени и усилий, чтобы создать настоящий шедевр с лета, который обрадует вас и ваших близких.

Ингредиенты:

  • 250 г помидоров черри
  • 150 г сыра фета
  • 1 огурец
  • 1 красная луковица
  • 1 пучок зеленой петрушки
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Подготовим овощи: Помидоры черри помойте и разрежьте пополам. Огурец нарежьте кружочками, а лук – тонкими полукольцами.
  2. Сыр фета: Сыр фета нарежьте кубиками.
  3. Зелень: Петрушку помойте и измельчите.
  4. Заправка: В миске соедините оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Хорошо перемешайте.
  5. Соединения ингредиентов: В салатнице соедините помидоры черри, огурец, лук, сыр фета и петрушку. Заправьте салат приготовленной заправкой.
  6. Подача: Перемешайте салат и подавайте на стол.

Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.

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#Рецепт #Салат #еда-Телеграф