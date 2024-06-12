Летом этот салат должен быть на каждом столе: нужно всего два ингредиента
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Летом этот салат должен быть на каждом столе.
Лето щедро дарит нам свои яркие краски и щедрые дары, а среди них сочные помидоры черри и ароматный сыр фета. Эти два ингредиента становятся основой для невероятно легкого и освежающего салата, который станет настоящим украшением вашего летнего стола.
Этот салат не только невероятно вкусен, но и очень прост в приготовлении. Вам не понадобится много времени и усилий, чтобы создать настоящий шедевр с лета, который обрадует вас и ваших близких.
Ингредиенты:
- 250 г помидоров черри
- 150 г сыра фета
- 1 огурец
- 1 красная луковица
- 1 пучок зеленой петрушки
- 3 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Подготовим овощи: Помидоры черри помойте и разрежьте пополам. Огурец нарежьте кружочками, а лук – тонкими полукольцами.
- Сыр фета: Сыр фета нарежьте кубиками.
- Зелень: Петрушку помойте и измельчите.
- Заправка: В миске соедините оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Хорошо перемешайте.
- Соединения ингредиентов: В салатнице соедините помидоры черри, огурец, лук, сыр фета и петрушку. Заправьте салат приготовленной заправкой.
- Подача: Перемешайте салат и подавайте на стол.
Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.