Летом этот салат должен быть на каждом столе: нужно всего два ингредиента

Летом этот салат должен быть на каждом столе.

Лето щедро дарит нам свои яркие краски и щедрые дары, а среди них сочные помидоры черри и ароматный сыр фета. Эти два ингредиента становятся основой для невероятно легкого и освежающего салата, который станет настоящим украшением вашего летнего стола.

Этот салат не только невероятно вкусен, но и очень прост в приготовлении. Вам не понадобится много времени и усилий, чтобы создать настоящий шедевр с лета, который обрадует вас и ваших близких.

Ингредиенты:

250 г помидоров черри

150 г сыра фета

1 огурец

1 красная луковица

1 пучок зеленой петрушки

3 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. лимонного сока

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Подготовим овощи: Помидоры черри помойте и разрежьте пополам. Огурец нарежьте кружочками, а лук – тонкими полукольцами. Сыр фета: Сыр фета нарежьте кубиками. Зелень: Петрушку помойте и измельчите. Заправка: В миске соедините оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Хорошо перемешайте. Соединения ингредиентов: В салатнице соедините помидоры черри, огурец, лук, сыр фета и петрушку. Заправьте салат приготовленной заправкой. Подача: Перемешайте салат и подавайте на стол.

Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.