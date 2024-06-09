Все нарезали - и можно подавать: самый быстрый рецепт витаминного салата
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Захотите наслаждаться все лето
Что может быть проще и вкуснее, чем вкусный и легкий салат. Это блюдо готовится просто: нарезал все ингредиенты — и можно подавать к столу. Плюс различных салатов в том, что можно "играть" с продуктами и в результате получать разнообразные вкусы.
Сегодня мы поделимся рецептом самого простого, но в то же время витаминного салата из молодой капусты. Кто бы мог подумать, что из простых ингредиентов за считанные минуты получится такая вкуснятина. Shuba советует использовать как можно больше овощей — в этом случае блюдо получится малокалорийным, но очень полезным и подарит настоящее весеннее настроение.
Как приготовить салат из молодой капусты
Ингредиенты на 2 порции:
- капуста молодая — 1 шт.;
- огурец свежий — 1 шт.;
- редис — 4 шт.;
- укроп, пучок — 1 шт.;
- соль, черный перец, масло оливковое Extra Virgin — по вкусу.
Способ приготовления:
- Тщательно моем и сушим все ингредиенты.
- С молодой капусты снимаем верхние листья и мелко шинкуем. Укроп измельчаем ножом, а огурцы и редис нарезаем тонкими кружочками.
- Подготовленные ингредиенты смешиваем в глубокой миске. Солим, перчим, заправляем оливковым маслом и тщательно все перемешиваем.
Готовый салат подаем с любимыми котлетками. Приятного аппетита.