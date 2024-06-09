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Все нарезали - и можно подавать: самый быстрый рецепт витаминного салата

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простой и вкусный салат из молодой капусты
Простой и вкусный салат из молодой капусты. Фото shuba.life

Захотите наслаждаться все лето

Что может быть проще и вкуснее, чем вкусный и легкий салат. Это блюдо готовится просто: нарезал все ингредиенты — и можно подавать к столу. Плюс различных салатов в том, что можно "играть" с продуктами и в результате получать разнообразные вкусы.

Сегодня мы поделимся рецептом самого простого, но в то же время витаминного салата из молодой капусты. Кто бы мог подумать, что из простых ингредиентов за считанные минуты получится такая вкуснятина. Shuba советует использовать как можно больше овощей — в этом случае блюдо получится малокалорийным, но очень полезным и подарит настоящее весеннее настроение.

Как приготовить салат из молодой капусты

Ингредиенты на 2 порции:

  • капуста молодая — 1 шт.;
  • огурец свежий — 1 шт.;
  • редис — 4 шт.;
  • укроп, пучок — 1 шт.;
  • соль, черный перец, масло оливковое Extra Virgin — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Тщательно моем и сушим все ингредиенты.
  2. С молодой капусты снимаем верхние листья и мелко шинкуем. Укроп измельчаем ножом, а огурцы и редис нарезаем тонкими кружочками.
  3. Подготовленные ингредиенты смешиваем в глубокой миске. Солим, перчим, заправляем оливковым маслом и тщательно все перемешиваем.

Готовый салат подаем с любимыми котлетками. Приятного аппетита.

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