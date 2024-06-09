Все нарезали - и можно подавать: самый быстрый рецепт витаминного салата

Захотите наслаждаться все лето

Что может быть проще и вкуснее, чем вкусный и легкий салат. Это блюдо готовится просто: нарезал все ингредиенты — и можно подавать к столу. Плюс различных салатов в том, что можно "играть" с продуктами и в результате получать разнообразные вкусы.

Сегодня мы поделимся рецептом самого простого, но в то же время витаминного салата из молодой капусты. Кто бы мог подумать, что из простых ингредиентов за считанные минуты получится такая вкуснятина. Shuba советует использовать как можно больше овощей — в этом случае блюдо получится малокалорийным, но очень полезным и подарит настоящее весеннее настроение.

Как приготовить салат из молодой капусты

Ингредиенты на 2 порции:

капуста молодая — 1 шт.;

огурец свежий — 1 шт.;

редис — 4 шт.;

укроп, пучок — 1 шт.;

соль, черный перец, масло оливковое Extra Virgin — по вкусу.

Способ приготовления:

Тщательно моем и сушим все ингредиенты. С молодой капусты снимаем верхние листья и мелко шинкуем. Укроп измельчаем ножом, а огурцы и редис нарезаем тонкими кружочками. Подготовленные ингредиенты смешиваем в глубокой миске. Солим, перчим, заправляем оливковым маслом и тщательно все перемешиваем.

Готовый салат подаем с любимыми котлетками. Приятного аппетита.