"Французский" салат всего из пяти ингредиентов: вы приготовите его, если гости на пороге
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Этот быстрый рецепт всегда выручит
Без разнообразных салатов сложно представить нашу жизнь. Мы готовим их и к семейному обеду, и на праздничный стол.
"Французский" салат от "Бабусиних рецептів" удивит вас не только вкусом, но и скоростью приготовления. Самое сложное здесь — это отварить яйца, поэтому блюдо можно приготовить легко даже если гости на пороге. Несмотря на бюджетность и простоту приготовление, блюдо отлично насытит.
Как приготовить "Французский" салат
Ингредиенты:
- куриные яйца — 4 шт.;
- твердый сыр — 120 г;
- яблоко зеленое — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук зеленый;
- майонез по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриные яйца отвариваем круто и даем остыть. Чистим от скорлупы, натираем на мелкой терке и отправляем на дно салатника. Смазываем их майонезом.
- Зеленое яблоко натираем на большой терке, выкладываем на яйца. Сверху выкладываем немного зеленого или маринованного репчатого, мелко нарезанного лука, смазываем майонезом.
- Натираем на терке твердый сыр, выкладываем следующим слоем и смазываем его майонезом.
- Следующим слоем выкладываем мелко натертую морковь. Украшаем измельченным зеленым луком.
Готовый салат подаем с сочными и нежными котлетами. Приятного аппетита.