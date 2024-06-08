"Французский" салат всего из пяти ингредиентов: вы приготовите его, если гости на пороге

Этот быстрый рецепт всегда выручит

Без разнообразных салатов сложно представить нашу жизнь. Мы готовим их и к семейному обеду, и на праздничный стол.

"Французский" салат от "Бабусиних рецептів" удивит вас не только вкусом, но и скоростью приготовления. Самое сложное здесь — это отварить яйца, поэтому блюдо можно приготовить легко даже если гости на пороге. Несмотря на бюджетность и простоту приготовление, блюдо отлично насытит.

Как приготовить "Французский" салат

Ингредиенты:

куриные яйца — 4 шт.;

твердый сыр — 120 г;

яблоко зеленое — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук зеленый;

майонез по вкусу.

Способ приготовления:

Куриные яйца отвариваем круто и даем остыть. Чистим от скорлупы, натираем на мелкой терке и отправляем на дно салатника. Смазываем их майонезом. Зеленое яблоко натираем на большой терке, выкладываем на яйца. Сверху выкладываем немного зеленого или маринованного репчатого, мелко нарезанного лука, смазываем майонезом. Натираем на терке твердый сыр, выкладываем следующим слоем и смазываем его майонезом. Следующим слоем выкладываем мелко натертую морковь. Украшаем измельченным зеленым луком.

Готовый салат подаем с сочными и нежными котлетами. Приятного аппетита.