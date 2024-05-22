Такого в ресторане не подают: рецепт кабачков с филе и сыром
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Это блюдо очень просто и быстро готовится и понравится даже тем, кто не любит кабачков.
Лето – пора не только жарких дней и длинных вечеров, но и сезон свежих овощей и фруктов. Именно из них можно приготовить множество вкусных и полезных блюд, которые обрадуют вас и ваших близких.
Сегодня мы поделимся рецептом фаршированных кабачков с филе и сыром – прекрасного блюда, сочетающего в себе пользу овощей, нежность мяса и аромат сыра. Также, предлагаем рецепт кабачковых оладий.
Секреты идеального блюда:
- Молодые кабачки: Используйте для фарширования молодые кабачки с нежной кожурой.
- Свежее филе: Выбирайте свежее филе белой рыбы, как треска, минтай или хек.
- Качественный сыр: Используйте хорошо плавящийся твердый сыр, например моцареллу или пармезан.
- Ароматная начинка Добавьте к начинке овощи, специи и зелень по вашему вкусу.
Рецепт фаршированных кабачков с филе и сыром:
Ингредиенты:
- 2 молодых кабачка;
- 400 г филе белой рыбы;
- 200 г твердого сыра;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- Соль, перец и зелень по вкусу.
Приготовление:
- Кабачки разрежьте вдоль пополам, удалите мякоть, чтобы получились "челноки".
- Филе рыбы измельчите блендером или мясорубкой.
- Лук, морковь и чеснок измельчите и обжарьте на оливковом масле до мягкости.
- Добавьте измельченную рыбу, посолите, поперчите и тушите в течение 10-15 минут.
- Добавьте обжаренные овощи в рыбный фарш и хорошо перемешайте.
- Начините "челноки" из кабачков рыбной начинкой.
- Посыпьте тертым сыром и зеленью.
- Запекайте в разогретой духовке при 180°C в течение 20-25 минут до золотистой корочки.
Раньше мы писали, как приготовить невероятно вкусную закуску из кабачков всего за 20 минут. Также, предлагаем рецепт закуски из кабачков.