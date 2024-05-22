Такого в ресторане не подают: рецепт кабачков с филе и сыром

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Автор
Эти кабачки станут хитом вашего стола (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 22 мая 2024, 14:53
Эти кабачки станут хитом вашего стола (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Это блюдо очень просто и быстро готовится и понравится даже тем, кто не любит кабачков.

Лето – пора не только жарких дней и длинных вечеров, но и сезон свежих овощей и фруктов. Именно из них можно приготовить множество вкусных и полезных блюд, которые обрадуют вас и ваших близких.

Сегодня мы поделимся рецептом фаршированных кабачков с филе и сыром – прекрасного блюда, сочетающего в себе пользу овощей, нежность мяса и аромат сыра. Также, предлагаем рецепт кабачковых оладий.

Секреты идеального блюда:

  • Молодые кабачки: Используйте для фарширования молодые кабачки с нежной кожурой.
  • Свежее филе: Выбирайте свежее филе белой рыбы, как треска, минтай или хек.
  • Качественный сыр: Используйте хорошо плавящийся твердый сыр, например моцареллу или пармезан.
  • Ароматная начинка Добавьте к начинке овощи, специи и зелень по вашему вкусу.

Рецепт фаршированных кабачков с филе и сыром:

Ингредиенты:

  • 2 молодых кабачка;
  • 400 г филе белой рыбы;
  • 200 г твердого сыра;
  • 1 луковица;
  • 1 морковь;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • Соль, перец и зелень по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки разрежьте вдоль пополам, удалите мякоть, чтобы получились "челноки".
  2. Филе рыбы измельчите блендером или мясорубкой.
  3. Лук, морковь и чеснок измельчите и обжарьте на оливковом масле до мягкости.
  4. Добавьте измельченную рыбу, посолите, поперчите и тушите в течение 10-15 минут.
  5. Добавьте обжаренные овощи в рыбный фарш и хорошо перемешайте.
  6. Начините "челноки" из кабачков рыбной начинкой.
  7. Посыпьте тертым сыром и зеленью.
  8. Запекайте в разогретой духовке при 180°C в течение 20-25 минут до золотистой корочки.

Раньше мы писали, как приготовить невероятно вкусную закуску из кабачков всего за 20 минут. Также, предлагаем рецепт закуски из кабачков.

Теги:
#Рецепт #еда-Телеграф