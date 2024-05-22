Такого в ресторане не подают: рецепт кабачков с филе и сыром

Это блюдо очень просто и быстро готовится и понравится даже тем, кто не любит кабачков.

Лето – пора не только жарких дней и длинных вечеров, но и сезон свежих овощей и фруктов. Именно из них можно приготовить множество вкусных и полезных блюд, которые обрадуют вас и ваших близких.

Сегодня мы поделимся рецептом фаршированных кабачков с филе и сыром – прекрасного блюда, сочетающего в себе пользу овощей, нежность мяса и аромат сыра. Также, предлагаем рецепт кабачковых оладий.

Секреты идеального блюда:

Молодые кабачки: Используйте для фарширования молодые кабачки с нежной кожурой.

Используйте для фарширования молодые кабачки с нежной кожурой. Свежее филе: Выбирайте свежее филе белой рыбы, как треска, минтай или хек.

Выбирайте свежее филе белой рыбы, как треска, минтай или хек. Качественный сыр: Используйте хорошо плавящийся твердый сыр, например моцареллу или пармезан.

Используйте хорошо плавящийся твердый сыр, например моцареллу или пармезан. Ароматная начинка Добавьте к начинке овощи, специи и зелень по вашему вкусу.

Рецепт фаршированных кабачков с филе и сыром:

Ингредиенты:

2 молодых кабачка;

400 г филе белой рыбы;

200 г твердого сыра;

1 луковица;

1 морковь;

1 зубчик чеснока;

1 столовая ложка оливкового масла;

Соль, перец и зелень по вкусу.

Приготовление:

Кабачки разрежьте вдоль пополам, удалите мякоть, чтобы получились "челноки". Филе рыбы измельчите блендером или мясорубкой. Лук, морковь и чеснок измельчите и обжарьте на оливковом масле до мягкости. Добавьте измельченную рыбу, посолите, поперчите и тушите в течение 10-15 минут. Добавьте обжаренные овощи в рыбный фарш и хорошо перемешайте. Начините "челноки" из кабачков рыбной начинкой. Посыпьте тертым сыром и зеленью. Запекайте в разогретой духовке при 180°C в течение 20-25 минут до золотистой корочки.

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