Финансовый гороскоп Таро на неделю: Овнов ждут разочарования, а Близнецов, - серьезные потрясения

Многим придется затянуть пояса в последние недели весны

Вторая половина мая в 2024 году будет довольно непростой в финансовом плане, многих ждут риски и проблемы, однако некоторые в это время наоборот смогут раздать долги и улучшить свое положение к лучшему.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — Семерка пентаклей

Возможно, Вы получите награду за свои труды, но она не принесет Вам ожидаемого счастья. Может быть, Вы ожидали большего, а может и чего-то совсем другого.

Телец — перевернутая Шестерка кубков

Особых перемен в ближайшую неделю ожидать не стоит. В этом положении карта говорит, то Вы можете быть склонны к анализу, самокопанию и приуменьшению проблем, из-за чего ничего не сдвинется с места.

Близнецы — Башня

Это в целом опасная карта, а в вопросах денег так и подавно. Будьте осторожны, поскольку Башня обычно является предвестником потрясений и потерь, — в делах может наступить внезапный кризис.

Рак — Повешенный

Вас во второй половине мая может ждать потеря жилья и работы, может возникнуть необходимость управляться со счетами, из-за чего свободных денег на себя не будет. Также не подписывайте ничего бездумно, есть риск стать жертвой финансовой махинации.

Лев — перевернутый Паж пентаклей

В этом положении карта говорит, что в ближайшее время Вы будете склонны больше халтурить, витать в облаках и тратить деньги, чем их зарабатывать.

Дева — перевернутый Мир

У Вас может быть соблазн пойти коротким путем для заработка, однако карта предупреждает: лишь честный труд поможет добиться стабильного положения, быстрые ставки и разномастные аферы не помогут.

Весы — перевернутый Паж мечей

Вас может потянуть на новые, более "грязные" методы работы, которые не обернутся успехом. Следите за своим языком, неудачные высказывания сгоряча могут вызвать большие неприятности на работе. И не подписывайте документов без внимательного прочтения.

Скорпион — Умеренность

На следующей неделе Вы найдете баланс между тратами и заработком. Несметных богатств и внезапных доходов не предвидится, но Вы будете разумно распоряжаться имеющимися финансами. Если у Вас были какие-то конфликты или проблемы на работе, скорее всего ситуация разрешится.

Стрелец — перевернутая Восьмерка мечей

Обычно эта карта говорит о финансовых потерях и невозможности накопить деньги, хотя очень хочется, — перевернутой же она указывает, что Вы сможете начать делать первые шаги, чтобы выбраться из этой ямы. Однако придется как следует поработать.

Козерог — перевернутый Туз кубков

В ближайшее время блага, судьбоносные встречи и возможности разбогатеть пройдут мимо Вас, а надежды на улучшение финансового положения не оправдаются. Ваши попытки либо не оправдаются успехом, либо Вы не сможете их достойно реализовать.

Водолей — Девятка жезлов

Эта карта обещает, что Ваши финансовые дела в ближайшем времени будут обстоять более-менее благополучно. Если ситуация была плоха, то Вы наконец сможете свести концы с концами и улучшить положение.

Рыбы — Семерка мечей

На следующей неделе Вас может ждать подвох в рабочих вопросах и будет трудно закончить все начатые дела. Карта рекомендует посвятить время себе, чтобы восполнить растраченные ресурсы, и быть внимательным, чтобы не наделать ошибок.