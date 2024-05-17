Гороскоп Таро на неделю: Дев ждет выход из тупика, а Тельцов, - перемены к лучшему
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Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время
Во второй половине мая в 2024 году многих могут ждать конфликты и неприятные новости, однако другие наоборот в это время смогут продвинуться в жизни и изменить что-то к лучшему.
Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 20 по 26 мая 2024 года включительно.
Овен — перевернутый Король мечей
В этом положении карта указывает, что Вы можете в следующую неделю руководствоваться ошибочными выводами, из-за чего быть агрессивными и несправедливыми к другим людям.
Телец — Шестерка мечей
Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что Вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.
Близнецы — перевернутая Императрица
Во второй половине мая в Вашей жизни может наступить некий застой, возникнуть гнев, жадность, депрессивное настроение и ревность. Это может отразиться на Ваших отношениях с близкими, потому поберегите их.
Рак — перевернутый Повешенный
Для Вас наступил кризисный момент, когда стоит задуматься о своей жизни и изменить систему ценностей. Возможно, Вы слишком зациклились на материальном, развиваетесь только в одном направлении, или же предъявляете слишком высокие требования к себе или окружающим, из-за чего ощущаете себя вечно неудовлетворенным.
Лев — перевернутая Тройка мечей
Обычно эта карта пророчит большие потери и траур, но в перевернутом виде говорит, что удар будет не таким уж и сильным, — возможно, случится что-то плохое, к чему Вы были готовы, или что не так уж важно для Вас. В любом случае, Вы переживете это без серьезных последствий.
Дева — перевернутая Восьмерка мечей
Возможно, Вы уже некоторое время были словно птичка, сидящая в открытой клетке, неспособные принять важное решение. Но скоро все изменится, Вы можете наконец увидеть выход из ситуации.
Весы — Рыцарь пентаклей
Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.
Скорпион — Шестерка жезлов
Еще эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.
Стрелец — перевернутый Паж кубков
В обычном положении это довольно позитивная карта, однако перевернутая она предупреждает, что на неделе у Вас может появиться желание убежать от себя и проблем в мир иллюзий, телевидения, алкоголя и других способов забыться. Доверяйте интуиции и не дайте такому настроению пошатнуть Вашу уверенность в себе.
Козерог — перевернутый Отшельник
Эта карта указывает на то, что на следующей неделе кто-то или что-то может тревожить Ваш покой, Вы будете склонны спорить со всем миром и зря игнорировать чужую помощь.
Водолей — перевернутая Тройка пентаклей
В этом положении карта указывает на халтуру. У Вас не будет получаться, да и не будет особо хотеться что-то делать, из-за чего в разных сферах жизни может наблюдаться застой.
Рыбы — перевернутая Пятерка мечей
Эта карта еще называется "Владыка поражения", и она предупреждает, что на неделе у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.