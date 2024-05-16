Пара кабачков и несколько яиц: с таким завтраком вы забудете о голоде до обеда

У вас получится легкий и освежающий завтрак

Самые разнообразные завтраки из яиц — классика практически в каждой семье, ведь это вкусно, быстро и питательно. Сегодня предлагаем поэкспериментировать и приготовить итальянскую версию омлета — фриттату.

Основным отличием этого блюда является то, что сначала ее немного жарят на сковороде до образования корочки, а потом запекают в духовке. Вариантов ее очень много, но сегодня вместе с Shuba мы приготовим ее с кабачками и беконом. Этот завтрак подарит всем много удовольствия.

Как приготовить фриттату с кабачками и беконом

Ингредиенты на 4 порции:

кабачки — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

бекон — 120 г;

куриные яйца — 4 шт.;

молоко 2,5% — 150 мл;

томаты — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

мука пшеничная — 1 ст. л.;

масло подсолнечное — 40 г;

сыр твердый — 100 г;

зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Кабачки моем, сушим и нарезаем тонкой соломкой. Обжариваем их на сковороде с 20 мл растительного масла в течение 10-15 минут, пока не испарится жидкость. Откидываем на дуршлаг, чтобы стекла остальная жидкость. Лук и морковь чистим и моем. Лук мелко шинкуем, морковь трем на большую терку. Обжариваем их на разогретой сковороде с оставшимся маслом до золотистого цвета. Добавляем нарезанный соломкой бекон и обжариваем еще 2 минуты. Взбиваем яйца с мукой. Добавляем соль, молоко и перемешиваем до однородного состояния. Моем и нарезаем тонкими кружочками помидор. Сыр трем на крупную терку. Смешиваем подготовленные кабачки, измельченный чеснок, зажарку с беконом. Все солим, перчим, перемешиваем, отправляем в форму для запекания и заливаем яичной массой. Выкладываем сверху кусочки помидоров, все посыпаем тертым сыром.

Запекаем при температуре 180 градусов 30 минут до зарумянивания. Подаем готовую фриттату теплой вместе с ароматным кофе.