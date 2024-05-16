Пара кабачков и несколько яиц: с таким завтраком вы забудете о голоде до обеда
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У вас получится легкий и освежающий завтрак
Самые разнообразные завтраки из яиц — классика практически в каждой семье, ведь это вкусно, быстро и питательно. Сегодня предлагаем поэкспериментировать и приготовить итальянскую версию омлета — фриттату.
Основным отличием этого блюда является то, что сначала ее немного жарят на сковороде до образования корочки, а потом запекают в духовке. Вариантов ее очень много, но сегодня вместе с Shuba мы приготовим ее с кабачками и беконом. Этот завтрак подарит всем много удовольствия.
Как приготовить фриттату с кабачками и беконом
Ингредиенты на 4 порции:
- кабачки — 2 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- бекон — 120 г;
- куриные яйца — 4 шт.;
- молоко 2,5% — 150 мл;
- томаты — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- мука пшеничная — 1 ст. л.;
- масло подсолнечное — 40 г;
- сыр твердый — 100 г;
- зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Кабачки моем, сушим и нарезаем тонкой соломкой. Обжариваем их на сковороде с 20 мл растительного масла в течение 10-15 минут, пока не испарится жидкость. Откидываем на дуршлаг, чтобы стекла остальная жидкость.
- Лук и морковь чистим и моем. Лук мелко шинкуем, морковь трем на большую терку. Обжариваем их на разогретой сковороде с оставшимся маслом до золотистого цвета. Добавляем нарезанный соломкой бекон и обжариваем еще 2 минуты.
- Взбиваем яйца с мукой. Добавляем соль, молоко и перемешиваем до однородного состояния.
- Моем и нарезаем тонкими кружочками помидор. Сыр трем на крупную терку.
- Смешиваем подготовленные кабачки, измельченный чеснок, зажарку с беконом. Все солим, перчим, перемешиваем, отправляем в форму для запекания и заливаем яичной массой. Выкладываем сверху кусочки помидоров, все посыпаем тертым сыром.
Запекаем при температуре 180 градусов 30 минут до зарумянивания. Подаем готовую фриттату теплой вместе с ароматным кофе.