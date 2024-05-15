Рис будет очень рассыпчатым: с этим рецептом забудете даже о плове

Минимум продуктов — максимум вкуса

Рис — это важный продукт на нашей кухне. Мы готовим с ним вкуснейший плов и самые разнообразные салаты.

Однако рецепт от Ukr.Media необычный. Всего из нескольких простых ингредиентов, без мяса вы приготовите к ужину потрясающее блюдо. Рис с томатной пастой получится настолько вкусным и рассыпчатым, что близкие откажутся даже от плова.

Как приготовить рис с томатной пастой

Ингредиенты:

рис – 1 стакан;

вода — 1,8 стакана;

лук – 1 шт.;

томатная паста — 1 ст.л.;

молотая сладкая паприка – 1 ч. л.;

растительное масло – 3 ст.л. +4 ч.л.;

соль.

Способ приготовления:

Лук чистим и мелко нарезаем. Обжариваем его на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. В сковороду добавляем сладкую красную паприку, немного молотого чили и томатную пасту. Все перемешиваем. Рис тщательно моем, сушим и выкладываем в сотейник. Все перемешиваем, обжариваем в течение 2-3 минут. В отдельном стакане разводим воду с солью, выливаем в сковороду, накрываем крышкой, сбавляем огонь до минимума и варим 16-18 минут. Выключаем огонь, перемешиваем рис, даем ему настояться около 10 минут и подаем в качестве гарнира к любимым котлетам.

Ранее мы рассказывали, как можно использовать рис в быту. Об этих функциях вы могли даже не догадываться.