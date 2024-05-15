Рис будет очень рассыпчатым: с этим рецептом забудете даже о плове
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Минимум продуктов — максимум вкуса
Рис — это важный продукт на нашей кухне. Мы готовим с ним вкуснейший плов и самые разнообразные салаты.
Однако рецепт от Ukr.Media необычный. Всего из нескольких простых ингредиентов, без мяса вы приготовите к ужину потрясающее блюдо. Рис с томатной пастой получится настолько вкусным и рассыпчатым, что близкие откажутся даже от плова.
Как приготовить рис с томатной пастой
Ингредиенты:
- рис – 1 стакан;
- вода — 1,8 стакана;
- лук – 1 шт.;
- томатная паста — 1 ст.л.;
- молотая сладкая паприка – 1 ч. л.;
- растительное масло – 3 ст.л. +4 ч.л.;
- соль.
Способ приготовления:
- Лук чистим и мелко нарезаем. Обжариваем его на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.
- В сковороду добавляем сладкую красную паприку, немного молотого чили и томатную пасту. Все перемешиваем.
- Рис тщательно моем, сушим и выкладываем в сотейник. Все перемешиваем, обжариваем в течение 2-3 минут.
- В отдельном стакане разводим воду с солью, выливаем в сковороду, накрываем крышкой, сбавляем огонь до минимума и варим 16-18 минут.
- Выключаем огонь, перемешиваем рис, даем ему настояться около 10 минут и подаем в качестве гарнира к любимым котлетам.
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