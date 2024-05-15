Минимум подготовки - максимум удовольствия: за такой салат талия вас поблагодарит

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Необычный салат с молодой капустой
Необычный салат с молодой капустой. Фото vazhnoznat.com

Весь секрет в необычной заправке

Мы привыкли, что молодая капуста в магазинах и на рынке знаменует скорое приближение лета. В ней много витамин, полезных веществ, да и готовим мы из нее самые разнообразные блюда.

Вместе с "Важно знать" мы приготовим из молодой капусты полезный и вкусный салат. В нем минимум калорий — за это ваша талия вас поблагодарит. К тому же блюдо получается очень полезным — это вкусный способ накормить детей витаминами. А все дело в пикантной заправке — она сделает салат легким и приятным.

Как приготовить салат из молодой капусты с необычной заправкой

Ингредиенты:

  • 700 г молодой капусты;
  • 20 г укропа;
  • полбанки зеленого горошка;
  • половина луковицы красного лука;
  • пучок укропа;
  • 3 ст. л. растительного масла;
  • 3 ст. л. лимонного сока;
  • 1 ст. л. меда;
  • 1 ч. л. соли;
  • 0,5 ч. л. кориандра;
  • молотый перец.

Способ приготовления:

  1. Капусту моем и мелко ее нарезаем.
  2. Чистим лук, нарезаем его тонкими слайсами. Подготовленные овощи вместе с горошком и укропом выкладываем в салатник.
  3. В отдельной посудине для приготовления заправки смешиваем масло, лимонный сок, мед, соль, кориандр и молотый перец.
  4. Готовую заправку отправляем в салатник, все тщательно перемешиваем и подаем к столу.

Из молодой капусты можно также приготовить вкуснейшие голубцы. Получится потрясающе.

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#Рецепт #Салат #Молодая капуста #Готовим дома