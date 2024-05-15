Минимум подготовки - максимум удовольствия: за такой салат талия вас поблагодарит
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Весь секрет в необычной заправке
Мы привыкли, что молодая капуста в магазинах и на рынке знаменует скорое приближение лета. В ней много витамин, полезных веществ, да и готовим мы из нее самые разнообразные блюда.
Вместе с "Важно знать" мы приготовим из молодой капусты полезный и вкусный салат. В нем минимум калорий — за это ваша талия вас поблагодарит. К тому же блюдо получается очень полезным — это вкусный способ накормить детей витаминами. А все дело в пикантной заправке — она сделает салат легким и приятным.
Как приготовить салат из молодой капусты с необычной заправкой
Ингредиенты:
- 700 г молодой капусты;
- 20 г укропа;
- полбанки зеленого горошка;
- половина луковицы красного лука;
- пучок укропа;
- 3 ст. л. растительного масла;
- 3 ст. л. лимонного сока;
- 1 ст. л. меда;
- 1 ч. л. соли;
- 0,5 ч. л. кориандра;
- молотый перец.
Способ приготовления:
- Капусту моем и мелко ее нарезаем.
- Чистим лук, нарезаем его тонкими слайсами. Подготовленные овощи вместе с горошком и укропом выкладываем в салатник.
- В отдельной посудине для приготовления заправки смешиваем масло, лимонный сок, мед, соль, кориандр и молотый перец.
- Готовую заправку отправляем в салатник, все тщательно перемешиваем и подаем к столу.
Из молодой капусты можно также приготовить вкуснейшие голубцы. Получится потрясающе.