Минимум подготовки - максимум удовольствия: за такой салат талия вас поблагодарит

Весь секрет в необычной заправке

Мы привыкли, что молодая капуста в магазинах и на рынке знаменует скорое приближение лета. В ней много витамин, полезных веществ, да и готовим мы из нее самые разнообразные блюда.

Вместе с "Важно знать" мы приготовим из молодой капусты полезный и вкусный салат. В нем минимум калорий — за это ваша талия вас поблагодарит. К тому же блюдо получается очень полезным — это вкусный способ накормить детей витаминами. А все дело в пикантной заправке — она сделает салат легким и приятным.

Как приготовить салат из молодой капусты с необычной заправкой

Ингредиенты:

700 г молодой капусты;

20 г укропа;

полбанки зеленого горошка;

половина луковицы красного лука;

пучок укропа;

3 ст. л. растительного масла;

3 ст. л. лимонного сока;

1 ст. л. меда;

1 ч. л. соли;

0,5 ч. л. кориандра;

молотый перец.

Способ приготовления:

Капусту моем и мелко ее нарезаем. Чистим лук, нарезаем его тонкими слайсами. Подготовленные овощи вместе с горошком и укропом выкладываем в салатник. В отдельной посудине для приготовления заправки смешиваем масло, лимонный сок, мед, соль, кориандр и молотый перец. Готовую заправку отправляем в салатник, все тщательно перемешиваем и подаем к столу.

Из молодой капусты можно также приготовить вкуснейшие голубцы. Получится потрясающе.